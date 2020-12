Rộ chiêu trò “vẽ” dự án để thổi giá

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 11:36 AM (GMT+7)

Không có trong quy hoạch cũng như chủ trương đầu tư nhưng những dự án “ma” được đặt dưới nhiều tên gọi mỹ miều để thổi giá, dụ khách hàng.

Hiện trạng một phần khu đất đấu giá ở Khu dân cư số 1, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Tự vẽ dự án tên “Tây”

Thời gian gần đây, dự án Hòa Lạc Charm Villas (Charm Villas), thuộc địa bàn thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân (Quốc Oai, Hà Nội) nổi lên thu hút giới đầu tư.

Ghi nhận thực tế, dự án trên nằm lọt thỏm trong một quả đồi bị khai thác nham nhở, từng được báo chí phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép 2 năm về trước.

Trên nhiều diễn đàn bất động sản, Charm Villas vẫn được rao bán rầm rộ như một tiểu khu đô thị lộng lẫy với 36 lô đất nền, đường rộng ô tô vào tận nơi, quy hoạch bể bơi, cây xanh, diện tích từ 100m2 - 138m2.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin được cài cắm để dụ các nhà đầu tư với khả năng sinh lời như: Nằm sát đường quy hoạch rộng 40m, kết nối các khu vực, thuận phong thủy, nhiều công năng sử dụng…

Đáng nói, giá bán tại dự án “ma” này giao động từ 15 - 17 triệu đồng/m2, cao gấp đôi so với giá bán các thửa đất nằm bên cạnh (khoảng 8,5 triệu đồng/m2), cao gấp 5 - 6 lần so với giá mặt bằng chung trong xã (khoảng 3 triệu đồng/m2).

Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại diện xã Đông Xuân khẳng định, trên địa bàn không có dự án nào có tên như trên. Do đó, xã đã có báo cáo huyện Quốc Oai và đồng thời khuyến cáo đến người dân trong, ngoài địa phương cẩn trọng khi giao dịch tại đây.

Vị trí dự án được rao bán thực chất là thửa đất hơn 7.000m2 thuộc sở hữu của một cá nhân; trong đó có 2.000m2 đã được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, tách thửa, phần còn lại là đất vườn.

Tương tự tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập xác nhận, trên địa bàn xã Tân Lập, TP Thái Nguyên không có dự án nào được đầu tư với tên gọi The Hills Villa.

Thế nhưng, trên nhiều trang thông tin bất động sản, dự án này cũng được quảng cáo rầm rộ như: Tổng diện tích 83ha, do Công ty Thái Phú An làm chủ đầu tư.

Dự án hiện đại bậc nhất thành phố với đầy đủ các yếu tố: Công viên hồ The Hills với góc nhìn toàn cảnh, khu văn phòng cao cấp, không gian giao lưu văn hóa và giáo dục toàn cầu...

Tại trụ sở Công ty Thái Phú An treo rất nhiều banner quảng cáo về The Hills Villa, vậy nhưng trả lời trong buổi gặp mặt với nhiều phóng viên, ông Vũ Minh Công, Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Phú An lại phủ nhận là chủ đầu tư của The Hills Villa.

Theo tìm hiểu của PV, The Hills Villa thực chất là khu dân cư số 1,2,3 đường Việt Bắc kéo dài, phường Tân Lập do TP Thái Nguyên làm chủ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô tổ chức đấu giá.

Trong quyết định phê duyệt đấu giá tháng 10/2018, TP Thái Nguyên đã phê duyệt 299 lô cho 5 cá nhân, trong đó có ông Đỗ Xuân Hinh làm đại diện pháp luật Thái Phú An với tổng số tiền 330 tỷ đồng, từng ô cụ thể giá dao động từ 7 - 9 triệu đồng/m2.

Cũng giống như dự án khác, các lô đất đã được “vẽ” thành một dự án mỹ miều để dụ khách và giá bán “thổi” lên từ 15 - 35 triệu đồng/m2 cao hơn từ 110% - 300% so với giá ban đầu, dù hạ tầng được làm từ nguồn ngân sách.

Cần có cơ chế quản lý

Trên đây chỉ là hai trong nhiều dự án sử dụng chiêu trò “vẽ” dự án để dụ khách hàng. Việc tin vào quảng cáo của những dự án này khiến không ít nhà đầu tư phải “ngậm đắng”, thị trường nhiễu loạn.

Anh Ngọc Dũng (Nam Đồng, Đống Đa) chia sẻ, thời gian đầu tiếp cận thị trường, anh được giới thiệu tiềm năng phát triển và thu lợi nhuận cao từ đất nền khu Hòa Lạc. Do đó, anh quyết định đầu tư ở đây 3 lô với giá 12 triệu đồng/m2.

Tưởng rằng có sổ đỏ là đủ điều kiện giao dịch, còn dự án đẹp, thị trường nóng, sẽ tự sinh lời hàng ngày. Anh không ngờ, sau khi nhận sổ, “cò” không còn đẩy quảng cáo, dự án “chìm xuồng”, giá giảm còn 1/3, bán thì lỗ, để thì chôn vốn.

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó chủ tịch huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, huyện đang yêu cầu rà soát tất cả các dự án, tình trạng giao, sử dụng và quản lý đất. Huyện sẽ xử lý dứt điểm và có báo cáo tổng thể gửi thông tin đến các cơ quan báo chí.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, đại diện Sở TN&MT cho biết, việc tổ chức đấu giá, giao đất thuộc thẩm quyền của TP Thái Nguyên. PV liên hệ qua điện thoại đặt lịch làm việc với chủ tịch UBND TP nhưng vị này không nghe máy, cũng không nhắn tin trả lời.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng Luật sư Trung Hòa cho biết, theo quy định, dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Còn giá mua bán đất là do hai bên thỏa thuận, miễn không vi phạm các điều cấm của pháp luật.

Trường hợp thổi giá, vẽ thêm tên dự án rất khó để xử lý bởi không xác định được đầy đủ các căn cứ để xử phạt. Trừ khi việc này để lại hậu quả, gây thiệt hại cụ thể như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Luật sư cho rằng, để hạn chế tình trạng dự án “ma” làm nhiễu loạn thị trường, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định, trong trường hợp phát hiện công ty môi giới thay tên dự án, thay pháp nhân công ty để lừa bán nhiều dự án ở các tỉnh, khách hàng muốn khiếu nại, khiếu kiện cũng rất khó khăn.

“Người mua phải tỉnh táo, tìm hiểu kỹ pháp lý. Bởi, một khi người bán đã cố tình gài bẫy thì người mua rất khó nhận ra các chiêu trò nếu không đủ kiến thức, kinh nghiệm”, ông Châu cảnh báo.

Xác minh 5 cá nhân trúng 229 lô đất cùng kịch bản

Theo tìm hiểu của PV, Ngày 10/12/2018, UBND TP Thái Nguyên ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư số 1 (Đợt 2), mở rộng Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 2, Khu dân cư số 3, đường Việt Bắc, phường Tân Lập.

Theo đó, 5 cá nhân trúng đấu giá 229 thửa đất với tổng số tiền hơn 330 tỷ đồng. Đáng nói, cả 5 đơn giá trúng đấu giá này chỉ chênh so với giá khởi điểm một bước giá cộng 1 nghìn đồng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã có chỉ đạo rà soát lại theo thông tin báo chí phản ánh, sớm thông tin về kết quả.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ro-chieu-tro-ve-du-an-de-thoi-gia-d489102.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/ro-chieu-tro-ve-du-an-de-thoi-gia-d489102.html