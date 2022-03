Nhà đầu tư bất động sản lưu ý gì nếu lạm phát vượt kỳ vọng?

Dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào lĩnh vực bất động sản kể từ năm 2021, trong khi đó lạm phát được dự báo tăng trong năm 2022. Điều này làm dấy lên tâm lý lo ngại, tác động xấu đến thị trường của các nhà đầu tư.

TS Trần Nguyễn Minh Hải, Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM từng cho rằng, lạm phát trên phạm vi toàn cầu khiến "một đồng tiền của ngày mai sẽ không giá trị bằng đồng tiền của ngày hôm nay". Với bối cảnh đó, các nhà đầu tư sẽ phải rút tiền ra khỏi ngân hàng vốn có lãi suất không bao giờ đuổi kịp tốc độ lạm phát và đổ vào các kênh đầu tư hấp dẫn như bất động sản.

Nhiều người tỏ ra lo ngại, lạm phát tăng cao sẽ tác động xấu đến thị trường bất động sản

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cũng cho rằng, nhiều người quan ngại việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thì bây giờ lại có sự bất định của thế giới liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

"Với sự bất định như vậy, rõ ràng các tài sản khác bị ảnh hưởng rất mạnh. Đầu tiên là thị trường tài chính bị rung lắc. Do đó, người ta sẽ tìm tài sản trú ẩn có thể trụ được với các vấn đề ảnh hưởng từ lạm phát, giá dầu tăng,… Và, bất động sản sẽ tiếp tục là một kênh trú ẩn. ", vị này nhấn mạnh.

Song, một số chuyên gia lại cho rằng, khi lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phải thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất. Đặc điểm chung của các nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam là vay ngân hàng rất nhiều. Do đó, nếu lãi suất tăng sẽ tác động không nhỏ đến thị trường này, cụ thể là gây rủi ro cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến nguồn vốn của chủ đầu tư (đang và sẽ vay ngân hàng để phát triển dự án),...

Ông Đào Phúc Tường - Chuyên gia tài chính cảnh báo, thị trường bất động sản đang bắt đầu đến giai đoạn các nhà đầu tư phải cẩn trọng hơn rất nhiều với nền giá và tính thanh khoản của thị trường. Đặc biệt là sắp tới lãi suất có thể tăng lên.

Bên cạnh đó, nếu nhìn rộng hơn về mặt vĩ mô, khi lạm phát lên cao hơn so với kịch bản nhiều người đưa ra (dưới 4%) đến mức NHNN phải điều chỉnh chính sách thì điều này sẽ nguy hiểm cho các nhà đầu tư ngắn hạn.

Trong khi đó, theo phân tích của TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam thì, càng đầu tư bất động sản càng lớn, càng tốt. Về kinh tế học khi lạm phát xảy ra, các nhà đầu tư trên thế giới sẽ neo vào các kênh như vàng, dầu và bất động sản. Nếu mua một căn nhà với giá 1 tỷ đồng, khi lạm phát xảy ra, giá sẽ tăng lên 1,2-1,5 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, kịch bản có thể lặp lại giai đoạn 2009-2010 trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu tăng cao

Tuy nhiên, ông Khương đặt ra khuyến nghị, đó là nếu lạm phát xảy ra, lãi suất càng cao, khả năng chi trả của người mua sẽ bị hạn chế.

Như vậy, khi sức mua hạn chế thì khả năng thanh khoản của bất động sản sẽ trở nên khó khăn. Kịch bản có thể lặp lại giai đoạn 2009-2010 trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu tăng cao. Đây cũng là thời điểm mà thị trường bất động sản ghi nhận dòng tiền đổ mạnh, ồ ạt vào kênh đầu tư được mệnh danh là "trữ tiền an toàn". Nhưng đến năm 2011, lạm phát bị đẩy cao kéo theo động thái ban hành chính sách tài khoá mới, việc hạn chế dòng tiền đổ vào lĩnh vực bất động sản cộng với mức cho vay ngân hàng tăng đột biến khiến bất động sản đóng băng vì không thanh khoản. Hệ luỵ của sức cầu sụt giảm nghiêm trọng tất yếu kéo theo giá bất động sản đi xuống.

Đánh giá ở tình hình hiện tại, lạm phát có nguy cơ tăng cao là điều mà nhiều chuyên gia đưa ra, nhất là khi giá xăng dầu tăng.

Ông Phạm Anh Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Tài chính Bất động sản (FINA) cho rằng, bất động sản có mối tương quan với lạm phát, một khi lạm phát gia tăng, giá bất động sản thường có xu hướng tăng theo, bởi đây là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư.

Song, ông Khôi lại cho rằng, khi đi vào những thời điểm khác nhau, mức lạm phát khác nhau, diễn biến có thể trái chiều.

Một là lạm phát theo kỳ vọng thì câu trả lời đúng, bất động sản sẽ tăng. Hai là lạm phát vượt kỳ vọng thì dẫn đến phản ứng dây chuyền khác nhau, ảnh hưởng ngược lại bất động sản. Theo ông Khôi, có những giai đoạn lạm phát vượt kỳ vọng bất động sản không tăng thậm chí còn giảm. “Do đó, nhà đầu tư phải lưu ý và có chiến lược, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó", ông Khôi nhấn mạnh.

Theo ông Khôi, các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay phải rất cẩn trọng và không nên tham gia vào thị trường với một tâm thế ngắn hạn. Quan trọng nữa là phải có nguồn tài chính ổn định.

Bởi bất động sản thường mang tính chu kỳ trung và dài hạn nhiều hơn, khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư có được trong ngắn hạn chưa chắc đã là do người đó giỏi mà nhiều khi là do may mắn. Bên cạnh đó, tỷ trọng đầu tư bất động sản cũng phải cân đối, không nên để vượt quá total danh mục nếu không muốn rủi ro cao.

