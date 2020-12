Người Hà Nội ưa nhà rộng, dân Sài Gòn thích hạng sang

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 17:30 PM (GMT+7)

Dữ liệu nhu cầu tìm kiếm nhà của khách hàng trên sàn bất động sản (BĐS) online cho thấy, người Hà Nội ưa nhà rộng, dân Sài Gòn thích hạng sang.

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam dựa trên dữ liệu của big data cho thấy, dù năm 2020 trải qua 2 lần bùng phát Covid-19, nhưng BĐS vẫn là kênh đầu tư được quan tâm. Hai sản phẩm chung cư bình dân và trung cấp vẫn được "săn lùng" nhiều nhất và có chiều hướng tăng 10, 11% (200-1000) lượt index so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, nhu cầu khách hàng ở hai thị trường Hà Nội và HCM có sự khác nhau, người Hà Nội tìm nhà có diện tích rộng, giá thấp. Người Sài Gòn tìm nhà nhỏ nhưng giá cao hơn.

Cụ thể: Người Hà Nội thường tìm nhiều nhà có diện tích từ 70-90 (tỷ lệ chiếm 35%), giá bình quân từ 15 đến 25 triệu đồng/m2.

Người Sài Gòn tìm diện tích nhỏ từ 50 đến 70m2 nhưng giá cao, mức từ 25 đến 35 triệu/m2.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Chuyên viên tư vấn sàn giao dịch BĐS Việt Tin cho rằng, sự khác nhau giữa 2 thị trường trên một phần do quan niệm khác nhau về nơi "an cư". Người Hà Nội quan niệm, ngôi nhà là tài sản lớn, là nơi "an cư" cố hữu để "lạc nghiệp", nơi sum vầy gia đình đông người sau những ngày đi làm hoặc lễ tết. Người Sài Gòn không quan tâm nhiều đến diện tích nhưng họ quan tâm đến chất lượng sống, có thể ngôi nhà không to nhưng phải đảm bảo chất lượng sống, chất lượng dịch vụ, tiện ích...

