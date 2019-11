Mất tiền tỷ từ dự án ma: Cẩn trọng với lời mời "siêu lợi nhuận"

Hàng loạt dự án dù không hề được chính quyền cấp phép theo luật định nhưng vẫn mở bán rầm rộ, khiến hàng nghìn khách hàng “sập bẫy” góp vốn với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, ngụ Q.4), Giám đốc CTCP tư vấn và đầu tư Angel Lina, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự ý vẽ dự án và mở bán rầm rộ

CTCP tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina) có trụ sở tại 22B Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, quận 1 (TP HCM). Bà Nhung được xác định là người đứng đầu Công ty Angel Lina vẽ 9 “dự án ma” lừa đảo hàng trăm khách hàng tại TP HCM.

Nhiều khách hàng mất tiền tỷ khi mua đất nền tại dự án khu dân cư Tây Lân

Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ đất vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, P.Tân Phong, Q.7) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật.

Trước đó, qua nội dung đơn thư phản ánh cho thấy hàng loạt khách hàng đã lọt bẫy các công ty bất động sản ở TP HCM vì góp vốn mua đất nền nằm trong diện quy hoạch, chờ giải tỏa. Trong đó, Công ty Angel Lina tự ý phân lô, bán nền các nền đất sở hữu Nhà nước, khu quy hoạch công viên cây xanh.

Chị N.T.H.L (ngụ Q.Gò Vấp, khách hàng mua đất tại Công ty Angel Lina) cho biết, vì thấy đất vùng ven giá chưa quá đắt, khả năng sinh lời cao nên tin tưởng bỏ hơn 2 tỉ đồng ký hợp đồng mua 2 nền đất tại dự án khu dân cư Tây Lân của công ty này. Đến thời hạn mà Công ty Angel Lina không giao đất, chị L. nhiều lần liên lạc công ty để “đòi”, nhưng đều bị né tránh, hứa hẹn để kéo dài thời gian.

Được biết, nhiều nạn nhân mua các dự án “ma” của Công ty Angel Lina cũng tuyệt vọng khi đi tìm bà Nhung đòi lại tiền. Sau khi bị rất nhiều nạn nhân kéo đến trụ sở Công ty Angel Lina giăng băng rôn đòi tiền, thì công ty này đã trả mặt bằng dời đi nơi khác.

Nhiều khách hàng khi lọt bẫy rơi vào cảnh nợ nần và không biết ngày nhận lại số tiền đặt cọc. Thống kê sơ bộ, số tiền của người dân đã đặt cọc cho Công ty Angel Lina lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Tương tự, trong đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An), ông Trần Minh Tuấn (TP HCM), cho biết ngày 30.6.2018 ông đã ký hợp đồng nguyên tắc đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp 2 lô đất (L01, L31 khu C2) dự án Hưng Thịnh Cát Tường II (tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với Công ty Đất Xanh Long An.

Qua nhiều lần góp vốn, đến nay ông Tuấn đã thanh toán cho Công ty Đất Xanh Long An số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án này vẫn chưa triển khai để giao nền cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng.

Khi ông Tuấn tìm hiểu kỹ mới phát hiện dự án vẫn chưa thỏa thuận đền bù đất cho người dân vùng dự án; đất trong dự án mà Công ty Đất Xanh Long An bán cho khách hàng vẫn thuộc sở hữu của người dân. Ông Tuấn đã ngưng thanh toán và yêu cầu công ty trả lại tiền nhưng cho đến nay công ty vẫn né tránh gặp mặt.

Thời gian qua, TP HCM xuất hiện rất nhiều dự án nhà đất không hề được chính quyền cấp phép theo luật định nhưng vẫn mở bán rầm rộ, thậm chí là khoanh đất quy hoạch công viên, đất nông nghiệp của người khác rồi tự vẽ thành dự án.

Theo người dân, thủ đoạn này xuất hiện từ nhiều năm qua và đang gia tăng, diễn biến phức tạp ở các quận ven, huyện ngoại thành, kéo theo rất nhiều hệ lụy. Thế nhưng, các giải pháp ngăn chặn từ xa của chính quyền, cơ quan chức năng chưa thật sự hiệu quả, phần lớn chỉ can thiệp khi vụ việc đã xảy ra.

Cần chế tài đủ mạnh

Nói về thực trạng trên, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật SBLaw lưu ý: Những trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, thông qua hình thức lập vi bằng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên trong giao dịch (đặc biệt là bên mua). Bởi giá trị của vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến nên không có giá trị thay thế văn bản (hợp đồng) công chứng, chứng thực; tức là vi bằng không phải là cơ sở để thực hiện sang tên đổi chủ cho bên mua.

“Luật Nhà ở, Luật Đất đai quy định việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành văn bản (hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; sau đó, đăng ký trước bạ, sang tên (đăng ký biến động) cho bên mua tại Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện” - Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho biết.

Cũng theo luật sư Hà, để ngăn chặn loại hình kinh doanh trái quy định này, cơ quan chức năng phải minh bạch thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông báo chí, dựng panô, bảng hiệu cảnh báo khu đất quy hoạch, khu đất không làm dự án để người dân cảnh giác và phòng ngừa. Đây là cách mà UBND Q.12, Q.Bình Tân (TP HCM) hay thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa làm.

Chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, tiến hành cưỡng chế các dự án sai phạm, trả lại hiện trạng khu đất, nhắc nhở chủ khu đất không nên nghe theo lời của các công ty bất động sản bất chính.

“Ngoài ra, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình phân lô bán nền trái phép. Khi có hình thức xử phạt, chế tài nặng, doanh nghiệp làm trái quy định mới thật sự sợ” – ông Hà đề xuất.