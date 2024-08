Giá nhà tại Hà Nội tăng “sốc”, hàng chục nghìn người rủ nhau dừng mua tránh “ngáo” giá

Từ đầu năm 2024 đến nay, giá nhà tại Hà Nội liên tục tăng hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/căn chỉ trong thời gian ngắn đã khiến nhiều người bất ngờ, choáng váng.

Với mong muốn mua được nhà Hà Nội với đúng giá trị thật, tránh “ngáo” giá, nhiều người đã lập thành hội nhóm rủ nhau dừng mua. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu hút gần 90.000 thành viên tham gia, cùng nhau bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm và kêu gọi dừng mua nhà tại Hà Nội.

Hàng loạt bài viết đăng tải rủ nhau dừng mua nhà Hà Nội trong nhóm này. (Ảnh chụp màn hình).

“Sau một thời gian vô cùng mệt mỏi vì tìm mua nhà ở Hà Nội, đầu năm 2024, mình đã quyết định dừng lại và không quan tâm nữa. Không phải không tha thiết muốn mua nhưng giá nhà đất, chung cư cứ tăng theo ngày với mức không tưởng, tăng đến 30-50% chỉ trong vòng 6 tháng.

Tiền kiếm được cũng chẳng dễ dàng gì, sản phẩm nhận được không còn xứng đáng với mức giá đòi hỏi, chẳng việc gì phải cố mua. Chúng tôi không cần mua rẻ, chỉ muốn mua đúng giá trị thật thôi”, đội ngũ thành lập nhóm cho biết.

Chia sẻ về hành trình tìm mua nhà tại Hà Nội của mình, chị Đỗ Trang cho biết, thấy có người rao bán một căn tập thể ở Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) với giá 2,1 tỷ đồng, ngó nghiêng qua chị Trang thấy cũng khá ổn nhưng chưa kịp hỏi thì môi giới thông báo bán xong rồi.

Tuy nhiên, sau 2 ngày lại thấy một người đăng bán căn tập thể này nên chị Trang xin thông tin và được bạn này hẹn đi xem nhà.

“Tôi chưa kịp đi xem thì qua một đêm môi giới bảo nhà bán rồi. Và hôm nay lại thấy căn đó hiện hình, đội giá lên 2,5 tỷ đồng sau 2 ngày. Tiền như lá mít, 2 ngày các bác có kiếm được 400 triệu đồng không? Cho nên bình tĩnh và chờ thôi ạ”, chị Trang bày tỏ.

Giá nhà ở Hà Nội liên tục tăng nóng trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu mua nhà ở băn khoăn, lo lắng. (Ảnh: Hoàng Minh Anh).

Quyết định gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi chứ chưa xuống tiền mua nhà vội, tài khoản Linh Anh cho biết, hôm trước chị đăng tin cần mua căn hộ chung cư thì được một người báo giá 4,8 tỷ đồng một căn. Do thấy giá năm trước là 3,5 tỷ đồng, qua mấy tháng đã tăng cao hơn năm trước quá nhiều nên chưa có ý định đi xem.

“Hai hôm sau có một bạn khác vào báo mình, cũng căn đấy nhưng tăng lên 5,55 tỷ đồng. Mới 2 ngày mà tăng 700 triệu đồng luôn. Thấy vậy, tôi mới hỏi lại bạn môi giới ban đầu báo 4,8 tỷ thì mới biết được nguyên nhân là do bên khác dụ chủ nhà thổi giá lên, bán cao để bên đó bán”, chị Linh Anh cho hay.

Thấy vậy, chị Linh Anh quyết định chính thức dừng mua nhà Hà Nội và để tiền đi gửi ngân hàng lấy lãi 30 triệu đồng/tháng.

Một căn nhà tại đường Nguyễn Trãi chủ chào giá 6,5 tỷ đồng nhưng môi giới rao bán với giá 7,9 tỷ đồng. (Ảnh: Huyền Khôi).

Tương tự, tài khoản tên Hoàng cho biết, cuối năm 2023, anh đi xem một căn nhà 4 tầng, rộng 21m2 có giá 4,3 tỷ đồng tại ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội). Do nhà có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, thêm cả hàng hoá kinh doanh nhỏ nên thấy bé quá, chưa phù hợp. Hai vợ chồng quyết định cày thêm tiền để mua nhà to hơn một chút.

Đến tháng 7/2024, hai vợ chồng anh Hoàng tiếp tục đi xem nhà thì thấy choáng váng cả đầu óc khi mới 7-8 tháng nhưng giá nhà tăng không tưởng. Nhà ngõ ngách, xe máy tránh còn khó mà toàn hét giá 5,5-6,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chính căn nhà trước đó được rao bán với giá 6,8 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng.

“Đã thế môi giới bảo tôi đầu tư mua căn này là hợp lý, giá tốt vậy không mua nhanh thì không còn. Chẳng biết chủ ngáo giá hay môi giới kênh giá nhưng tôi quyết định đi về không xem nữa”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Nhiều người choáng váng khi những căn nhà diện tích nhỏ, ở ngõ sâu và hẹp lại có giá tăng cả tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo tìm hiểu của PV, hội nhóm “Cộng đồng dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá” mặc dù mới lập được khoảng 5 tháng nhưng đã thu hút được gần 90.000 thành viên tham gia. Chỉ trong một tuần gần đây, nhóm này đã có 16,696 người theo dõi mới. Một ngày có tới 30-40 bài viết mới về vấn đề dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nguồn cung mở mới chung cư toàn Hà Nội trong quý 2/2024 đạt xấp xỉ 8.400 căn, tăng 97% so với quý 1/2024, và gần bằng lượng cung căn hộ mở mới của Thủ đô trong cả năm 2023 (khoảng 8.600 căn).

Giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội trong quý 2/2024 đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 25% so với quý 1/2024 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 13.000 căn đã được giao dịch thành công, tăng 50% so với quý 1. Quận Hà Đông và Long Biên tiếp tục dẫn đầu về giao dịch thổ cư, chiếm hơn 40% thị phần, theo sau là Hoàng Mai, Gia Lâm và Đống Đa.

