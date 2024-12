Đất đấu giá Hà Nội lên cơn sốt, nhà đầu tư chi số tiền kỷ lục

Những phiên đấu giá đất kỷ lục

Cùng với đà tăng mạnh của giá rao bán đất nền trong năm 2024, phân khúc đất nền đấu giá Hà Nội nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Theo đó, đấu giá đến đêm, mức trúng đấu giá cao ngất ngưởng, bán chênh hàng trăm triệu đồng ngay sau đấu giá... là thực trạng diễn ra ở nhiều phiên đấu giá đất ở Hà Nội thời gian qua.

Gần đây, vào ngày 19/12, Huyện Mê Linh (TP Hà Nội) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt. Các thửa đất có diện tích từ 100 đến 155 m2/thửa, giá khởi điểm hơn 1,5 triệu đồng/m2. Kết quả, sau 7 vòng đấu thửa đất có giá trúng cao nhất là hơn 97,5 triệu đồng/m2 và giá trúng thấp nhất là hơn 79,5 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, phiên đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội ngày 29/11 nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư và dư luận trong nước. Ở phiên đấu giá này, các lô đất diện tích 90-224m² với giá khởi điểm 2,48 triệu đồng/m².

Phiên đấu giá 68 lô đất tại Thanh Oai đầu tháng 8/2024 lập kỷ lục về số bộ hồ sơ tham gia

Tuy nhiên, đến vòng thứ 5, một số thửa đất được người tham gia trả giá cao bất thường. Trong đó, Phạm Ngọc Tuấn trả 30 tỉ đồng/m² cho 3 thửa đất (số A12, A13, C6) và Ngô Văn Dương trả 101,4 triệu đồng/m² cho 13 thửa đất; Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thế Trung trả 98,4 triệu đồng/m² cho 10 thửa đất. Cùng đó, 10 lô đất khác cũng được Nguyễn Thị Quỳnh Liên và Nguyễn Đức Thành trả giá lần lượt 50,4 triệu đồng/m²; 59,4 triệu đồng/m²; 62,4 triệu đồng/m²; 68,4 triệu đồng/m².

Đến vòng đấu cuối cùng (vòng 6), 36 thửa đất trên đều không được các khách hàng trên trả giá nữa. Kết thúc buổi đấu, chỉ có 22 trên tổng số 58 thửa đất được bán thành công. Trước mức giá cao bất thường được các nhà đầu tư đưa ra rồi xin rút, sau phiên đấu giá này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trên do các đối tượng đã "vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", theo điều 218 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, ngày 4/11 kết thúc phiên đấu giá 20 thửa đất ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) cũng nhận được sự chú ý lớn khi lô có mức trúng đấu giá cao nhất là 103,3 triệu đồng/m2, gấp 14,1 lần giá khởi điểm, tương đương tổng giá trị khoảng 15 tỉ đồng. Lô thấp nhất có mức giá 85,3 triệu đồng/m2, gấp 11,6 lần so với khởi điểm.

Cũng tại Hoài Đức, phiên đấu giá 19 lô đất tại khu LK04, thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, hôm 19/8 đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân với hơn 700 bộ hồ sơ tham gia đấu giá. Sau cuộc đấu giá kéo dài 18 giờ, 19 thửa đất được bán thành công, cao nhất 133,3 triệu đồng mỗi m2. Hai lô đất có giá trúng thấp nhất tại phiên này là 91,3 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao gấp 12,5 lần giá khởi điểm.

Tại phiên đấu giá tại quận Hà Đông vào tháng 10, trải qua 14 vòng, phiên đấu giá 27 thửa đất ở quận Hà Đông đã kết thúc vào 23h ngày 19/10. Lô trúng cao nhất thuộc khu Đống Đanh - Đồng Cộc (phường Phú Lương), mức trúng hơn 262 triệu đồng/m2, gấp gần 8,2 lần so với khởi điểm. Lô trúng thấp nhất có giá gần 132,8 triệu đồng/m2. Mức này cao hơn nhiều so với mặt bằng giá đất ở các quận nội thành Hà Nội như Ba Đình, Hai Bà Trưng... Đến nay, lô đất trúng đấu giá kỷ lục ở Hà Đông, Hà Nội đã được người mua hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trong những tháng cuối năm 2024, Thanh Oai cũng là một trong những huyện ven Hà Nội nóng về vấn đề đấu giá đất. Đầu tháng 8, huyện này tổ chức đấu giá 68 lô đất, với gần 7.000 hồ sơ, 2.000 người tham gia đấu giá, đây là phiên đấu giá được xem là kỷ lục ở Thanh Oai từ trước đến nay. Trong khi đó, giá trúng các lô này 63 - 80 triệu đồng/m2, thậm chí có thửa cao nhất lên tới 100 triệu đồng/m2. Mức giá này gấp 5-6 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, khoảng 80% người trúng đấu giá tại đây đã bỏ cọc. Trong đó, toàn bộ các lô đất có giá trúng từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/m2 không nộp tiền.

Đất nền vẫn là phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm

Bất ngờ số tiền nhà đầu tư chi ra đấu giá đất Hà Nội

Cùng với những phiên đấu giá đất với nhiều kỷ lục trong những tháng cuối năm 2024, số tiền nhà đầu tư chi ra để tham gia những phiên đấu giá này cũng lập kỷ lục mới. Theo báo cáo tham luận gửi Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành tài nguyên và môi trường, UBND TP Hà Nội cho biết đã thu được 18.599 tỷ đồng từ đấu giá đất sau 11 tháng. Số tiền thu được tương đương 74,08% kế hoạch TP đặt ra cho năm nay.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là 25.105 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thu được từ đấu giá đất năm nay cao gấp đôi các năm trước (trung bình gần 10.000 tỷ đồng mỗi năm).

Giới đầu tư đánh giá, thời gian tới đất đấu giá tại Thủ đô vẫn sẽ tiếp tục “nóng” khi Hà Nội vừa giao các khu đất tại các huyện vùng ven như Đan Phượng, Thường Tín, Thanh Oai... để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc giao 24.158,71m2 (2,4ha) đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho UBND huyện Đan Phượng để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Đồng Sậy giai đoạn 4, 5, 6 xã Đan Phượng.

Trước đó, UBND TP cũng có quyết định về việc giao 19.727,5 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện Thường Tín để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thụy Hòa 2, xã Hà Hồi.

Hồi đầu tháng 12, UBND TP Hà Nội cũng có quyết định giao gần 30.500 m2 đất tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho UBND huyện Thanh Oai để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Cưng Trong, thôn Đại Định, xã Tam Hưng.