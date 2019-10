Cưỡng chế bệnh viện 5 sao xây "chui" giữa Thủ đô

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm liên quan đến việc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh tổ chức thi công xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh (Bệnh viện An Sinh) khi chưa có giấy phép.

Cưỡng chế, tháo dỡ công trình bệnh viện xây "chui"

Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm vừa ký Quyết định số 4093/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh do đã có hành vi vi phạm hành chính là tổ chức thi công xây dựng công trình Bệnh viện An Sinh khi không có giấy phép xây dựng.

Theo đó, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện là tháo dỡ phần công trình sai phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh chi trả.

UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm tại dự án Bệnh viện An Sinh.

Ngoài ra, chủ dự án phải hoàn trả toàn bộ kinh phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế cho UBND phường Phú Đô là cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Thời gian thực hiện, theo kế hoạch của UBND phường Phú Đô.

Quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định cưỡng chế, chủ dự án phải có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn, mà chủ dự án không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Hải - Trưởng phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm xác nhận quận đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh do xây dựng công trình bệnh viện không phép.

“Chủ đầu tư có biên bản cam kết đến cuối tháng này (tháng 10 – PV) sẽ nộp giấy phép xây dựng. Trong quá trình phường Phú Đô xây dựng kế hoạch cưỡng chế, nếu chủ đầu tư xuất trình được giấy phép xây dựng, Quận sẽ báo cáo với ngành chức năng về việc có tiếp tục tiến hành cưỡng chế khắc phục sai phạm nữa hay không”, ông Hải nói.

Tuy nhiên, khi PV đề cập về trách nhiệm của cơ quan quản lý để xảy ra công trình "khủng" xây dựng không phép, vị cán bộ này không trả lời.

Chủ đầu tư "chống lệnh"?

Như Tiền Phong thông tin trước đó, khoảng 4-5 tháng nay, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh rầm rộ thi công dự án Bệnh viện An Sinh dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng.

Theo tài liệu của PV, ngày 24/7, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị có văn bản đề xuất xử lý vi phạm trật tự xây dựng do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh làm chủ đầu tư.

Dù bị cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ thi công nhưng chủ đầu tư vẫn "chống lệnh" tiếp tục tổ chức thi công, làm phát sinh thêm sai phạm. Hiện dự án Bệnh viện An Sinh đã hoàn thiện xong phần móng thô ban đầu.

Ngày 5/8, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh với số tiền phạt là 40 triệu đồng. UBND quận yêu cầu Công ty dừng mọi hoạt động thi công công trình để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Quyết định xử phạt nêu rõ: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh do ông Nguyễn Ngọc Long là Tổng Giám đốc đã tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép mới được xây dựng. Với hành vi vi phạm của công ty bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính là 40 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải có giấy phép xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đúng quy định.

"Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh phải làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải tháo dỡ theo quy định”, văn bản xử phạt nêu.

Điều đáng nói, dù các cơ quan chức năng đã phát hiện ra sai phạm tại công trình Bệnh viện tư nhân An Sinh từ cuối tháng 7/2019 nhưng theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV vào ngày 26/9, “đại công trường” không phép này vẫn ngang nhiên thi công công khai sau các văn bản chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm.