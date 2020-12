Cuối năm, Hà Nội nở rộ dự án cao ốc "lùa" dân vào ở khi chưa đủ điều kiện

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 14:18 PM (GMT+7)

Nhiều dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư đã đưa người dân vào ở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như: dự án The Legacy (Thanh Xuân), dự án Viễn Đông Star (Hoàng Mai)...

Quận có hai dự án chưa nghiệm thu "lùa" dân vào ở

"Nghiệm thu PCCC, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là điều kiện bắt buộc để để chủ đầu tư bàn giao nhà cho người dân về ở. Tuy nhiên, trên địa bàn nhiều dự án do trong quá trình thi công vướng sai phạm chưa thể khắc phục để nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng nhưng chủ đầu tư vẫn bàn giao cho dân vào ở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí người mua phải những dự án kiểu này có thể gặp phải nhiều rủi ro nhất định", đại diện quận Thanh Xuân cho hay.

Dự án The Legacy số 106 Ngụy Như Kon Tum đưa dân vào ở trái phép khi dự án chưa nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Đơn cử như tại dự án chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê (tên thương mại The Legacy) số 106 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) dù đến nay dự án chưa được nghiệm thu công trình theo quy định nhưng chủ đầu tư đã “lùa” người dân về ở trái phép từ nhiều tháng qua.

Trao đổi với PV ngày 22/12, ông Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính xác nhận, đến nay dự án chung cư The Legacy do liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư vẫn chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Nhiều người dân đã dọn vào dự án ở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Có khoảng hơn chục hộ dân đã dọn vào ở dù dự án vẫn chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định. Chúng tôi cũng đã có những thông báo cho cư dân, yêu cầu cư dân không vào sử dụng khi mà công trình chưa được nghiệm thu. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư không bàn giao căn hộ khi chưa được nghiệm thu. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng họ bàn giao thô để cư dân vào hoàn thiện trước khi đưa vào ở nhưng thực tế cư dân dọn vào ở luôn khiến chính quyền rất khó kiểm soát”, ông Tùng nói.

Ông Tùng cho biết, ngày 18/9, UBND quận Thanh Xuân đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41, đại diện liên danh chủ đầu tư dự án.

Theo đó, chủ đầu tư bị xử phạt với số tiền là 75 triệu đồng do bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tìm hiểu của PV, hiện Tổng Công ty Thành An đã chuyển nhượng phần vốn của mình tại dự án cho An Thịnh Group và trên Website của An Thịnh Group cũng giới thiệu về dự án The Legacy 106 Ngụy Như kon Tum.

Dự án The Legacy số 106 Ngụy Như Kon Tum đến nay vẫn chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

Cũng trên địa bàn quận Thanh Xuân, hằng trăm khách hàng mua nhà tại dự án chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công an (tên thương mại chung cư Hoành Sơn Complex), ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng do Liên doanh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng và Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn Làm chủ đầu tư đang bức xúc khi phải “sống chui” trong chính căn nhà của mình.

Phản ánh đến cơ quan báo chí, khoảng gần 300 hộ dân đang sinh sống tại chung cư Hoành Sơn Complex cho biết, dù đã quá thời hạn bàn giao nhà theo hợp đồng nhưng đến thời điểm hiện tại các cư dân vẫn chưa được bàn giao nhà chính thức.

Cư dân băng rôn phản đối chủ đầu tư dự án Hoành Sơn Complex, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) bàn giao nhà cho dân ở nhưng không đủ điều kiện về xây dựng, không đủ điều kiện về PCCC.

Theo hợp đồng mua bán và cho thuê căn hộ, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho khách hàng muộn nhất vào cuối tháng 9/2019. Nhưng đến thời điểm hiện tại các cư dân vẫn chưa được bàn giao nhà chính thức về ở. “Do khó khăn về nhà ở, từ khoảng tháng 6/2020 khi chủ đầu tư bàn giao kĩ thuật cho cư dân vào hoàn thiện căn hộ thì rất nhiều cư dân đã dọn vào ở luôn. Khi dọn về ở, chúng tôi mới ngã ngửa vì dự án đến nay vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng”, một cư dân chung cư Hoành Sơn Complex nói.

Được biết, vào tháng 7/2020 Ban quản lý dự án này từng có công văn thông báo đến các cư dân về việc chậm bàn giao nhà và cư dân chưa thể vào ở vì dự án chưa nghiệm thu xong PCCC, trạm điện chính chưa được đấu nối, hệ thông điện căn hộ tòa B chưa đảm bảo an toàn…

Theo ghi nhận của phóng viên, dù dự án chung cư Hoành Sơn Complex vẫn đang thi công dang dở với nhiều hàng mục nhưng rất nhiều căn hộ tại đây đã có cư dân vào ở.

Dự án "vỡ" tiến độ đến đưa dân vào ở trái phép

Một dự án khác cũng dính lùm xùm đưa dân về ở khi chưa được nghiệm thu công trình đó là dự án chung cư Viễn Đông Star tại số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Dự án trước đây có tên là Eco Green Tower, do Công ty CP Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư nhưng sau đó Công ty CP Sông Đà 1.01 chuyển nhượng dự án Eco Green Tower cho công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Bất động sản Bình Minh. Dự án này từng vướng loạt lùm xùm liên quan đến việc chậm tiến độ, bị ngân hàng bảo lãnh “bỏ rơi” quyền lợi người mua nhà.

Sau lùm xùm "vỡ" tiến độ, người mua nhà bị ngân hàng bảo lãnh “bỏ rơi” quyền lợi đến nay dự án chung cư Viễn Đông Star số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại đưa dân vào ở trái phép.

Được biết, chung cư Viễn Đông Star gồm 1 tòa nhà cao 28 tầng, 1 tầng hầm và khối đế 7 tầng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng. Dự án được triển khai thi công từ tháng 12/2015, nhưng đến tháng 1/2018 bỗng dừng thi công, khiến khách hàng vô cùng bức xúc. Đến tháng 6/2018, chủ đầu tư đã có thông báo về việc chậm bàn giao căn hộ tại dự án và cam kết bàn giao căn hộ cho khách hàng chậm nhất là thời điểm 31/8/2018. Tuy nhiên, sau khi về tay chủ mới phải đến tận giữa năm 2020, người mua nhà tại đây mới được nhận bàn giao căn hộ và vào ở sau hơn 2 năm dự án bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, sau đó cư dân tại đây cũng phát hiện dự án chưa được nghiệm thu PCCC, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Trao đổi với PV sáng 22/12, cán bộ Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn phường Thịnh Liệt cho biết, đến nay dự án vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định, hiện chủ đầu tư đang gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định.

Theo vị cán bộ Thanh tra xây dựng, trước đó ngày 2/7/2020, UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Sông Đà 1.01 do bàn giao, đưa hạng mục công trình tại dự án Viễn Đông Star vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định với số tiền 75 triệu đồng.

Đến ngày 17/7/2020, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 13 căn hộ và khu vực sảnh tầng 1 nơi bố trí gian hàng giới thiệu sản phẩm tại chung cư Viễn Đông Star.

Trên địa bàn Hà Nội hiện nở rộ các dự án nhà ở cao tầng chưa có kết quả nghiệm thu công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.

Hay mới đây, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) có văn bản thông tin về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ tại số 201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (tên thương mại là Hinode City).

Cục khẳng định, công trình Hinode City chưa đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Đến ngày 17/3/2020, Cục Giám định có văn bản đôn đốc yêu cầu chủ đầu tư báo cáo việc khắc phục các tồn tại nhưng đến nay chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu. Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện đã có 162 căn hộ có người sinh sống tại dự án nhưng chủ đầu tư chưa xuất trình được văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình để bàn giao đưa vào sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về trách nhiệm khi đưa người dân vào ở trong công trình chưa được nghiệm thu, PGS. TS Trần Chủng cho hay, trước hết chủ đầu tư công trình là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, pháp luật đã quy định rõ ràng mà cố tình đưa người dân về ở trong công trình chưa nghiệm thu dù không xảy ra bất kỳ hậu quả nào là họ không tuân thủ, không tôn trọng luật pháp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải tuân thủ theo hợp đồng mua bán. Nếu bàn giao nhà khi công trình không đủ điều kiện nghiệm thu thì khách hàng hoàn toàn có quyền kiện ra tòa hành chính, xử lý theo pháp luật dân sự.

Theo PGS. TS Trần Chủng, trong trường hợp chủ đầu tư cố tính dấu diếm những điều kiện mà cứ bàn giao thì trách nhiệm rất lớn của chủ đầu tư. Còn về phía chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước phải kiểm tra xử lý, can thiệp khi chủ đầu tư không tuân thủ quy định pháp luật.

