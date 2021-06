BĐS sốt khắp nơi, chứng khoán lập đỉnh, bất ngờ số thuế nhà đầu tư đã nộp

Thứ Tư, ngày 09/06/2021 18:00 PM (GMT+7)

Cùng với những cơn sốt đất và sự nhộn nhịp của thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay, ngân sách nhà nước cũng đã thu được số thuế khổng lồ từ các nhà đầu tư.

BĐS sốt khắp nơi, chứng khoán lập đỉnh

Dù các hoạt động kinh tế chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua, BĐS và chứng khoán đã trở thành kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng vào tháng 5/2021, cho thấy, giá đất nền trong khu dân cư tại thời điểm nửa cuối quý 1/2021, đặc biệt là sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán đã xảy ra hiện tượng tăng nóng ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước.

Tại Hà Nội trước thông tin sắp phê duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng, những nơi bám xung quanh sông Hồng như Mê Linh, Đông Anh,...trước đây nằm im bất động thì bỗng dưng giá đất tăng chóng mặt trong thời gian ngắn, có nơi tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó.

BĐS vẫn là một kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn

Anh Vinh, một môi giới bất động sản ở Hà Đông – Hà Nội cho biết trong cơn sốt đất những tháng đầu năm 2021, những môi giới như anh làm việc không có thời gian nghỉ ngơi khi số lượng người hỏi mua đất tăng đột biến. Dù giá đất tăng đáng kể so với cuối năm 2020, nhưng có những tuần chốt được cả chục lô, số tiền hoa hồng thu được là không ít.

Không chỉ ven trung tâm Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng sốt giá đất, hiện tượng đổ xô đi gom đất, giao dịch lướt sóng, lướt cọc,... diễn ra phổ biến.

Chị Phương, một nhà đầu tư tại TP HCM chia sẻ thời gian qua những người quen của chị đã chốt cọc cả chục lô đất tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận,...

Dù thị trường BĐS đã hạ sốt so với những tháng đầu năm, nhưng chị Phương cho biết BĐS vẫn là một kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn. Những khu vực đảm bảo pháp lý, có cơ hội tăng giá trong tương lai vẫn được nhóm của chị tìm mua thêm.

Cùng với BĐS, thị trường chứng khoán cũng chứng kiến đà tăng ấn tượng sau 5 tháng đầu năm 2021. Tính từ đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở 480.490 tài khoản giao dịch chứng khoán mới, cao hơn 20% số lượng mở mới cả năm 2020 trước đó (393.659 tài khoản).

Với lượng tài khoản này, dòng tiền từ trong nước góp sức đẩy các chỉ số chứng khoán tăng mạnh, bất chấp khối ngoại bán ròng. Dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều đến nỗi lãnh đạo sàn HoSE phải xin nghỉ phiên chiều 1-6, để đảm bảo tính an toàn của hệ thống.

Tuy vậy, đó vẫn chưa phải là điểm giới hạn của dòng tiền, tới phiên 4-6 kỷ lục cũ đã bị xô đổ khi thanh khoản trên HoSE đạt hơn 31.000 tỷ đồng (tổng cả ba sàn là gần 39.000 tỷ đồng).

Nếu tính từ đầu năm, thanh khoản chứng khoán đã được cải thiện rất nhiều. Giá trị giao dịch bình quân trên 2 sàn HOSE và HNX hết tháng 5 đã ở mức 20.400 tỷ đồng/phiên, gấp 4 lần cùng kỳ và gấp 3 lần bình quân năm 2020.

Bất ngờ số thuế nhà đầu tư đã nộp

Đi cùng với cơn sốt đất và chứng khoán từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư cũng đã nộp số thuế lớn vào ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị giao ban trực truyến về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai công tác tháng 6, đại diện Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 5/2021, thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 86.317 tỉ đồng, bằng 7,7% so với dự toán.

Trong 5 tháng đầu năm, thuế từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 51,6% so với dự toán, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện toàn ngành đã có 52/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 45% dự toán.

Trong đó, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thuế thu nhập cá nhân có tiến độ thu cao, đạt 60,2% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Phân tích cho thấy, mặc dù từ 1/7/2020, ngành thuế đã thực hiện tăng mức giảm trừ gia cảnh, nhưng số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng và tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán tăng 320% so với cùng kỳ, từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169% so với cùng kỳ, từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, toàn ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thuế, qua đó đã kiến nghị xử lý truy thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.709 tỉ đồng. Cũng trong 5 tháng đầu năm, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai lần đầu 1.936 đơn vị nợ thuế, phí và nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số tiền nợ lên tới hơn 740 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong số 1.936 trường hợp nợ thuế, phí và nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất có 991 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu là 641,702 tỉ đồng, còn lại là các đơn vị có số nợ thuế khó thu với khoảng trên 100 tỉ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/bds-sot-khap-noi-chung-khoan-lap-dinh-bat-ngo-so-thue-nha-dau-tu-da-nop-502021...Nguồn: http://danviet.vn/bds-sot-khap-noi-chung-khoan-lap-dinh-bat-ngo-so-thue-nha-dau-tu-da-nop-502021961814603.htm