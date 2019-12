Ai là "chủ nhân" dự án đấu giá nghìn tỷ ở Bình Dương?

Khởi kiện ra toà Do phát hiện nhiều khuất tất, ngày 14/2/2019, Công ty Thiên Phú đã nộp đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn ra Toà án nhân dân quận 7, TP.HCM. Theo đơn khởi kiện và được toà thụ lý cho thấy, Công ty Thiên Phú yêu cầu Toà án nhân dân quận 7 tuyên Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 01-10/2017/HĐMBTSĐG ngày 1/7/2017 tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Huỷ kết quả đấu giá tài sản là dự án khu dân cư Hoà Lân tại phường Thuận giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, Tòa án Nhân dân quận 7, TP.HCM đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm mọi hình thức giao dịch liên quan tài sản đang tranh chấp là dự án Khu dân cư Hòa Lân mà trước đó Công ty Thiên Phú đã có đơn khởi kiện và đề nghị ngăn chặn.