YouTuber suýt bị tấn công khi xâm nhập vùng đất của "bộ tộc ăn thịt người"

Trong một khoảnh khắc gây sốc, một YouTuber người Ireland liều lĩnh đã suýt bị bắn bằng tên sau khi chèo thuyền đến một cộng đồng bản địa biệt lập ở Papua, Indonesia. Đoạn video căng thẳng này đã nhanh chóng lan truyền và gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Trong video, Dara Tah, một người đam mê cảm giác mạnh với hơn 827.000 người đăng ký trên YouTube, cùng với một nhóm du khách khác đã chèo chiếc thuyền gỗ của họ về phía một nhóm người bộ lạc đứng trên bờ sông. Chỉ trong vài giây, một chiến binh đã giương cung tên về phía họ, khiến cả nhóm hoảng loạn. "Tôi nghĩ họ đang chĩa cung tên vào chúng ta đấy anh bạn", một thành viên trong nhóm của Tah nói đầy lo lắng. Tah cũng thừa nhận: "Thật sự, chuyện này đáng sợ quá".

Để xoa dịu tình hình, Tah đã vẫy những gói muối trong không khí như một lễ vật. Tuy nhiên, một người trong bộ lạc đã nếm thử, nhổ ra và nhìn anh với ánh mắt đe dọa. Nhận thấy sự nguy hiểm, Tah vội vàng thúc giục cả nhóm quay trở lại. Người hướng dẫn địa phương Demi sau đó đã xin lỗi Tah vì đã đưa anh đến đây.

Video mạo hiểm này, được quay vào tháng 8, đã gây ra sự phẫn nộ lớn khi Tah mô tả nhóm người này là một "bộ tộc ăn thịt người". Nhiều người xem đã chỉ trích anh vì làm phiền một cộng đồng biệt lập, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không phải là những kẻ ăn thịt người, họ chỉ là những con người đang sống một cuộc sống yên bình.

Hiểm họa và những vụ việc tương tự trong quá khứ

Việc cố tình tiếp xúc với các bộ lạc biệt lập không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các nhà thám hiểm mà còn có nguy cơ lớn lây lan những căn bệnh chết người mà các cộng đồng này không có khả năng miễn dịch. Papua là nơi sinh sống của hơn 250 bộ lạc với những nền văn hóa riêng biệt, nhiều bộ lạc vẫn giữ thái độ thù địch với người ngoài.

Sự việc này gợi nhớ đến những cuộc chạm trán chết người trước đây, chẳng hạn như vụ nhà truyền giáo người Mỹ John Allen Chau bị bắn chết bằng tên trên đảo North Sentinel vào năm 2018 khi cố gắng cải đạo một bộ lạc được bảo vệ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng kiểu du lịch liều lĩnh này là cực kỳ nguy hiểm. Caroline Pearce của tổ chức Survival International cho biết: "Thật khó tin khi có người lại liều lĩnh và ngu ngốc đến vậy. Hành động của người này không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình mà còn đe dọa đến tính mạng của cả bộ tộc".

Mặc dù đối mặt với sự phản ứng dữ dội, Tah, người từng thực hiện nhiều pha nguy hiểm khác như khám phá "Đảo Rắn", vẫn cho biết anh sẽ quay lại. Ở cuối đoạn video, anh thừa nhận: "Tôi không nói dối đâu, điều đó thực sự đáng sợ". Tuy nhiên, trong phần chú thích, anh lại tuyên bố: "Sẽ thử lại vào ngày mai. Chúc chúng tôi may mắn".