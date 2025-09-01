Gái xinh 2k gật đầu trước yêu cầu “lạ” của chàng kỹ sư hơn 14 tuổi trong “Bạn muốn hẹn hò”

Bạn muốn hẹn hò tập 1.138 cùng MC Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho Lê Thanh Bình (38 tuổi, kỹ sư phần mềm, TP.HCM) và Nguyễn Minh Nhật Linh (24 tuổi, KOL kiêm sinh viên Điều dưỡng đa khoa). Sự chênh lệch 14 tuổi khiến khán giả tò mò về cái kết của cặp đôi này.

Thanh Bình được giới thiệu là con một trong gia đình khá giả, sống chân thành và dễ gần. Trải qua ba mối tình, anh kể nhiều nhất về mối tình kéo dài gần 5 năm, kết thúc khi bạn gái sang Mỹ định cư. Dù từng sang Mỹ để hàn gắn, anh nhận ra hai người không còn tiếng nói chung và quyết định chia tay hồi đầu năm. Nghe xong, MC Quyền Linh liền nhắc nhở: “Cần xác định rõ tình cảm khi đến với chương trình, vì cô bé bên kia còn quá trẻ.”

Khi được hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng, Thanh Bình bày tỏ anh thích người phụ nữ truyền thống, suy nghĩ chín chắn.

Trái lại, Nhật Linh khiến hai MC lẫn khán giả bất ngờ vì nhan sắc nổi bật và cách trò chuyện khéo léo. Cô từng trải qua hai mối tình, trong đó mối tình gần nhất kết thúc do bạn trai không chung thủy.

Nhật Linh tiết lộ gu của cô là người đàn ông trưởng thành, thậm chí bạn trai cũ sinh năm 1979 nên chuyện chênh lệch tuổi tác “không phải vấn đề lớn”.

Khi hàng rào mở ra, Thanh Bình không quên thả thính: “Anh hy vọng em xinh như hoa, nhưng gặp em rồi mới thấy em xinh hơn cả hoa.” Nhật Linh cười rạng rỡ, cho biết Thanh Bình đáp ứng đủ tiêu chí mình mong muốn, nhưng vẫn băn khoăn vì anh vừa chia tay người cũ.

Đáp lại, Thanh Bình khẳng định: “Em có thể tin tưởng ở anh. Tính cách của anh khác với người cũ của em.” Anh bày tỏ mong muốn cả hai chỉ làm bạn trong ba tháng đầu để hiểu nhau, nếu còn rung động thì mới chính thức hẹn hò.

Yêu cầu này khiến MC Ngọc Lan thắc mắc vì quan điểm đôi bên dường như chưa đồng nhất. Bất ngờ, Nhật Linh lại gật đầu đồng ý: “Em quan niệm cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Miễn cả hai thoải mái, tự do là được.”

Kết thúc buổi hẹn, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng. MC Quyền Linh kỳ vọng họ sẽ sớm báo tin vui, còn khán giả thì chờ xem mối tình “yêu thử ba tháng” này sẽ tiến triển ra sao.