Treo băng rôn 'cảm ơn' bạn thân vì ngủ với chồng mình suốt 5 năm

Khu vực nơi người vợ treo băng rôn. Ảnh: Douyin

Trên băng rôn, người vợ tố bạn thân họ Thạch - công tác tại phòng tài chính của một văn phòng quản lý du lịch địa phương - có hành vi vi phạm đạo đức và phá hoại gia đình người khác. Tấm băng rôn to nhất ghi: "Thạch ngoại tình với chồng bạn thân, vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục".

Ngoài ra, nhiều cờ đỏ cũng được gắn lên một chiếc xe trong khuôn viên, tố cáo Thạch qua lại với chồng bạn thân ngay cả trong giờ làm việc, và đã duy trì mối quan hệ này suốt 5 năm.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cơ quan nơi Thạch làm việc xác nhận có nhân viên trùng tên, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra. Ngay sau đó, toàn bộ băng rôn và cờ đỏ được dỡ bỏ.

Danh tính của người vợ và người chồng không được tiết lộ. Tuy nhiên, hành động của người vợ làm dấy lên tranh luận gay gắt.

Cờ đỏ với nội dung tố cáo chuyện ngoại tình giữa Thạch và chồng bạn thân. Ảnh: Douyin

Luật sư Triệu Lương Sơn (Văn phòng luật sư Hằng Đại, Thiểm Tây) cho rằng, việc treo băng rôn tố cáo có thể xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân thân của người bị nêu tên, đặc biệt nếu thông tin không chính xác hoặc mang tính phỉ báng. Ngoài ra, nếu gây tụ tập đông người hoặc cản trở trật tự công cộng, người treo băng rôn có thể bị cảnh cáo, phạt tiền tới 200 nhân dân tệ (28 USD), thậm chí bị giam giữ tới 19 ngày và phạt 500 nhân dân tệ (70 USD) trong trường hợp nghiêm trọng.

Thực tế, năm 2023, một người đàn ông Trung Quốc từng bị giam 10 ngày vì treo băng rôn xúc phạm bạn gái cũ, chế giễu cô "bắt cá hai tay".

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận trái chiều xuất hiện: "Hành động có thể vi phạm pháp luật, nhưng tôi vẫn ủng hộ cách trả đũa của người vợ"; "Bạn thân là cán bộ nhà nước, chắc chắn sẽ bị xử lý kỷ luật"; "Người vợ đâu có chửi, chỉ đang cảm ơn mà thôi".

Ở Trung Quốc, truyền thống tặng cờ đỏ thường để bày tỏ lòng biết ơn chân thành với người giúp đỡ. Chính vì vậy, việc người vợ dùng hình thức này để tố cáo bạn thân ngoại tình đã khiến vụ việc càng thêm châm biếm và gây xôn xao.