Xu hướng mẹ đơn thân sống chung nhà để giảm gánh nặng nuôi con

Mô hình này được gọi là "mommune" (cộng đồng mẹ bỉm sữa), trong đó các bà mẹ đơn thân chọn sống chung để chia sẻ chi phí và gánh nặng nuôi con. Sinclaire cùng hai con trai Marcos (9 tuổi) và Nico (4 tuổi) hiện sống hòa thuận trong không gian phủ sắc hồng với Anabelle Gonzalez và con gái Sophia (7 tuổi).

Theo Sinclaire và Gonzalez, cuộc sống hiện tại giống một "câu chuyện cổ tích không cần hoàng tử", đồng thời cho thấy ngày càng nhiều mẹ đơn thân chọn sống chung, cùng nuôi con để giảm áp lực thay vì một mình gồng gánh mọi thứ.

"Bạn thân và tôi đều một mình nuôi con. Chúng tôi sống ở New York và cùng nuôi con dưới một mái nhà", Sinclaire, 38 tuổi, nói.

Bà mẹ hai con đùa rằng lối sống này "dễ hơn ở cùng đàn ông", đồng thời khẳng định không hề "bài xích cánh mày râu". Theo Sinclaire, đây đơn giản là lựa chọn xuất phát từ việc "thành thật với những điều mà các bà mẹ đơn thân phải cân nhắc khi nuôi con".

"Đâu là lựa chọn tốt hơn: cố tìm một người đàn ông đáng tin, hài hước, biết tự nhặt tất của mình và sẵn sàng yêu thương cả bạn lẫn con bạn, hay sống cùng cô bạn thân mà bạn biết chắc cũng là một bà mẹ đơn thân tử tế và đáng tin?", cô đặt vấn đề. "Tôi đã chọn bạn thân mình".

Sinclaire và Gonzalez bên ba con. Ảnh: Instagram Berniesinclaire

Sinclaire và Gonzalez, 39 tuổi, đều là giáo viên tại một trường nữ sinh ở quận Bronx, quyết định sống chung nhà và cùng nuôi con cách đây khoảng hai năm sau khi đều chia tay bạn đời.

Hiện họ sống trong căn hộ rộng khoảng 110 m2 gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm tại khu Hamilton Heights sang trọng ở quận Manhattan, chỉ cách sông Hudson một dãy nhà. Tòa nhà có phòng gym, khu vui chơi trẻ em và khu giặt sấy riêng. Ba đứa trẻ dưới 10 tuổi của họ cũng hòa hợp như anh chị em ruột.

"Bọn trẻ gọi nhau là anh chị em, thích chơi cùng và cũng cãi nhau như anh em ruột vậy", Sinclaire kể. "Con gái Anabelle trước đây là con một, còn giờ bé rất tự hào vì có các anh em trai. Hai con trai tôi cũng có thêm trải nghiệm mới khi được chơi đùa, gắn bó với các bạn gái nhờ Sophia".

Sinclaire cho rằng mô hình sống không truyền thống này hiện là điều tốt nhất với đại gia đình nhỏ của cô và Anabelle.

"Điều tốt nhất cho trẻ là được sống trong một gia đình đầy yêu thương với những người mẹ có tài chính ổn định", cô nói. "Tôi đã làm giáo viên 14 năm nhưng vẫn không thể tự chi trả tiền thuê nhà ở New York để các con có phòng riêng. Với mức lương của tôi, điều đó là bất khả thi. Nhưng nếu muốn các con có không gian riêng, được đi du lịch hay tham gia các hoạt động ngoại khóa sau giờ học, tôi cần sống trong một gia đình có hai nguồn thu nhập. Và đó chính là điều chúng tôi đang có. Nó thực sự phù hợp với chúng tôi".

Sinclaire (phải) và bạn thân Gonzalez nói có nhiều thời gian cho bản thân hơn khi dọn về ở cùng nhà. Ảnh: Instagram Berniesinclaire

Mô hình này hiện được nhiều bà mẹ đơn thân Mỹ xem là "lý tưởng". Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và cơ hội tìm được mối quan hệ lâu dài ngày càng mong manh, những phụ nữ như Sinclaire và Gonzalez đang tạo nên các cộng đồng sống chung chỉ dành cho mẹ và con trên khắp cả nước.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, hiện có khoảng 10,9 triệu gia đình đơn thân có con dưới 18 tuổi, trong đó 80% là các hộ gia đình do người mẹ làm chủ.

Theo các báo cáo gần đây, chi phí nuôi dạy con ở Mỹ lên tới khoảng 300.000 USD. Vì vậy, việc các bà mẹ đơn thân sống chung và chia sẻ tài chính đã trở thành một giải pháp cứu cánh cho nhiều người có con nhỏ.

Kristin Batykefer và Tessa Gilder ở Jacksonville, bang Florida, đã lập "mommune" ngay sau đại dịch Covid-19 và sau những cuộc ly hôn riêng vào đầu những năm 2020. Bộ đôi này thường xuyên chia sẻ về lợi ích của việc sống chung, cùng nhau nuôi con trên mạng xã hội, thậm chí hào hứng viết trong một bài đăng gần đây: "Cuộc sống thật tuyệt vời!".

Shannon và Cheyanne, đôi bạn thân đang cùng nhau nuôi dạy con ở bang Nevada, cũng chia sẻ trên mạng xã hội về những lợi ích của việc đồng hành cùng một bà mẹ khác khi nuôi con. "Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi có một cộng đồng hỗ trợ", Shannon viết trong video TikTok thu hút hơn 9,5 triệu lượt xem.

Cô cũng khẳng định cả hai "đều thích đàn ông", nhưng cho rằng "hai phụ nữ cùng chia sẻ nhà cửa, con cái và việc nhà thực sự dễ dàng hơn sống cùng đàn ông".

Sinclaire và Gonzalez cũng bày tỏ quan điểm tương tự trên mạng xã hội.

"Xã hội luôn nói rằng nếu muốn làm mẹ đơn thân, hoặc bạn phải thật giàu, hoặc phải chấp nhận cảnh túng thiếu, phụ thuộc vào tiền trợ cấp nuôi con, chi phí chăm trẻ đắt đỏ và tự mình xoay xở mọi việc", Sinclaire nói trong một video trên Instagram. "Nhưng chúng tôi đã nói 'Không'. Chúng tôi chọn một cộng đồng do phụ nữ làm trung tâm".

"Chúng tôi muốn vừa những bà mẹ nuôi con tốt, vừa có hai nguồn thu nhập. Chúng tôi muốn giảm bớt gánh nặng việc nhà nhờ tình chị em. Chúng tôi muốn đặt con cái ở vị trí trung tâm nhưng cũng không quên nhu cầu của chính mình", cô tiếp tục. "Đôi khi áp lực làm mẹ vẫn ập đến, nhưng chúng tôi luôn có không gian để cùng nhau đối diện, san sẻ và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa hơn".