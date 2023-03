Xốc chăn lên, nhờ người chụp lại cảnh chồng mình và nhân tình nằm với nhau để đi kiện, vợ không ngờ gặp cái kết đắng ngắt

Sự việc hy hữu xảy ra ở huyện Chương Hóa, Đài Loan. Cô Lại, từ lâu đã nghi ngờ chồng mình có quan hệ ngoài luồng, bồ bịch lăng nhăng nhưng không có được bằng chứng xác thực.

Ngày hôm đó, khi nhận được thông tin anh Hà, chồng cô và nhân tình họ Lam chở nhau đi thuê phòng khách sạn, cô Lại đã lập kết hoạch bắt quả tang đôi tình nhân tại trận.

Ngay sau đó, cô Lại gọi cho anh trai, chị dâu và một số người khác, lập hội đi bắt quả tang. Đến hiện trường, xác định được phòng nghỉ của anh Hà và cô Lam, cả hội xông vào phòng.

Thời điểm cả hội vào phòng, anh Hà và cô Lam đã hoàn toàn khỏa thân nằm trên giường, chỉ dùng chăn bông để che lại. Phẫn nộ, cô Lại xốc chăn bông lên, nhờ người khác chụp lại cảnh chồng mình và nhân tình khỏa thân ăn nằm với nhau.

Ảnh minh hoạ

Để chắc chắn hơn, cô Lại còn lấy cả ga trải giường, giấy vệ sinh ở cạnh giường, khăn tắm làm chứng cứ. Thu thập ổn thỏa, cô Lại quyết định kiện cả chồng và nhân tình ra tòa.

Chẳng ngờ, tòa án huyện Chương Hóa lại cho rằng, tại hiện trường, ngoại trừ giấy vệ sinh có ADN của anh Hà và cô Lam, các bằng chứng khác đều không có giá trị. Hơn nữa, giấy vệ sinh tuy có ADN nhưng cũng có thể là do nước bọt của cả hai, không thể chứng minh hai người đã phát sinh hành vi giao cấu, vì vậy, không thể xử anh Hà và cô Lam phạm tội ngoại tình và thông dâm.

Tuy nhiên, cô Lại do có hành vi chụp ảnh khỏa thân của người khác khi chưa được sự đồng ý, lại xâm phạm phòng ở trái phép, bị phạt tù giam 20 ngày, nộp phạt 20.000 Đài tệ (khoảng 14 triệu đồng).

Anh trai, chị dâu của cô Lại và một số người khác cũng bị phạt vì xâm phạm phòng ở, tù giam 7 ngày, nộp phạt 7000 Đài tệ (khoảng gần 5 triệu đồng).

Không phải hôn nhân trục trặc đàn ông mới ngoại tình, thực ra còn nhiều lý do khác

Ngoại tình vì thiếu thốn "chuyện ấy"

Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống hôn nhân, là sợi dây liên kết giúp rút ngắn khoảng cách vợ chồng. Tuy nhiên sau khi sinh con, phụ nữ còn nhiều thứ phải lo nên có thể lơ đễnh chuyện này, thậm chí là "bỏ đói" chồng trong thời gian dài khiến chồng thiếu thốn, từ đó dẫn đến ngoại tình thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Hoặc ngay cả khi đáp ứng chồng đều đều về mặt này nhưng "chuyện ấy" quá tẻ nhạt hay vợ quá khô khan, "đơ như khúc gỗ" khi gần gũi cũng có thể khiến chồng chán. Lúc này, anh ta sẽ muốn đi tìm "của lạ", cái mới.

Ảnh minh hoạ

Ngoại tình vì sự kích thích và hấp dẫn của "trái cấm"

Đôi khi đàn ông ngoại tình không phải là do vợ chồng trục trặc, thiếu thốn về mặt sinh lý mà là do chính anh ta cho phép bản thân làm như vậy. Hay do anh ta thích cái cảm giác lén lút, kích thích khi "vụng trộm".

Hôn nhân đôi khi được ví như một cái lồng, gông cùm xiềng xích sự tự do. Vậy nên cảm giác "xổ lồng" sẽ khiến anh ta có cảm giác thoải mái tức thời mà anh ta mong muốn.

Ngoại tình vì bồ nhí luôn lắng nghe, thấu hiểu

Sau khi kết hôn, rất nhiều chị em trở nên nói nhiều hơn, hay càm ràm hơn khiến chồng phát chán. Hoặc do quá bận rộn trong việc chăm sóc con cái, lo toan cho gia đình nội ngoại rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền,… khiến họ không thể thảnh thơi mà quên luôn cả việc lắng nghe, chia sẻ cùng chồng.

Lúc này nếu có người thứ 3 xuất hiện, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh ta, tỉ tê với anh ta mọi điều trong cuộc sống thì người đàn ông rất dễ đi sai đường.

Người thứ 3 khỏa lấp được những thiếu sót ở người vợ thì người đàn ông đó chẳng khác gì như người sắp chết đuối với được chiếc phao cứu mạng vậy, nên anh ta cứ bám lấy không buông thôi.

Ngoại tình vì gặp tình yêu thực sự

Không ít người thừa nhận họ kết hôn, sinh con vội vàng vì để làm hài lòng gia đình chứ không phải xuất phát từ tình yêu chân thành, sâu sắc. Mãi về sau họ mới gặp được đối tượng khiến họ yêu như chưa từng được yêu, gặp được người có thể thấu hiểu, chia sẻ mọi điều với họ.

Trong trường hợp này, đa số họ sẽ sẵn sàng ly hôn với người bạn đời hiện tại để theo đuổi tình yêu mới.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xoc-chan-len-nho-nguoi-chup-lai-canh-chong-minh-va-nhan-tinh-n...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xoc-chan-len-nho-nguoi-chup-lai-canh-chong-minh-va-nhan-tinh-nam-voi-nhau-de-di-kien-vo-khong-ngo-gap-cai-ket-dang-ngat-172230330154249701.htm