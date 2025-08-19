Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 19/8: 'Dâu hào môn' Đặng Thu Thảo xách túi nửa tỷ đồng đi du lịch

Đặng Thu Thảo sử dụng phụ kiện xa xỉ ở Trung Quốc; Ý Nhi khoe dáng tại Australia; Phương Oanh đưa hai con song sinh xuống phố.

Ghé thăm chùa Pháp Hỷ tại Hàng Châu, Trung Quốc, hoa hậu Đặng Thu Thảo diện trang phục thanh lịch và xách túi Hermes Kelly trị giá khoảng nửa tỷ đồng.

Bạn trai doanh nhân âu yếm nhìn Á hậu Quỳnh Châu.

Hoa hậu Ý Nhi tôn dáng mảnh mai khi dạo chơi ở Australia.

Ba mẹ con Phương Oanh mix đồ xuống phố.

Người đẹp Kim Cương được ông xã Ưng Hoàng Phúc thơm má khi chúc mừng sinh nhật anh.

Diễn viên Diễm My 9X đưa quý tử đi nghỉ dưỡng tại resort 6 sao ở Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ).

Diễn viên Hương Giang lưu lại kỷ niệm bên con trai hơn 6 tháng tuổi.

Hai cậu nhóc nhà Trà My Idol khoác vai nhau thân thiết lúc tan học.

Diễn viên Kim Hiền đưa mẹ đi khám phá đảo Santa Catalina (California, Mỹ).

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đầu lòng của đại gia Minh "Nhựa" - kỷ niệm 6 năm được ông xã Tâm Nguyễn cầu hôn.

Chồng đại gia tặng Midu túi hơn một tỷ đồng kỷ niệm ngày cưới
Chồng đại gia tặng Midu túi hơn một tỷ đồng kỷ niệm ngày cưới

Nhân dịp kỷ niệm một năm về chung nhà, đại gia Minh Đạt tặng bà xã Midu hai chiếc túi Hermes, trong tiệc mừng trên bờ biển Vũng Tàu, hôm 29/6.

