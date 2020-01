Vừa múa đẹp, vừa sở hữu vẻ "tuyệt sắc giai nhân", cô gái kiếm bộn tiền trên phố

Mới đây, trên các trang mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video nổi tiếng ở Trung Quốc, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau những clip ghi lại cảnh biểu diễn trên đường phố của một cô gái trẻ rất xinh đẹp.

Trong những đoạn video, cô gái hóa thân thành nữ thần cổ trang, uốn mình theo điệu múa của con lật đật, vô cùng thu hút và quyến rũ.

Theo thông tin đăng tải, màn biểu diễn thường xuất hiện tại nhiều điểm khác nhau trên đường phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Rất nhiều người sau khi xem hình ảnh và màn biểu diễn của nữ thần cổ trang đã không quản ngại đường xa, tới Tây An một chuyến, chỉ để được tận mắt ngắm nhìn dung nhan và điệu múa làm say lòng người của nữ thần.

Chẳng bao lâu sau khi nổi tiếng, những thông tin về nữ thần cổ trang gây náo loạn được phố cũng được hé lộ.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ thần cổ trang cho biết, cô tên thật là Phùng Giai Thần, từ nhỏ đã đam mê ca hát, nhảy múa, vì vậy luôn tự nỗ lực học tập. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù chuyên ngành của Giai Thần là giáo dục mầm non, nhưng cô không làm đúng ngành nghề mình học mà tham gia vào các công việc liên quan đến nghệ thuật, trở thành một vũ công, một diễn viên trong chương trình sân khấu kịch "Trở lại Trường An".

Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, thành phố Tây An mở thêm một dự án nghệ thuật đường phố, Phùng Giai Thần được tiếp nhận công việc này. Cô thừa nhận, mới đầu cô không quen với công việc này vì nhảy múa trên nên phẳng khác biệt đáng kể khi múa trên lật đật. Nửa người dưới bị cố định vào khung sắt, để điều khiển, kiểm soát bục múa lật đật, nghệ sĩ chỉ có thể sử dụng sức ở vòng eo.

Trước đây, khi mới biểu diễn, mỗi ngày Phùng Giai Thần đều bầm tím khắp người. Thời thời gian dài luyện tập, đến nay, cô đã có thể vận dụng được rất nhiều kỹ năng, thực hiện các động tác múa kết hợp chuyển động của lật đật một cách rất thanh lịch và đẹp mắt.

Vừa qua, một số du khách khi thấy Phùng Giai Thần biểu diễn đã quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của mọi người. Phùng Giai Thần cũng trở nên nổi tiếng sau một đêm, được ca tụng là nữ thần cổ trang, cũng kiếm được thêm rất nhiều tiền.

Nhiều khách du lịch hâm mộ Phùng Giai Thần, từ xa xôi tìm tới tận nơi cô nàng biểu diễn. Vào lúc cao điểm nhất, người hâm mộ của cô nàng còn chen nhau, làm gãy, hỏng 3 vòng rào chắn. Có thể thấy được, nữ thần cổ trang Phùng Giai Thần được lòng người thế nào, có độ phủ sóng cao thế nào.

Sau khi nổi tiếng bất ngờ, Phùng Giai Thần nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty môi giới. Thế nhưng cô nàng đều từ chối và cho rằng, bản thân cô cần học hỏi nhiều hơn, cũng cần cải thiện trình độ. Thời gian tới, cô sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để mang đến những màn trình diễn tốt nhất cho khán giả.

