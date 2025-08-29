Câu hỏi nhói lòng của bé gái 8 tuổi khiến bậc cha mẹ phải suy ngẫm

Ngọc Như chưa từng được sống trọn vẹn trong vòng tay cha mẹ ruột.

Sinh ra trong một gia đình sớm tan vỡ, Ngọc Như chưa từng được sống trọn vẹn trong vòng tay cha mẹ ruột. Bố mẹ chia tay khi em còn trong bụng mẹ, mỗi người rẽ một hướng, thậm chí gia đình bên ngoại cũng không nhận nuôi.

“Có lúc con không biết con có phải là con ruột của mẹ không nữa” – lời tâm sự ngây thơ ấy khiến MC Ốc Thanh Vân và khán giả lặng đi. Nỗi buồn ấy, bé chỉ biết giữ cho riêng mình, ngoài bà Ba – người duy nhất yêu thương và chăm sóc em suốt 8 năm qua.

Không phải mẹ ruột, nhưng bà Ba Ái Duyên đã gánh cả phần trách nhiệm của cha lẫn mẹ. Bà kể, có lần Ngọc Như khẽ nói ước có một người mẹ tốt. Nghe vậy, bà chỉ biết nghẹn ngào. Mẹ bé đôi khi ghé qua đưa con đi học, sự hiện diện quá ít ỏi, còn cha bé sống ngay gần nhà mà chưa từng đến thăm.

Với Ngọc Như, bà Ba là tất cả. Em ví bà như “mặt trời” của đời mình, là nguồn sáng duy nhất trong thế giới tối tăm. Cô bé mơ sau này kiếm được thật nhiều tiền để chăm sóc bà, mua cho bà những điều tốt đẹp nhất.

Dù đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, tâm hồn Ngọc Như vẫn rực rỡ sắc màu. Em học giỏi chữ nổi, mê âm nhạc, mơ thành nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công, thậm chí từng ước làm diễn viên. Thiếu thốn vật chất, thiệt thòi tình cảm, nhưng trái tim cô bé lại đầy ắp yêu thương và nghị lực sống.

MC Ốc Thanh Vân mong rằng cuộc sống sẽ công bằng hơn, để những em bé như Ngọc Như được yêu thương trọn vẹn.

Nghe câu chuyện của Ngọc Như, MC Ốc Thanh Vân không giấu nổi xúc động: “Tôi vui vì gặp một em bé đáng yêu, nhưng cũng nhói lòng trước sự trong sáng của con”. Chị ví tâm hồn em như mảnh thủy tinh trong vắt, thuần khiết đến mức không gì làm vẩn đục.

Nữ MC mong rằng cuộc sống sẽ công bằng hơn, để những em bé như Ngọc Như được yêu thương trọn vẹn. Trong nỗi bất công ấy, chị nhìn thấy một điểm sáng – bà Ba Ái Duyên, người phụ nữ lặng lẽ hy sinh, đẹp hơn cả trong chuyện cổ tích. Chị tin rằng gia đình và cha mẹ bé sẽ thấu hiểu, đồng hành cùng bà để chở che cho Ngọc Như trong hành trình trưởng thành.

Đặc biệt, khi nghe lời nhắn gửi của Ngọc Như đến những bạn nhỏ cùng cảnh ngộ: “Các bạn cố gắng lên và tích cực”, TS.TL Bùi Hồng Quân bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực của cô bé. Anh nhấn mạnh: “Khi một thiên thần nhỏ xuất hiện, đó không chỉ là tình yêu thương mà còn là trách nhiệm của bậc cha mẹ. Dù hoàn cảnh thế nào, con vẫn xứng đáng được yêu thương, chăm sóc, trước hết bởi chính ba mẹ”.