Vòng một khiêm tốn của bạn gái khiến tôi không muốn gần gũi

Tôi là nam giới, ngoài 30 tuổi, đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Bạn gái tôi là người hiền lành, tử tế, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Chúng tôi hợp nhau về suy nghĩ, công việc ổn định, gia đình hai bên cũng ủng hộ. Nếu nhìn từ bên ngoài, tôi nghĩ nhiều người sẽ cho rằng tôi rất may mắn.

Nhưng có một điều khiến tôi day dứt và không biết chia sẻ cùng ai. Đó là tôi thấy mình thiếu cảm xúc trong chuyện gần gũi với bạn gái, dù về mặt sinh lý tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí nhu cầu khá cao.

Tôi nhận ra nguyên nhân xuất phát từ việc tôi không bị thu hút về mặt ngoại hình, cụ thể là vòng một của cô ấy. Tôi tự hỏi liệu mình có đang gặp vấn đề tâm sinh lý hay không, hay đây chỉ là một dạng "không tương thích" mà ít người dám nói ra. Tôi không hề ghét hay chê bai bạn gái. Tôi biết cơ thể mỗi người là khác nhau, và đó không phải lỗi của cô ấy.

Vì không muốn gây tổn thương, tôi chưa bao giờ nói ra suy nghĩ này. Tôi vẫn cố gắng giữ mối quan hệ bình thường, quan tâm và chăm sóc cô ấy như trước. Nhưng sự thiếu hụt cảm xúc khiến tôi thấy mệt mỏi và có cảm giác tội lỗi, nhất là khi nhu cầu của tôi không được giải tỏa trọn vẹn trong mối quan hệ. Tôi mong nhận được lời khuyên của độc giả trong hoàn cảnh này.