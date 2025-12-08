Cô gái đòi chia tay sau 3 tháng yêu vì người đàn ông nghiện ăn mắm tôm, dấm tỏi

Tôi năm nay 26 tuổi, đã trải qua 2 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Sau 2 năm độc thân, khoảng 3 tháng gần đây, tôi mới hẹn hò trở lại. Bạn trai bằng tuổi tôi, ngoại hình sáng láng, có công việc ổn định và gia cảnh cũng không tệ. Đặc biệt, anh rất quan tâm tôi.

Bước vào tình yêu, dù chưa hứa hẹn nhiều về tương lai, tôi thấy đối phương khá ổn. Tôi hy vọng lần này có thể tìm được mảnh ghép phù hợp để ổn định chuyện gia đình. Nhưng đời vốn không như mơ. Chàng trai tưởng như hoàn hảo ấy lại có một sở thích mà tôi không thể chịu đựng được: Anh mê ăn mắm tôm và dấm tỏi.

Tôi không chịu được sở thích ăn mắm tôm, dấm tỏi của bạn trai. Ảnh minh họa: FP

Mấy buổi hẹn hò đầu tiên, anh còn kiềm chế sở thích này, dẫn tôi đi ăn những món thanh đạm. Nhưng khoảng 1 tháng gần đây, mỗi lần hẹn hò, anh đều gợi ý ăn những món như phở, bún đậu mắm tôm, lòng lợn… Cứ món nào có mắm tôm và dấm tỏi là anh ăn nhiệt tình.

Tôi biết sở thích của mỗi người đều đáng được tôn trọng nhưng việc thể hiện sở thích này trong những buổi hẹn hò lại khiến tôi cảm thấy khá khó xử. Bởi ngoài việc ăn uống, đôi khi chúng tôi còn âu yếm và thân mật với nhau.

Bạn trai tôi không chỉ thích ăn mắm tôm, dấm tỏi mà còn rất thích hôn. Dù là đi dạo, xem phim hay ngồi ở quán cà phê, anh đều muốn âu yếm. Ngặt nỗi, mỗi nụ hôn của anh đều khiến tôi ám ảnh vì rất nặng mùi.

Nhiều buổi hẹn hò, tôi chủ động chọn món và quán ăn nhưng anh luôn hỏi chủ quán: "Nhà mình có dấm tỏi không?". Nếu có, anh lại múc đẫm dấm tỏi vào bát, còn nếu không, anh sẽ phàn nàn, khiến buổi hẹn hò mất vui.

Có lần, tôi nhẹ nhàng góp ý: “Anh ăn gì cũng được nhưng phải súc miệng hoặc nhai kẹo cao su đấy nhé, không là mất quyền lợi”. Thế mà anh tỉnh bơ đáp: “Em yêu anh thì phải yêu cả sở thích của anh chứ. Đây là anh đang sống thật với bản thân”.

Nghe xong tôi chỉ biết cười khổ, không biết bạn trai mình vô tư hay vô duyên nữa.

Vào ngày sinh nhật tôi mới đây, anh bảo sẽ dẫn tôi đi ăn món đặc biệt. Tôi tưởng đó sẽ là một bữa tiệc lãng mạn với nến và hoa, nào ngờ anh lại dẫn tôi đi ăn lòng lợn với một bát mắm tôm to đùng. Cả buổi nhìn anh chấm miếng lòng lợn đẫm mắm tôm, tôi lén thở dài ngao ngán.

Như mọi khi, sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo. Anh chở tôi vào một góc vắng người và ngỏ ý muốn hôn tôi. Lần này, tôi từ chối thẳng thừng: “Em không thể hôn sau bữa ăn như vậy. Nếu anh không tế nhị hơn thì chúng ta chia tay”.

Anh giận ngược lại, trách tôi quan trọng hóa vấn đề, không tôn trọng sở thích của anh. Buổi sinh nhật kết thúc trong cơn giận dữ của cả hai.

Một tuần trôi qua, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi sáng mỗi tối nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Không ai nhắc lại trận cãi vã trước đó, anh cũng không hứa hẹn thay đổi sở thích hay thói quen của mình.

Lòng tôi có chút giằng xé. Một mặt tôi nghĩ, chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bỏ qua người đàn ông "ổn áp" như anh, mặt khác lại không cam lòng khi tình yêu của mình lại bị "bủa vây" bởi thứ mùi khó chịu.

Dù sao, tôi cũng phải ra quyết định sớm để tránh lãng phí thời gian và cơ hội của cả hai. Biết đâu, sau khi chia tay, tôi sẽ tìm được người đàn ông phù hợp về mọi mặt, còn anh sẽ tìm được cô gái “nghiện mùi” giống mình.