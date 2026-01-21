Vợ xin cưới bạn thân cho chồng

Đầu năm nay, câu chuyện của gia đình Shuhadah Jaafar tại Kemaman, bang Terengganu trở thành tâm điểm chú ý tại Malaysia. Người phụ nữ này đã công khai chia sẻ hành trình chấp nhận chế độ đa thê, và điều đặc biệt "người thứ ba" chính là Nor Azura Mohd Azmin - bạn thân của cô.

Muhammad Azizi Zakaria bên hai người vợ. Ảnh: azizizakaria1225

Shuhadah và Nor Azura quen biết qua công việc kinh doanh và dần trở nên thân thiết. Tuy nhiên, cô không ngờ người chồng chung sống 7 năm, Muhammad Azizi Zakaria, lại nảy sinh tình cảm với bạn mình trong quá trình ba người cùng hợp tác làm ăn.

"Tôi rất đau lòng. Không người vợ nào muốn chia sẻ chồng", Shuhadah thừa nhận cô từng trải qua cảm giác bị phản bội và lo sợ bị thay thế.

Tuy nhiên, thái độ của người chồng đã giữ cô lại. Thay vì lén lút, Azizi thẳng thắn thừa nhận tình cảm với Nor Azura. Anh xin phép vợ được kết hôn lần hai theo đúng quy định của Tòa án Hồi giáo Syariah để "không vi phạm ranh giới đạo đức và tôn giáo".

Sau nhiều cân nhắc, Shuhadah đồng ý. Cô thậm chí trực tiếp xuất hiện tại tòa án để ủng hộ đơn xin kết hôn của chồng. Lễ cưới diễn ra giản dị ngay tại ngôi nhà chung của họ.

Azizi cho biết, thẩm phán tòa Syariah đã nhiều lần nhắc nhở anh về sự hy sinh của người vợ đầu. "Người cần được trân trọng nhất trong câu chuyện này chính là vợ tôi", anh nói và cam kết sẽ cố gắng công bằng giữa hai người phụ nữ.

Hiện tại, cả ba người đang học cách chung sống hòa thuận. Shuhadah khẳng định việc cô công khai câu chuyện không phải để cổ súy chế độ đa thê, mà để nhấn mạnh sự minh bạch trong hôn nhân.

"Đừng chọn con đường dễ dàng là kết hôn bí mật hay lén lút ra nước ngoài. Sự dối trá chỉ khiến tổn thương chồng chất", người vợ nhắn nhủ.

Hai người vợ của Muhammad Azizi Zakaria. Ảnh: azizizakaria1225

Tại Malaysia, luật pháp có sự phân chia rõ rệt dựa trên tôn giáo. Đối với người không theo đạo Hồi, Luật Cải cách (Hôn nhân và Ly hôn) năm 1976 quy định chế độ một vợ một chồng bắt buộc.

Tuy nhiên, với cộng đồng người Hồi giáo (chiếm đa số dân số), Luật Gia đình Hồi giáo cho phép nam giới cưới tối đa bốn vợ. Việc này phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như được chấp thuận của Tòa án Hồi giáo Syariah; Chứng minh trước tòa rằng mình có đủ khả năng tài chính để lo cho tất cả các bà vợ và con cái (nhà cửa, sinh hoạt phí...); Cam kết đối xử công bằng (về vật chất, thời gian, tình cảm) giữa các vợ; và cuối cùng là phải hỏi ý kiến của vợ cả.

Việc hỏi ý kiến vợ cả không bắt buộc ở một số bang nhưng thái độ và sự chấp thuận của người này là yếu tố quan trọng để thẩm phán xem xét tính "cần thiết và hợp lý" của cuộc hôn nhân mới.

Những năm gần đây, các tòa án Syariah tại Malaysia ngày càng thắt chặt các quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, khiến việc cưới thêm vợ trở nên khó khăn hơn và thường chỉ phổ biến ở giới có điều kiện kinh tế.