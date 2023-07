Vợ sốc nặng khi biết người mà chồng gọi tên trong lúc say rượu là ai

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 3 năm, có một cô con gái. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, tôi là nhân viên văn phòng. Chúng tôi nên duyên do mai mối của gia đình.

Đến hiện tại, tôi thừa nhận mình không phải tuýp người yêu chồng đến mức chết đi sống lại. Ngày ấy, tôi đồng ý yêu và làm vợ anh là do thấy anh hiền lành, chu đáo, công việc cũng tương đối ổn định, có thể chọn làm chỗ dựa.

Sau khi cưới, dù nhiều lúc tủi thân vì chồng khô khan, vô tâm nhưng tôi thấy anh là người có trách nhiệm với gia đình, thương yêu con. Riêng về vấn đề kinh tế, chưa bao giờ chồng để tôi phải lo đến chuyện tiền nong. Đó cũng là một sự an ủi đối với mẹ con tôi.

Do đặc thù công việc, mỗi khi kết thúc một dự án, chồng tôi và nhóm bạn thường tổ chức ăn nhậu. Mỗi lần như vậy, anh đều trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Điều đáng nói, anh có một tật xấu là khi say thường nói rất nhiều, nói lảm nhảm đủ thứ chuyện.

Lúc đầu, tôi còn tò mò ngồi nghe, ghi âm lại xem chồng nói gì. Sau thấy những câu nói vô bổ không đầu không cuối nên tôi cũng không còn quan tâm nữa.

Nhưng cách đây vài hôm, những lời chồng nói trong khi say lại khiến tôi sốc nặng vì nó tiết lộ một bí mật được chồng giấu kín trong suốt thời gian qua.

Hôm đó, chị gái tôi cùng chồng con từ nước ngoài về Việt Nam sau 5 năm xa quê. Vì vậy, bố mẹ tôi tổ chức một buổi liên hoan nhỏ mừng ngày sum họp. Trong bữa ăn, ai cũng mừng vì chị tôi giờ có cuộc sống hạnh phúc với người chồng giàu có nơi xứ người. Tuy nhiên, riêng chồng tôi lại mang một khuôn mặt buồn đến khó hiểu.

Ngỡ rằng do chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ (lúc đám cưới chúng tôi, chị ở nước ngoài vướng dịch Covid không về được) nên lần đầu gặp gỡ, chồng tôi có chút lạ lẫm. Thế nhưng, càng quan sát thái độ cũng như ánh mắt của chồng, tôi lại càng khó hiểu.

Tối hôm ấy, chồng tôi say như chưa bao giờ được say như thế. Anh ta liên tục nhắc đến nhân vật "em" với vẻ rất tiếc nuối, day dứt.

Dĩ nhiên, với tư cách là một người vợ, khi thấy chồng nhắc đến người phụ nữ khác, tôi cũng không tránh khỏi bị kích động. Tôi nghĩ ngay đến trường hợp cô ta là người yêu cũ của chồng tôi hoặc là bồ hiện tại của anh ta.

Tôi cố gắng giữ chút bình tĩnh còn lại để đóng vai thành nhân vật "em" kia nhằm moi thêm thông tin từ chồng. Thật bất ngờ, anh ta bật dậy ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc rồi ngủ thiếp đi. Cảm thấy cần hiểu rõ thêm về chuyện này, tôi lấy điện thoại của anh ra xem (một việc mà trước nay tôi chưa từng làm). Đọc 1 tin nhắn gần nhất tôi thấy sốc:

"Sao em lại bỏ anh, đẩy anh vào cuộc hôn nhân không tình yêu này. Suốt thời gian qua, anh sống với vợ nhưng vẫn mường tượng ra hình bóng của em.

Em có biết, vì muốn có cơ hội gặp lại em nên anh mới quyết định nhờ người mai mối và cưới em gái em làm vợ. Em có hiểu việc sống với một người mà mình không có tình cảm nó tồi tệ như thế nào đâu. Nhưng vì đó là người thân của em nên anh vẫn cố chịu đựng. Anh cố chịu để chờ cho đến ngày hôm nay.

Nay gặp lại em, tim anh như thắt lại khi thấy em hạnh phúc bên tình yêu mới. Có lẽ, em đã vứt bỏ tình yêu của anh, vứt bỏ hết những kỷ niệm ngọt ngào của chúng mình như cái cách em nhẫn tâm bỏ anh ra đi không từ biệt năm ấy".

Đọc nội dung này, người tôi run lên bần bật, luồng máu nóng xộc lên khiến tôi muốn ngất. Tôi không tin vào những gì mà chồng tôi đã nhắn.

Hóa ra, chồng tôi và chị gái đã từng là người yêu. Đến khi không đến được với nhau, anh tìm tôi để làm người thay thế, để lấp vào khoảng trống mà chị tôi để lại trong tim anh.

Tôi uất nghẹn không nói nên lời. Tôi hận chồng và thầm trách chị gái cũng giấu tôi chuyện đó. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân dối trá ngay từ khi bắt đầu này!

