Vợ ra sức níu kéo người chồng ngoại tình nhưng nhận câu trả lời đau đớn

Thứ Ba, ngày 04/09/2018

Sau khi ly hôn 1 tháng, người vợ vẫn còn yêu chồng, muốn cho con có tổ ấm đầy đủ cả bố mẹ nên ra sức níu kéo chồng quay lại.

Ly hôn có lẽ là giải pháp cuối cùng của những cặp đôi không thể tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Đặc biệt, khi biết người bạn đời phản bội mình, hiếm ai có thể tiếp tục chung sống hạnh phúc. Đối với người vợ trong câu chuyện dưới đây, dù biết chồng đã làm điều sai trái, nhưng chị vẫn không thể dứt bỏ được cuộc hôn nhân này.

Theo lời chia sẻ của chị A.N, chị và chồng đã ly hôn được 1 tháng, nhưng hiện tại chị vẫn muốn quay lại với chồng. Dù đã ra sức níu kéo, cầu xin nhưng chồng chị vẫn kiên quyết nói rằng đã ra tòa thì không còn là gì của nhau.

Lý do khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ cũng được chị A.N tiết lộ do chị phát hiện chồng ngoại tình. Khi bị làm to chuyện, chồng chị cảm thấy xấu hổ và bị xúc phạm nên không tha thứ cho vợ. Bị phản bội, chị A.N đã nộp đơn ra tòa. Nhưng kể từ lúc đó chị chưa ngày nào sống yên ổn. Chị nhận ra mình còn yêu, thương chồng rất nhiều. Chị cho rằng lúc đó bản thân đã quá nóng vội nên đã có quyết định sai lầm. Thậm chí, chị từng nghĩ đến cách cứ thế đem đồ đạc cá nhân về lại nhà chồng ở nhưng chồng chị khẳng định sẽ đuổi chị về.

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện của chị A.N đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên một nhóm kín. Rất nhiều người khẳng định chị A.N đã quá bi lụy trong chuyện tình cảm dẫn đến việc hạ thấp bản thân mình.

Thành viên có nick Nhung Nguyen bày tỏ: “Bát nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ hốt lại được. Tình cảm cũng vậy. Chồng bạn đã có tính lăng nhăng như thế, bạn quay lại có vui vẻ hay không? Nếu giả sử chồng chị quay về, thì anh ta dẫn bồ về nhà chị cũng phải chịu à?”.

Đồng quan điểm, thành viên Ke Lapdi nói: “Quay về với nhau sau này chồng bạn lăng nhăng bạn có đòi ly hôn nữa không. Hay là bạn phải nín nhịn thì anh ta mới chấp nhận cho bạn quay về? Bạn nên cân nhắc cho kỹ kẻo sau này tự rước khổ vào thân mình mà thôi. Sống lý trí lên bạn, nhiều người làm mẹ đơn thân vẫn sống rất tốt”.

Nhận thấy tình cảm của người chồng đã chẳng còn, vợ níu kéo cũng thêm vô ích, thành viên có nick Binh Minh an ủi: “Là hết duyên thôi bạn ạ. Bạn còn yêu nhưng anh ấy đã hết yêu rồi. Hãy yêu lấy bản thân mình trước đã, nếu chồng bạn còn thương bạn cũng chẳng nói ra những câu vô tình như vậy. Hãy sống cuộc sống của riêng 2 mẹ con, thời gian qua đi, chồng hết giận, nếu thực sự còn muốn hàn gắn tự khắc anh ta sẽ quay về thôi”.

Cùng chung hoàn cảnh, thành viên có nick B.Diệp cũng chia sẻ: “Hoàn cảnh của mình giống bạn, mình đi Nhật 3 năm, không ngắn cũng không dài, đủ để hiểu ai cần ai. Khi bạn về, kinh tế và công việc ổn định, bạn sẽ rất cuộc sống rất tốt. Hãy mạnh mẽ lên nhé”.

Hiện, tâm sự của chị A.N vẫn nhận được nhiều góp ý từ cư dân mạng. Có lẽ, trước mỗi quyết định quan trọng trong cuộc đời, phụ nữ nên cân nhắc thật kỹ lưỡng. Tránh việc khi chia tay vẫn còn nhiều tiếc nuối. Bởi một khi đã quyết định ly hôn sẽ thật khó để hàn gắn lại. Điều quan trọng nhất bất cứ người vợ nào cũng cần là sống lý trí, mạnh mẽ để không tự làm tổn thương chính mình.