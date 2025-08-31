Mỹ nữ được đàn ông khao khát nhất 2025: Hứng "bão" vì phát ngôn của mình

Vẻ đẹp của mỹ nhân 30 tuổi trong Cửu trọng tử. Ảnh: POSTER PHIM.

Năm 2024, Mạnh Tử Nghĩa là một trong những gương mặt nổi bật thuộc lứa 95 của màn ảnh Hoa ngữ, nữ diễn viên không ít lần được khen ngợi bởi ngoại hình thanh tú, khí chất cổ điển và vẻ đẹp thanh thuần. Cô trở thành mỹ nhân cổ trang được săn đón trong Cbiz sau thành công của tác phẩm Cửu Trọng Tử.

Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất trên chương trình Phi Thường Đạo, Mạnh Tử Nghĩa khiến công chúng bất ngờ khi thẳng thắn tiết lộ cô từng bị mất một vai diễn chỉ vì… quá đẹp.

Mạnh Tử Nghĩa trả lời thẳng thắn khi được hỏi về hiệu ứng con dao hai lưỡi của ngoại hình. (Ảnh: Weibo).

Cụ thể, khi được hỏi về vấn đề hiệu ứng con dao hai lưỡi của ngoại hình, Mạnh Tử Nghĩa đã tiết lộ về chuyện bản thân bị mất vai do xinh đẹp. Cô chia sẻ: "Ai đó có thể nói rằng năng lực của tôi không phù hợp với vai diễn này, hay tôi chưa đủ nổi tiếng để được đảm nhận vai diễn. Nhưng nếu ai đó nói rằng tôi quá xinh đẹp nên không thể diễn được, tôi sẽ cảm thấy chẳng lẽ việc tôi xinh đẹp cũng là có tội, là sai sao? Tôi nghĩ rằng nữ diễn viên nào trong showbiz cũng có ngoại hình đẹp và tôi không hiểu tại sao tôi lại bị từ chối vì lý do này", người đẹp Trần Tình Lệnh nói.

Lời chia sẻ của Mạnh Tử Nghĩa ngay lập tức gây bão mạng xã hội, lọt top 3 hotsearch bảng giải trí Weibo, thu hút hàng triệu lượt bình luận từ cư dân mạng xứ Trung. Trong đó có rất nhiều người không đồng ý với chia sẻ của nữ diễn viên và chê bai cô EQ thấp.

Nhan sắc của Mạnh Tử Nghĩa.

Cư dân mạng cho rằng Mạnh Tử Nghĩa chỉ đang lấy ngoại hình để chống chế cho năng lực diễn xuất kém khiến bản thân rớt casting của mình. Thực tế, màn thể hiện của Mạnh Tử Nghĩa chưa bao giờ được đánh giá cao. Cô thường xuyên diễn một màu, mắt trợn tròn và biểu cảm cứng đơ trên màn ảnh. Diễn xuất hạn chế, danh tiếng giậm chân tại chỗ chính là lý do khiến cô từng bị nhà sản xuất lạnh nhạt trong showbiz một thời gian dài trước khi có cú ăn may với Cửu Trọng Tử.

Ngược lại cũng có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực, khẳng định nữ diễn viên không hề "tự nhận quá đẹp" hay lấy nhan sắc làm lý do chính.

Nhiều fan của Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng bênh vực thần tượng. (Ảnh: CMH).

Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình nhấn mạnh: "Bị từ chối do xinh đẹp cũng giống như bị từ chối vì ngoại hình xấu. Mạnh Tử Nghĩa chỉ muốn nói rằng ai cũng có vẻ đẹp riêng, không nên đánh giá dựa vào chuẩn đẹp - xấu đơn thuần".

Nhiều fan cũng làm rõ bối cảnh phát ngôn, cho rằng Mạnh Tử Nghĩa chỉ đang trả lời thẳng thắn khi MC đặt vấn đề: "Vì bạn xinh nên dễ bị coi nhẹ nỗ lực, gán mác bình hoa di động. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thì đó thật sự là con dao hai lưỡi".

Trong mắt người hâm mộ, chia sẻ của cô đơn thuần là sự phản hồi lịch sự và đúng mực, không hề mang thái độ khoe khoang nhan sắc như dân mạng bàn tán.

Mạnh Tử Nghĩa xinh đẹp trong Đào hoa ánh giang sơn - Ảnh: VieON.

Hiện tại, Mạnh Tử Nghĩa đang lên sóng với Đào Hoa Ánh Giang Sơn, trong vai công chúa Đậu Chiêu. Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục phát huy thế mạnh về ngoại hình khi vào vai công chúa Đậu Chiêu.

Với kiểu tóc búi cao, trang điểm thanh thoát và phục trang cổ trang tinh tế, cô xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, cao nhã đúng tinh thần một nhân vật tài sắc vẹn toàn.

Với Mạnh Tử Nghĩa, nhan sắc là lợi thế rõ ràng, đặc biệt trong dòng phim cổ trang vốn chuộng hình tượng nữ tử thanh tú, đoan trang. Nhưng như chính cô từng thừa nhận, đẹp không đồng nghĩa với được tin tưởng và đôi khi lại trở thành rào cản vô hình.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Mạnh Tử Nghĩa. Ảnh: Weibo.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, từng giành giải Hoa khôi Bắc Ảnh - người đẹp nhất giữa ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tháng 4 vừa qua, cô vào top 8 mỹ nữ được cánh đàn ông Cbiz khao khát nhất. Tên tuổi của Mạnh Tử Nghĩa được biết từ năm 2019, với vai phụ Ôn Tình trong Trần Tình Lệnh.