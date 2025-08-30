Người đàn ông quay video bắt quả tang vợ ngoại tình với bác sĩ trên ô tô

Theo trang Mothership, anh Jason Wong phát hiện vợ - người đã chung sống với anh suốt 10 năm - có nhiều cử chỉ thân mật với một nam bác sĩ ngay trên ô tô của người này, trong một bãi đậu xe ở bang Kelantan.

Người phụ nữ bị bắt gặp ngoại tình với bác sĩ Wong Lu Yang (áo xanh), ngay trên ô tô của anh này. Ảnh chụp màn hình

Toàn bộ sự việc được Wong quay lại bằng điện thoại và đăng tải công khai lên mạng xã hội hôm 24/8. Trong đoạn video dài hơn 3 phút, người chồng tiến đến mở cửa xe và thẳng thắn hỏi vợ: “Em đến đây để gặp vị bác sĩ này à?”.

Quay sang nhân tình của vợ, anh Wong chất vấn: “Ai nói với anh rằng chúng tôi đã ly hôn? Bằng chứng đâu?”. Khi vị bác sĩ phản bác, Wong gay gắt: “Chúng tôi chưa hề ly hôn. Sao anh dám hẹn hò với vợ tôi? Anh đưa cô ấy đi ăn, gặp gỡ trong phòng khám, điều đó nghĩa là sao?”.

Trong phần trạng thái kèm video, người chồng bày tỏ nỗi đau khi tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình:

“Sau 10 năm hôn nhân, cuộc đời tôi bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của một người khác, không phải vì lỗi lầm của tôi. Tôi sẽ ly hôn. Ngoại tình không phải sai lầm, đó là một lựa chọn. Và tôi chọn cách sống tiếp vì bản thân và vì các con”.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video “bóc phốt” vợ ngoại tình của Wong đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ đồng cảm, ca ngợi Wong đủ mạnh mẽ để công khai sự thật và dứt khoát chấm dứt hôn nhân.

Một số người còn coi anh như "hình mẫu" cho những người rơi vào hoàn cảnh tương tự - dám đối diện với sự phản bội thay vì im lặng chịu đựng.

Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức nghề nghiệp, khi nhân tình của vợ anh Wong là bác sĩ và đã có gia đình. Trong mắt công chúng, nghề nghiệp này gắn liền với hình ảnh cứu người đòi hỏi sự chuẩn mực cao về đạo đức.

Trước phản ứng của dư luận, Wong Lu Yang - nam bác sĩ trong vụ việc, đã lên tiếng xin lỗi vợ, gia đình và những người liên quan. Trên trang cá nhân, bác sĩ thừa nhận đã khiến vợ đau khổ và "rất biết ơn" vì vợ vẫn cho anh trở về nhà.

"Tôi sẽ thẳng thắn đối diện với sai lầm của mình mà không lẩn tránh. Tuy nhiên, mọi hành vi đe dọa, vu khống, tống tiền từ bất kỳ cá nhân quá khích nào cũng sẽ đều được trình báo cho cơ quan chức năng", bác sĩ Wong Lu Yang khẳng định, đồng thời cho biết mọi thông tin cá nhân của anh và gia đình đều bị công khai trên mạng xã hội mà không có sự cho phép.