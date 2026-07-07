Bỏ 17 tỷ mua chung nhà với bố mẹ, cặp vợ chồng khiến nhiều người bất ngờ

Quyết định được đưa ra sau biến cố sức khỏe của người cha

Tháng 6/2026, sau khi bán ngôi nhà riêng, Lauren Cannefax và chồng là Nyle quyết định cùng bố mẹ cô - ông Dave và bà Krista Erdmann - mua một căn nhà dành cho nhiều thế hệ tại bang Missouri với giá 675.000 USD (khoảng 17,6 tỷ đồng).

Hai gia đình chia đều chi phí mua nhà theo tỷ lệ gần 50/50, nhờ đó có thể sở hữu một không gian sống rộng rãi hơn nhiều so với khả năng tài chính nếu mỗi gia đình mua nhà riêng.

Tuy nhiên, theo Lauren, tiền bạc không phải là lý do quan trọng nhất. Điều họ hướng tới là tạo nên những kỷ niệm lâu dài, hỗ trợ nhau trong mọi giai đoạn của cuộc sống và xây dựng một mô hình gia đình mới - nơi nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà.

"Tôi cảm thấy mọi người ngày nay dường như đã quên đi giá trị của cộng đồng cũng như ý nghĩa của một gia đình gắn kết", Lauren Cannefax (29 tuổi) chia sẻ.

Lauren Cannefax và gia đình. Ảnh: Lauren Cannefax

Lauren cho biết ý tưởng này không phải bộc phát. Trước đây, hai gia đình chỉ sống cách nhau khoảng 7 phút lái xe và gần như gặp nhau mỗi ngày. Mẹ cô thường xuyên sang chăm sóc hai cháu để vợ chồng Lauren có thể đi làm toàn thời gian. Tuy nhiên, một biến cố sức khỏe của người cha đã khiến cả gia đình suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai.

"Chúng tôi từng hứa với bố rằng nếu ông qua đời thì mẹ sẽ về sống cùng gia đình tôi. Sau này, khi bố hồi phục và chúng tôi có thêm hai con trai, cả nhà nhận ra cuộc sống rất ngắn ngủi nên muốn cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm trong một mái ấm chung", Lauren kể.

Bên cạnh việc có thêm thời gian bên nhau, phương án này còn hợp lý về mặt kinh tế. Thay vì duy trì hai căn nhà riêng biệt, hai gia đình gộp nguồn lực để mua một căn nhà lớn hơn, phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Dù vậy, Lauren cho biết họ không hề dễ dãi trong việc lựa chọn nơi ở. Trước khi bắt đầu tìm nhà, hai gia đình đã cùng nhau trao đổi rất kỹ về những điều kiện bắt buộc để mô hình sống chung có thể vận hành lâu dài.

"Nếu không tìm được căn nhà đáp ứng toàn bộ những tiêu chí đó thì chúng tôi sẽ không mua", cô nói.

Hai căn nhà trong một mái nhà

Điều gia đình Lauren tìm kiếm không đơn thuần là một ngôi nhà rộng. Họ mong muốn mỗi gia đình vẫn có không gian sống độc lập nhưng đồng thời vẫn được gắn kết trong sinh hoạt hằng ngày.

Sau thời gian tìm kiếm, họ lựa chọn một căn nhà rộng khoảng 446 m², được thiết kế gần giống như "hai căn nhà xếp chồng lên nhau". Tầng trên là không gian của vợ chồng Lauren, gồm phòng ngủ chính, phòng tắm riêng, hai phòng ngủ cho hai con trai dùng chung một phòng tắm, phòng làm việc, phòng khách, bếp và phòng ăn.

Trong khi đó, tầng dưới là không gian dành riêng cho bố mẹ cô với đầy đủ bếp, phòng khách, phòng làm việc, hai phòng ngủ cùng khu sinh hoạt riêng, giúp hai gia đình vừa sống chung vừa duy trì được sự riêng tư và nhịp sinh hoạt độc lập.

Ngay cả thú cưng cũng là yếu tố được tính đến khi chọn nhà. "Cả hai gia đình đều nuôi chó nên chúng tôi cần một ngôi nhà đủ rộng để không có cảm giác như đang sống trong... sở thú", Lauren hài hước chia sẻ.

Chung một mái nhà nhưng mỗi gia đình vẫn có không gian riêng

Chỉ sau một tuần chuyển về nhà mới, Lauren đã nhận thấy những thay đổi tích cực, đặc biệt khi cô mới sinh em bé được 13 tuần. Có thêm ông bà ở bên đồng nghĩa luôn có người sẵn sàng hỗ trợ khi cần, còn các con được lớn lên trong sự yêu thương và đồng hành của ông bà mỗi ngày.

Theo Lauren, việc nhiều thế hệ cùng chung sống không khiến ngôi nhà trở nên chật chội mà ngược lại còn tạo ra ý nghĩa lớn hơn cho cuộc sống của tất cả thành viên.

Dave và Krista Erdmann cùng cháu của họ. Ảnh Lauren Cannefax

"Việc gắn kết các gia đình theo cách này luôn nhắc nhở chúng tôi rằng gia đình là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi muốn cùng nhau chia sẻ tình yêu thương, tài chính, sức khỏe và sức mạnh để vượt qua mọi giai đoạn của cuộc sống”, Lauren nói.

Với Lauren, giá trị lớn nhất không nằm ở sự tiện lợi mà ở tấm gương họ đang tạo dựng cho các con.

"Cách sống này giúp các con hiểu rằng các thành viên trong gia đình luôn chăm sóc lẫn nhau trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Trong một xã hội ngày càng đề cao cái tôi cá nhân, đây là một lối sống toàn diện hơn. Tôi muốn các con lớn lên với niềm tin rằng gia đình, đức tin và sự quan tâm đến người khác luôn được đặt lên hàng đầu”, cô cho biết.

Một trong những câu hỏi Lauren nhận được nhiều nhất là liệu sống chung như vậy có còn sự riêng tư hay không. Theo cô, bí quyết nằm ở cách thiết kế ngôi nhà và những ranh giới rõ ràng giữa các thành viên.

Gia đình thậm chí còn dạy các con rằng khi "nhà của ông bà đóng cửa", các cháu cần hiểu đó là lúc ông bà cần không gian riêng.

"Điều đó giúp ông bà không phải làm người trông trẻ 24/7, đồng thời cũng giúp vợ chồng tôi có khoảng thời gian nghỉ ngơi của riêng mình", Lauren cho biết.

Khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, Lauren từng nghĩ sẽ nhận được nhiều ý kiến hoài nghi. Trái lại, rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn có thể xây dựng mô hình tương tự cho gia đình mình.

"Tôi nghĩ xã hội đang dần cảm nhận rõ những mặt trái của cuộc sống quá cô lập. Hiện nay, cả bố và mẹ đều phải đi làm, chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, trong khi ai cũng muốn mang đến điều tốt nhất cho con cái”.

Lauren cho rằng nếu các thành viên có chung hệ giá trị, biết giao tiếp cởi mở và tôn trọng ranh giới của nhau thì sống trong một gia đình nhiều thế hệ có thể trở thành "quyết định tuyệt vời nhất".

"Miễn là bạn có những người cha mẹ trưởng thành về mặt cảm xúc và mong muốn con mình lớn lên dưới ảnh hưởng tích cực của ông bà, thì đây thực sự là món quà tuyệt vời cho cả gia đình về mặt tinh thần, cảm xúc, thể chất và đời sống tâm linh", Lauren chia sẻ.