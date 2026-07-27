Cặp đôi 99 tuổi cưới nhau 80 năm vẫn 'yêu như thuở ban đầu'

“Chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu”, ông Kermit Eastman chia sẻ về cuộc hôn nhân bền bỉ cùng vợ, bà Betty Eastman. Họ là một trong số hiếm hoi các cặp vợ chồng trên thế giới có thể nắm tay nhau đi qua chặng đường 80 năm bên nhau.

Họ sống tại thành phố St. Cloud, bang Minnesota, Mỹ, năm nay đều bước sang tuổi 99.

“Chúng tôi vẫn dành tình cảm trọn vẹn cho nhau, luôn gìn giữ thủy chung”, ông Kermit chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình bền chặt.

Cặp đôi Kermit và Betty vừa kỷ niệm 80 năm ngày cưới.

Họ có với nhau 2 người con, 5 người cháu, 11 người chắt và 3 người chút. Cả gia đình vừa cùng nhau quây quần mừng kỷ niệm 80 năm ngày cưới của hai cụ vào ngày 6/6 tại nhà người con gái là Vicki Landwehr, 71 tuổi.

“Gia đình tôi có truyền thống thích chơi bài. Mẹ tôi là người khởi xướng quy tắc hễ ai thắng bài sẽ có quà. Ban đầu chỉ là vài món đồ nhỏ mua từ cửa hàng đồng giá, nhưng theo thời gian, phần thưởng đã đổi thành những phong bao tiền mặt với giá trị ngày một lớn hơn”, bà Vicki kể về buổi tụ họp ấm cúng.

Mối tình sắt son của hai cụ bắt đầu từ những năm tháng thiếu niên, khi Kermit và Betty sống ở hai ngôi nhà đối diện nhau.

Cụ ông Kermit hóm hỉnh nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ như in lời cha cô ấy từng thắc mắc: ‘Không hiểu cái cậu nhà Eastman đang làm gì ngoài kia mà cứ đi qua đi lại trước cửa nhà mình giữa trời mùa đông lạnh giá thế nhỉ?’. Lúc đó, tôi chỉ đang cố gom hết can đảm để ngỏ lời mời cô ấy đi xem phim”.

Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên về người chồng tương lai, cụ bà cười đáp: “Thực sự tôi không còn nhớ chi tiết lắm, nhưng chắc hẳn ấn tượng đó phải rất tốt nên tôi mới đồng ý đi xem phim cùng ông ấy”.

Cả hai cùng học chung một trường cấp ba cho đến khi Kermit quyết định tạm dừng học tập vào năm lớp 11 để nhập ngũ, tham gia lực lượng Hải quân Mỹ trong Thế chiến II. Tháng 4/1945, khi đang làm nhiệm vụ trên tàu chiến USS Mullany, tàu của ông bị máy bay cảm tử Kamikaze của Nhật Bản đâm trúng, toàn bộ thủy thủ đoàn phải nhảy xuống biển bơi thoát hiểm.

Cặp đôi trải qua nhiều gian khó trong cuộc sống trước khi về chung một nhà.

“Tôi vốn không bơi giỏi, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi cố vùng vẫy dưới nước, may mắn bám được vào một sợi dây rồi leo lên chiếc xuồng máy cấp cứu. Rất nhiều đồng đội trên chiếc xuồng đó đều đã được giải cứu an toàn”, cụ nhớ lại thời khắc sinh tử.

Sau khi xuất ngũ trở về Mỹ vào mùa xuân năm 1946, Kermit quay lại trường để hoàn thành năm học lớp 11. Lúc này, Betty đã tốt nghiệp trung học. Ngay trong tháng 6/1946, họ tổ chức đám cưới.

Nói về phản ứng của hai bên gia đình khi họ quyết định kết hôn ở độ tuổi còn rất trẻ, cụ Kermit cho biết mọi người đều nhiệt liệt ủng hộ: “Hai bên gia đình đều bảo rằng tôi sẽ không tìm được ai tốt hơn thế đâu, và dĩ nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định đó”.

Con gái Vicki của họ tiết lộ thêm rằng suốt tuổi thơ của bà, cha bà luôn rất thích khoe với mọi người rằng mình dống chung với một cô gái quen ngay từ khi còn học năm cuối cấp ba.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, ông Kermit tiếp tục vào học lên đại học. Đến năm 1959, hai vợ chồng quyết định chuyển về lại St. Cloud. Tại đây, ông đảm nhận vị trí Giám đốc Giáo dục Tiểu học trước khi trở thành người đứng đầu Sở Giáo dục địa phương 10 năm sau đó, và cống hiến cho đến khi nghỉ hưu năm 1983.

Trong suốt thời gian đó, bà Betty lui về làm hậu phương cho chồng, chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy hai người con.

Đã có khoảng thời gian họ chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống. Tại đây, ông Kermit say mê với việc nuôi ngựa, còn bà Betty luôn tận tụy phụ giúp chồng chăm sóc đàn ngựa.

Nhiều năm sau, ở tuổi 86, bà Betty nhận chẩn đoán ung thư vú.

“Mẹ tôi phải phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó trải qua các đợt hóa trị và xạ trị. Bố tôi chính là người đã kiên trì đưa mẹ đi khám trong tất cả các buổi hẹn y tế”, Vicki chia sẻ.

Cụ ông Kermit bồi hồi nhớ lại giai đoạn đồng hành với vợ vượt qua bạo bệnh: “Chúng tôi chỉ tiếp tục nắm tay nhau bước tiếp và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất”.

Tháng 11/2026, cặp vợ chồng quyết định chuyển vào viện dưỡng lão. Điều này giúp cuộc sống của bà Betty thuận tiện hơn vì bà không còn khả năng tự nấu nướng. Ông Kermit thừa nhận hai vợ chồng không giao lưu quá nhiều với các cư dân khác tại đây.

“Chúng tôi có chút khác biệt so với phần lớn mọi người ở đây. Cả hai chúng tôi đều đã 99 tuổi, trong khi hầu hết các cư dân khác đều chưa đến độ tuổi này”, cụ ông giải thích.

Chứng kiến chặng đường đi cùng nhau của cha mẹ, con gái Vicki luôn cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn: “Bạn bè ở độ tuổi của tôi hầu như chẳng còn ai còn cha mẹ. Việc tôi vẫn còn có cả cha lẫn mẹ ở bên là điều vô cùng hiếm có”.

Người chắt Declan Frantesl (19 tuổi) tự hào khi nói về cụ ngoại của mình: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi có hai cụ trong cuộc đời. Tình cảm gia đình luôn là điều quan trọng nhất, và ngọn lửa đó được bắt đầu từ chính cụ Kermit và cụ Betty. Hai cụ đã truyền cho chúng tôi tư tưởng luôn đặt gia đình lên hàng đầu”.

Khi được hỏi về những dự định tiếp theo, ông Kermit mỉm cười nhắc đến cột mốc quan trọng sắp tới của hai vợ chồng là sinh nhật tròn 100 tuổi vào năm sau.

Ông cụ hóm hỉnh nói thêm: “Chúng tôi đang rất mong chờ chạm đến con số tròn trĩnh đó!”.