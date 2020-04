Vì sao đàn ông là bạn tốt nhất của phụ nữ?

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 15:01 PM (GMT+7)

Từ lắng nghe những ca thán hằng ngày đến đưa ra lời khuyên hữu ích, đàn ông là người bạn thân lý tưởng nhất của phụ nữ.

Rất nhiều lợi ích khi có một đứa bạn thân là con trai (Ảnh minh họa)

1. Luôn giữ bí mật

Theo nghiên cứu khoa học, phụ nữ không thể giữ bí mật hơn 47 giờ. Ngược lại, đàn ông có xu hướng quên những gì phụ nữ nói với họ chỉ sau vài phút, khiến họ trở thành người giữ bí mật tuyệt đối.

2. Có thể đóng giả bạn trai

Phụ nữ thích được chú ý, nhưng chỉ từ một số người nhất định. Những tin nhắn tán tỉnh từ người lạ hay một chàng trai ngẫu nhiên có thể khiến bạn gặp phiền phức khi ở một mình. Nhưng một anh chàng bạn thân có thể đóng giả là bạn trai của bạn và khiến sự chú ý không mong muốn biến mất.

3. Không đánh giá bạn ăn bao nhiêu

Đàn ông sẽ không đánh giá bạn dựa trên thói quen ăn uống. Thực tế, họ thấy những cô gái có tâm hồn ăn uống rất hấp dẫn. Nam giới cũng có thói quen ăn nhiều để gây ấn tượng với phái đẹp, nên bạn không bao giờ phải e ngại khi đi ăn cùng chàng bạn thân.

4. Không cạnh tranh với bạn

Theo một báo cáo của trường đại học Arizona, phụ nữ có xu hướng tính toán hơn với những người đồng giới. Họ ganh đua với nhau và thường có tính ghen tị. Trong khi đó, đàn ông ít cạnh tranh, đặc biệt với những người bạn thân.

5. Đáng tin cậy

Phần lớn phụ nữ cảm thấy dễ chia sẻ bí mật của họ cho bạn nam giới hơn so với các cô gái khác. Nguyên nhân là do đàn ông đáng tin cậy hơn. Bản năng của đàn ông là bảo vệ phụ nữ và giữ họ luôn an toàn.

6. Luôn sẵn sàng đối đầu với mạo hiểm

Khi cần ai đó cùng đồng hành trong cuộc phiêu lưu, hãy tìm đến chàng bạn thân của bạn. Theo nghiên cứu khoa học, đàn ông có xu hướng thích mạo hiểm hơn phụ nữ.

7. Đưa ra lời khuyên tốt nhất

Nếu chàng bạn thân khuyên bạn nên tránh xa một người đàn ông nào đó, anh ấy chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn. Đàn ông có thể đoán ý định của những người đồng giới tốt hơn phụ nữ. Do vậy, bạn nên lắng nghe lời khuyên của họ.

8. Không buôn chuyện

Trong khi phụ nữ đưa cảm xúc của họ vào trong những câu chuyện, đàn ông có xu hướng tránh bàn tán. Họ luôn nói có mục đích và cố gắng ngắn gọn hết mức. Khi đàn ông cần nói với bạn điều gì, họ sẽ đi thẳng vào vấn đề thay vì nói vòng vo.

9. Giữ tình bạn bền lâu

Theo các chuyên gia, đàn ông trung thành hơn nhưng họ cũng có cảm xúc như phụ nữ. Khi lựa chọn một người đàn ông làm bạn thân, anh ấy sẽ gắn bó và trung thành với bạn cho đến hết đời.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/vi-sao-dan-ong-la-ban-tot-nhat-cua-phu-nu-1076865.htmlNguồn: http://danviet.vn/song-tre/vi-sao-dan-ong-la-ban-tot-nhat-cua-phu-nu-1076865.html