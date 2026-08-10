Về già, nhiều cha mẹ hối hận vì trao hết 3 thứ này cho con

Có những thứ nếu cha mẹ dễ dàng trao hết cho con, người chịu thiệt cuối cùng có thể chính là mình, thậm chí vô tình khiến con cái trở nên phụ thuộc. Vì vậy, dù thương con đến đâu, về già cha mẹ cũng nên giữ lại 3 thứ quan trọng này cho mình.

1. Tiền bạc: Đừng trao hết khoản dự phòng khi về già

Khi con cái gặp khó khăn, cha mẹ thường là những người đầu tiên muốn dang tay giúp đỡ. Có người sẵn sàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí bán tài sản tích lũy cả đời để hỗ trợ con. Nhưng đây là điều người về già cần hết sức thận trọng.

Bà Vương từng vui mừng khi con dâu sinh đôi nên đã đến nhà con trai chăm cháu. Thấy vợ chồng con còn nhiều khoản phải lo, bà nghĩ các cháu nhỏ cần được chăm sóc chu đáo nên đã chuyển phần lớn tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho con trai.

Không ngờ, cuộc sống chung dần phát sinh nhiều mâu thuẫn. Khác biệt về thói quen sinh hoạt, cách nuôi dạy con và những chuyện vụn vặt hàng ngày khiến bà Vương quyết định trở về quê.

Nhưng lúc này, khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã nằm trong tay con trai. Người con cho rằng gia đình còn nhiều khoản phải chi, trước mắt cứ sử dụng số tiền của cha mẹ rồi sau này sẽ trả dần.

Bà Vương trở về quê trong cảnh không có tiền dự phòng, lại mang tâm trạng ấm ức, cuối cùng sinh bệnh vì tức giận.

Câu chuyện này cho thấy cha mẹ có thể giúp con, nhưng không nên đưa toàn bộ tài sản của mình cho con cái.

Tuổi càng cao, nguy cơ phát sinh những khoản chi bất ngờ càng lớn. Tiền khám chữa bệnh, sinh hoạt, những nhu cầu cá nhân hay đơn giản là một chuyến du lịch, một thú vui tuổi già đều cần đến tiền.

Cha mẹ có thể hỗ trợ con trong khả năng của mình, nhưng nhất định phải giữ lại một khoản đủ để tự chăm sóc bản thân. Đó không phải ích kỷ mà là cách chủ động bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Khi về già, cha mẹ nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, tham gia những hoạt động mình yêu thích hoặc đơn giản là tận hưởng những ngày tháng bình yên. Ảnh minh họa

2. Nhà cửa: Đừng từ bỏ đường lui của mình

Nhà cửa không chỉ là một tài sản mà còn là chỗ dựa cuối cùng của cha mẹ khi về già.

Có một cặp vợ chồng lớn tuổi sau khi con trai kết hôn đã quyết định bán căn nhà của mình để chuyển đến sống cùng con. Dù người xung quanh khuyên nên giữ lại nhà, họ vẫn tin rằng con trai vốn hiếu thảo, cả gia đình sống chung chắc chắn sẽ vui vẻ.

Thế nhưng, chưa đầy một năm sau, những khác biệt trong sinh hoạt bắt đầu xuất hiện.

Người trẻ thích thức khuya, người già thích ngủ sớm. Người trẻ thích sự náo nhiệt, người già cần không gian yên tĩnh. Cách ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc con cái cũng có nhiều khác biệt.

Những điều tưởng như nhỏ nhặt khi tích tụ lâu ngày có thể trở thành nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình mệt mỏi.

Cuối cùng, hai vợ chồng già phải rời nhà con để trở về quê. Nhưng căn nhà cũ đã bán, tiền cũng đã phần lớn dành cho con cái, họ không còn đủ khả năng mua một căn nhà mới và đành phải thuê nơi ở tạm.

Bởi vậy, cha mẹ về già đừng vội trao hoặc bán đi căn nhà duy nhất của mình chỉ vì muốn sống cùng con.

Nếu điều kiện cho phép, mỗi thế hệ nên có một không gian riêng. Có thể thường xuyên thăm nom, ăn cơm, nghỉ lễ cùng nhau nhưng vẫn giữ được khoảng cách vừa đủ để tránh những va chạm không đáng có.

Có một nơi để trở về cũng là một dạng tự do của người già.

3. Thời gian: Đừng dành toàn bộ những năm tháng còn lại cho con

Tiền bạc mất đi còn có thể kiếm lại, nhà cửa mất đi có thể tìm nơi khác để ở, nhưng thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại.

Sau hơn nửa cuộc đời bận rộn vì công việc và gia đình, nhiều cha mẹ khi về già vẫn tiếp tục xoay quanh con cái.

Họ dành phần lớn thời gian chăm cháu, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chạy đi chạy lại giải quyết những việc mà đáng lẽ con cái có thể tự làm.

Giúp con khi cần thiết là điều đáng quý. Nhưng nếu cha mẹ biến việc chăm sóc con cháu thành toàn bộ cuộc sống của mình, cả hai thế hệ đều có thể chịu ảnh hưởng.

Cha mẹ mệt mỏi, sức khỏe suy giảm; còn con cái lại dễ hình thành tâm lý dựa dẫm, cho rằng mọi việc trong gia đình đều có cha mẹ đứng phía sau.

Khi về già, cha mẹ nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, tham gia những hoạt động mình yêu thích hoặc đơn giản là tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Một người cha, người mẹ khỏe mạnh, vui vẻ và có cuộc sống riêng cũng chính là chỗ dựa tốt cho con cái.

Yêu con không đồng nghĩa với hy sinh tất cả

Nhiều cha mẹ cả đời quen với việc cho đi. Họ luôn nghĩ rằng chỉ cần con cái hạnh phúc thì bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao.

Nhưng về già, cha mẹ cần hiểu một điều: con cái trưởng thành cũng cần tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Cha mẹ có thể giúp con khi khó khăn, nhưng không nên thay con giải quyết mọi vấn đề. Cha mẹ có thể yêu thương con hết lòng, nhưng vẫn cần giữ lại cho mình tiền bạc, nhà cửa và thời gian.

Đó không phải là lạnh lùng hay ích kỷ. Ngược lại, đó là cách để cả cha mẹ và con cái có một mối quan hệ lành mạnh hơn.

Khi cha mẹ không còn phải lo lắng mình sẽ sống thế nào nếu hết tiền, không phải thấp thỏm vì không có nơi để trở về và không phải đánh đổi toàn bộ thời gian của mình để phục vụ con cái, tình yêu thương giữa hai thế hệ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Về già, thương con là điều nên làm, nhưng thương mình cũng là một trách nhiệm.