Sự thật về 'băng trộm bị quấn băng keo thành Teletubbies'

Cuối tháng 6, video ghi lại cảnh hai người đàn ông bị quấn kín từ đầu đến chân bằng băng keo màu nâu, phần đầu tạo hình giống nhân vật Teletubbies, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Indonesia. Nhiều tài khoản đăng lại kèm chú thích cho rằng hai người đàn ông bị bắt quả tang khi trộm xe máy hoặc đột nhập nhà dân, sau đó bị người dân quấn kín bằng băng keo để ngăn bỏ trốn.

Hình ảnh kỳ lạ nhanh chóng lan truyền vượt ra ngoài Indonesia. Video xuất hiện trên các fanpage ở Brazil, Nga, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác với hàng trăm đến hàng triệu lượt xem. Không ít người tin đây là một hình thức "tự xử" của người dân địa phương, trong khi những người khác bình luận hai nhân vật trông giống Tinky Winky của Teletubbies, Upin & Ipin phiên bản tự chế hay "pocong", hồn ma quấn vải liệm trong văn hóa dân gian Indonesia và Malaysia.

Video được cho là 'băng trộm bị quấn băng keo thành Teletubbies' gây sốt mạng xã hội. Ảnh: X

Ban đầu, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng đoạn video là sản phẩm của AI vì hình ảnh quá kỳ lạ và không có thông tin nào về vụ bắt trộm như lời đồn. Trước những tranh cãi, Detik News đã lần theo nguồn gốc video và xác minh hai người trong clip không phải tội phạm mà là Syahroni Muhammad và Feri Wedon, thành viên nhóm sáng tạo nội dung Batre TV tại thành phố Malang, tỉnh Đông Java.

Trao đổi với Detik News, Syahroni cho biết video được quay trong một buổi livestream trên TikTok. Khi đó, một người xem gửi quà tặng và thách anh cùng bạn mình quấn kín toàn bộ cơ thể bằng băng keo. Sau khi hoàn thành, cả hai tiếp tục thực hiện yêu cầu ăn terasi (mắm tôm kiểu Indonesia). Biểu cảm nhăn nhó vì mùi vị của món ăn, kết hợp với hình ảnh bị quấn kín người, khiến nhiều người hiểu lầm họ đang bị trừng phạt.

"Đó là tôi và bạn tôi, Feri Wedon. Chúng tôi đều là nhà sáng tạo nội dung", Syahroni nói.

Theo anh, mọi chuyện bắt đầu khi một tài khoản Instagram có tên Harian Kampung tải lại video và tự thêm lời dẫn rằng hai người là trộm bị người dân bắt giữ rồi trừng phạt. Phiên bản này nhanh chóng được nhiều tài khoản khác sao chép và tiếp tục chia sẻ, khiến câu chuyện sai sự thật lan rộng.

Syahroni, chủ nhân đoạn video, cho biết video bị lấy lại rồi gắn một câu chuyện không đúng sự thật. Ảnh: X

"Video bị lấy lại rồi gắn một câu chuyện không đúng sự thật. Sau đó nó lan truyền khắp các nền tảng", Syahroni cho biết, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi là những nhà sáng tạo nội dung của Batre TV, không phải kẻ trộm".

Sau khi Detik News công bố kết quả xác minh, nhiều cơ quan truyền thông trong khu vực cũng đăng bài đính chính, làm rõ rằng đoạn video chỉ là sản phẩm giải trí bị gắn chú thích sai lệch.