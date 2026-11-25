Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11 hé lộ về công danh, tình cảm, tiền bạc, sức khỏe ngày hôm nay của Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình...

Dưới đây là tổng hợp tử vi vui của 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11/2026. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý, các thông tin bài viết về tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Sao Thủy tạo góc 144 độ với sao Thổ khiến Bạch Dương có xu hướng coi trọng quan điểm cá nhân, muốn tự quyết định mọi việc thay vì tìm kiếm sự phối hợp từ những người xung quanh.

Sự nghiệp: Những công việc lặp lại thường xuyên khiến bạn dần cảm thấy tẻ nhạt và mất đi hứng thú. Bạn mong muốn được thử sức với những nhiệm vụ mới nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đi phù hợp. Đừng vội từ bỏ những trách nhiệm hiện tại, hãy thử đề xuất cách làm sáng tạo hoặc tìm kiếm những thử thách mới để lấy lại nhiệt huyết.

Tình cảm: Bạn dễ để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến cách hành xử, thậm chí tỏ ra lạnh nhạt với người yêu chỉ vì một chuyện không vừa ý. Người độc thân cũng có xu hướng khép mình và ngại bày tỏ sự quan tâm. Hãy thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ thay vì khiến đối phương phải tự suy đoán.

Tài chính: Bạn có thể rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức khi mua sắm quần áo, giày dép, nhất là khi bị thu hút bởi những lời khen từ người bán. Hãy giữ sự tỉnh táo trước các lời mời chào hấp dẫn, chỉ lựa chọn những món đồ thực sự cần thiết và nằm trong khả năng tài chính.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Kim Ngưu (20/4-20/5)

Mặt Trời tạo góc 144 độ với tiểu hành tinh, nhắc nhở Kim Ngưu cần chú ý đến sự tin tưởng và khả năng nhận biết, nắm bắt cơ hội.

Sự nghiệp: Khi làm việc nhóm, bạn cần phân biệt giữa sự thận trọng và tâm lý nghi ngờ người khác. Nếu chưa thực sự tin tưởng một cộng sự, hãy trao đổi rõ ràng về trách nhiệm thay vì âm thầm nhận hết công việc về mình. Một vài cơ hội phát triển có thể xuất hiện nhưng bạn lại do dự vì lo ngại rủi ro.

Tình cảm: Đừng quá dè dặt trước những tín hiệu quan tâm từ người khác. Nếu có ai đó thường xuyên hỏi han, nhiệt tình giúp đỡ và dành thời gian cho bạn, hãy thử mở lòng để tìm hiểu. Người đang yêu nên thể hiện sự trân trọng với những quan tâm nhỏ bé mà đối phương dành cho mình.

Tài chính: Những khoản chi phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày có thể khiến ngân sách hao hụt nhanh hơn dự kiến. Bạn nên rà soát lại các khoản thanh toán, tránh mua sắm tùy hứng và dành riêng một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Song Tử (21/5-21/6)

Mặt Trời tạo góc 60 độ với sao Diêm Vương giúp Song Tử có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về mục tiêu cũng như các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, việc đặt kỳ vọng quá cao có thể khiến bạn dễ thất vọng khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.

Sự nghiệp: Đây chưa phải thời điểm thích hợp để Song Tử tham gia những buổi gặp gỡ khách hàng quan trọng hoặc thuyết phục đối tác bằng khả năng ăn nói. Bạn có thể cảm thấy khó tập trung và chưa truyền tải được ý tưởng một cách rõ ràng.

Tình cảm: Những khác biệt trong quan điểm yêu đương có thể khiến bạn cảm thấy bối rối. Người độc thân dường như đang kỳ vọng quá nhiều vào một người mới quen, còn người có đôi dễ thất vọng khi đối phương không đáp ứng được tất cả mong muốn của mình.

Tài chính: Khả năng quản lý tiền bạc chưa thực sự hiệu quả có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc cân đối các nhu cầu thiết yếu. Đừng để những khoản chi nhỏ tích tụ thành gánh nặng. Một kế hoạch thu chi cụ thể sẽ giúp bạn sớm kiểm soát tình hình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Cự Giải (22/6-22/7)

Mặt Trời đối đỉnh sao Thiên Vương khiến tâm trạng Cự Giải có phần thất thường, dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bất ngờ. Tuy nhiên, sự quan tâm chân thành từ bạn bè và người thân sẽ giúp bạn cảm thấy được an ủi, ấm áp hơn.

Sự nghiệp: Bạn có thể cảm thấy không thoải mái khi phải giao tiếp hoặc trao đổi với quá nhiều người. Những thay đổi trong kế hoạch cũng dễ khiến bạn mất kiên nhẫn. Hãy sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và tránh để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến quá trình phối hợp với đồng nghiệp.

Tình cảm: Những lời hỏi han chân thành có thể khiến bạn xúc động hơn thường ngày. Người độc thân nên cởi mở tham gia các buổi gặp gỡ, tụ tập vì đây là cơ hội thuận lợi để làm quen với những người thú vị.

Tài chính: Việc mở rộng các mối quan hệ có thể đem lại lợi ích lâu dài cho triển vọng tài chính của bạn. Những cuộc trò chuyện trong hôm nay có thể mở ra cơ hội hợp tác hoặc giúp bạn tiếp cận những thông tin hữu ích.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Sư Tử (23/7-22/8)

Mặt Trăng tạo góc 45 độ với tiểu hành tinh nhắc nhở Sư Tử cần thận trọng hơn trong giao tiếp và những quyết định cá nhân. Bạn có khả năng xử lý công việc khá tốt, nhưng đôi khi sự cứng rắn và quá đề cao tính độc lập lại khiến người khác cảm thấy khó gần.

Sự nghiệp: Môi trường làm việc nhìn chung khá thuận lợi, đặc biệt khi bạn biết lựa chọn những cộng sự đáng tin cậy. Một cơ hội hợp tác kinh doanh có thể xuất hiện thông qua những người thực sự có thiện chí.

Tình cảm: Bạn có xu hướng đặt lý trí lên trên cảm xúc, khiến chuyện tình yêu đôi khi thiếu đi sự lãng mạn. Người có đôi nên chú ý đến cảm nhận của đối phương thay vì cho rằng bản thân luôn làm mọi thứ đúng đắn. Người độc thân cũng đừng quá lạnh lùng khi có ai đó chủ động tiếp cận.

Tài chính: Đây là phương diện đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những quyết định đầu tư hoặc kế hoạch quản lý tiền bạc trước đó có thể bắt đầu mang lại kết quả. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ, nhưng đừng vì tâm trạng vui vẻ mà buông lỏng việc chi tiêu.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Xử Nữ (23/8-22/9)

Mặt Trăng tạo góc 72 độ với sao Hải Vương mang đến cho Xử Nữ nguồn cảm hứng mới trong việc khám phá, học hỏi và kết nối với những người xung quanh.

Sự nghiệp: Bạn không muốn một mình giải quyết mọi vấn đề mà sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Đây là lựa chọn phù hợp trong ngày hôm nay, bởi làm việc nhóm có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tìm ra phương án xử lý hiệu quả hơn.

Tình cảm: Người độc thân nếu đang băn khoăn về một mối quan hệ nên chia sẻ với người đáng tin cậy để có được góc nhìn khách quan. Một chuyến đi, buổi học hoặc hoạt động trải nghiệm mới cũng có thể giúp bạn gặp gỡ những người thú vị.

Tài chính: Bạn có thể xem xét những kế hoạch đầu tư hoặc hợp tác tài chính nhằm cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu kỹ năng lực đối tác, các điều khoản liên quan và mức độ rủi ro trước khi quyết định xuống tiền.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Thiên Bình (23/9-23/10)

Mặt Trăng tạo góc 150 độ với sao Thủy khiến Thiên Bình dễ suy nghĩ nhiều, tâm trạng cũng trở nên thiếu ổn định. Bạn cần một cuộc trò chuyện chân thành để giải tỏa những tâm sự đang chất chứa trong lòng.

Sự nghiệp: Khi làm việc tập thể, bạn nên tôn trọng những ý kiến khác biệt và tránh phản ứng nóng vội trước lời góp ý. Việc thường xuyên giữ liên lạc với đồng nghiệp, đối tác sẽ giúp hạn chế hiểu lầm. Nếu có vấn đề chưa thống nhất, hãy trao đổi trực tiếp thay vì tự suy diễn.

Tình cảm: Một mối quan hệ riêng tư có thể đứng trước nguy cơ bị người khác phát hiện, khiến bạn không khỏi lo lắng. Dù đang trong hoàn cảnh nào, hãy nghiêm túc suy nghĩ về sự rõ ràng và trách nhiệm trong chuyện tình cảm.

Tài chính: Bạn có thể phải chi khá nhiều tiền cho quà tặng, những buổi gặp gỡ hoặc việc duy trì các mối quan hệ xã hội. Chi tiêu để kết nối đôi khi là cần thiết, nhưng không nên vượt quá khả năng tài chính của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Bọ Cạp (24/10-21/11)

Mặt Trăng tạo góc 72 độ với sao Mộc đem đến cho Hổ Cáp những khoảng thời gian khá thoải mái giữa lịch trình bận rộn. Bạn có cơ hội tận hưởng những điều thú vị, gặp gỡ người mới và cải thiện tinh thần.

Sự nghiệp: Một số đồng nghiệp có thể cần bạn giúp đỡ, khiến lịch trình cá nhân bị xáo trộn. Dù luôn có tinh thần trách nhiệm cao, bạn vẫn cần biết giới hạn của mình. Hãy hỗ trợ trong khả năng cho phép, đồng thời trao đổi rõ về thời gian và khối lượng công việc để tránh bị quá tải.

Tình cảm: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một người khiến trái tim rung động thông qua các hoạt động xã hội hoặc những cuộc gặp bất ngờ. Đừng ngần ngại bày tỏ sự quan tâm nếu cảm thấy đối phương phù hợp.

Tài chính: Bạn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn để chuẩn bị cho những trải nghiệm đáng nhớ bên người thương. Điều này hoàn toàn không đáng lo nếu khoản chi vẫn nằm trong kế hoạch tài chính của bạn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Nhân Mã (22/11-21/12)

Mặt Trăng tạo góc 72 độ với sao Hỏa tiếp thêm động lực hành động cho Nhân Mã, tuy nhiên không phải công việc nào cũng có thể hoàn thành ngay lập tức.

Sự nghiệp: Một số nhiệm vụ có thể cần nhiều thời gian xử lý hơn dự kiến. Nếu đang đảm nhận vị trí quản lý, bạn nên quan tâm hơn đến nhân viên cấp dưới, thường xuyên cập nhật tiến độ và lắng nghe những khó khăn của họ.

Tình cảm: Người độc thân không nên chỉ ngồi chờ tình duyên mà cần chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ. Một cuộc trò chuyện thú vị có thể mở ra khởi đầu đầy triển vọng.

Tài chính: Đây là thời điểm thích hợp để bạn xem xét lại thu nhập và các khoản chi tiêu. Hãy thử biến việc lập ngân sách thành một thử thách thú vị để tìm ra những khoản có thể cắt giảm và tiết kiệm.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Ma Kết (22/12-19/1)

Mặt Trăng tạo góc 135 độ với sao Diêm Vương giúp Ma Kết phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng tập trung đáng nể. Bạn hiểu rõ những việc cần làm và không dễ bị xao nhãng bởi những chuyện bên lề.

Sự nghiệp: Đây là một trong những phương diện nổi bật nhất của bạn hôm nay. Khả năng tổ chức, sắp xếp và giải quyết công việc giúp Ma Kết đạt được tiến độ đáng ghi nhận. Những mối quan hệ được giới thiệu có thể giúp bạn kết nối với người giàu kinh nghiệm, có tầm ảnh hưởng hoặc sở hữu nguồn lực hữu ích cho các dự án tương lai.

Tình cảm: Bạn không cần những hành động quá phô trương để chinh phục người mình thích. Đôi khi, một lời hỏi thăm đúng lúc, sự giúp đỡ nhỏ hoặc lời mời chân thành cũng đủ khiến đối phương cảm động.

Tài chính: Các mối quan hệ xã hội có thể đem đến những thông tin hữu ích về đầu tư và kinh doanh. Đây là dịp để bạn mở rộng góc nhìn và tìm kiếm đối tác tiềm năng. Dù vậy, hãy kiểm chứng thông tin và đánh giá lợi ích thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Bảo Bình (20/1-18/2)

Mặt Trăng tạo góc 72 độ với sao Thổ nhắc nhở Bảo Bình nên quan tâm hơn đến cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải vì những vấn đề cá nhân vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sự nghiệp: Tâm trạng không tốt có thể làm ảnh hưởng đến sự tập trung, khiến tiến độ công việc chậm hơn thường lệ. Hãy chia nhỏ nhiệm vụ, ưu tiên những việc quan trọng và tránh nhận quá nhiều trách nhiệm cùng lúc.

Tình cảm: Bạn đã thể hiện sự ấm áp, thân thiện với người mình thích nhưng dường như vẫn chưa nhận được phản hồi như mong đợi. Điều này có thể khiến Bảo Bình cảm thấy hoang mang, thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Tài chính: Những hoạt động như trò chuyện trực tuyến, giải trí hay giữ liên lạc với bạn bè có thể khiến một số khoản chi tăng lên. Dù số tiền không quá lớn, bạn vẫn nên kiểm soát các chi phí định kỳ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/11: Song Ngư (19/2-20/3)

Mặt Trăng tạo góc 144 độ với sao Thủy khiến Song Ngư dễ bị tác động bởi những hiểu lầm và vấn đề chưa được giải quyết từ quá khứ. Bạn cần giữ sự tỉnh táo, tránh để cảm xúc nhất thời chi phối cách ứng xử.

Sự nghiệp: Những nhiệm vụ phát sinh bất ngờ có thể khiến lịch trình làm việc trở nên dày đặc. Bạn dễ cảm thấy áp lực khi phải xử lý nhiều việc cùng lúc. Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động trao đổi với cấp trên nếu khối lượng công việc vượt khả năng và đừng ngại nhờ đồng nghiệp hỗ trợ.

Tình cảm: Một hiểu lầm trong quá khứ có thể vẫn đang tạo khoảng cách giữa bạn và một người quan trọng. Nếu thực sự muốn hàn gắn, hãy chủ động trò chuyện và thẳng thắn nhận trách nhiệm về những gì mình đã làm chưa đúng.

Tài chính: Nếu bạn bè hoặc người thân cần hỗ trợ về tiền bạc, hãy cân nhắc giúp đỡ trong khả năng của mình. Sự hào phóng rất đáng quý, nhưng bạn không nên vì cả nể mà làm ảnh hưởng đến ngân sách cá nhân. Đặc biệt, hãy cẩn trọng với những khoản cho vay chưa có thỏa thuận rõ ràng.