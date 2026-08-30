Triệu phú Bryan Johnson 'chưa bao giờ ngủ chung với bạn gái'

Trong video đăng trên mạng xã hội, Johnson được hỏi liệu một người có nên ngủ cùng người yêu hay bạn đời hay không.

"Đúng, bạn nghe không nhầm đâu. Kate và tôi có giường riêng và nhà riêng", ông trả lời.

Sau đó, trên X, Johnson giải thích rằng hai người chỉ sử dụng giường cho chuyện chăn gối. Ông cho rằng việc ngủ cùng với người khác có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, trong khi ngủ đủ và ngon là yếu tố quan trọng trong quá trình duy trì sức khỏe và tuổi thọ mà ông theo đuổi.

Triệu phú 'trẻ hóa' Bryan Johnson và bạn gái Kate Tolo. Ảnh: FB

Johnson dẫn một nghiên cứu năm 2020 trên 55 cặp yêu nhau, cho thấy những người tham gia tỉnh giấc khoảng 6 lần mỗi đêm do bạn đời. Tuy nhiên, doanh nhân này cũng thừa nhận các nghiên cứu về việc ngủ chung chưa đưa ra kết luận thống nhất.

Một nghiên cứu khác với 12 cặp dị tính cho thấy những người ngủ cùng nhau có thời lượng ngủ REM - giai đoạn quan trọng đối với trí nhớ và xử lý cảm xúc - tăng khoảng 10%. Chu kỳ ngủ của hai người cũng có xu hướng đồng bộ hơn.

Hiệu quả của việc ngủ chung cũng khác nhau giữa nam và nữ. Một số dữ liệu cho thấy phụ nữ có thể ngủ kém hơn khi nằm cạnh nam giới, trong khi nam giới lại có xu hướng ngủ tốt hơn khi có bạn đời bên cạnh.

Một khảo sát năm 2022 với 1.000 cặp trưởng thành ngủ chung cũng cho kết quả tích cực. Những người tham gia tự đánh giá họ ngủ ngon hơn, ít mất ngủ, ít mệt mỏi và có sức khỏe tinh thần tốt hơn.

"Tôi nghĩ với một số cặp, ngủ chung giúp họ ngủ ngon hơn. Với những cặp khác, ngủ riêng có thể giúp bảo vệ giấc ngủ hoặc mối quan hệ. Có thể là cả hai", Johnson nói.

Việc các cặp ngủ riêng thực tế không còn quá xa lạ. Theo khảo sát năm 2023 của Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ, 35% người Mỹ cho biết họ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ khác phòng với bạn đời.

Một số chuyên gia về giấc ngủ và trị liệu quan hệ cũng bắt đầu quan tâm đến xu hướng này, cho rằng việc ngủ riêng có thể giúp các cặp yêu nhau cải thiện chất lượng giấc ngủ mà không nhất thiết ảnh hưởng đến đời sống tình cảm.

Johnson, người nổi tiếng với lối sống hướng tới việc tối ưu sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, từng tự nhận là người bạn đời "khó chiều". Ông thường xuyên công khai những chi tiết riêng tư về cuộc sống và mối quan hệ với Tolo.

Trước đó, Johnson từng gây chú ý khi tiết lộ bảo quản một phần máu kinh nguyệt của bạn gái trong tủ đông. Ông cũng từng công khai những nhận xét gây tranh cãi về cơ thể Tolo.