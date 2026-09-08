Ký ức kinh hoàng của cô gái bị bạn trai đem xăng đến phòng trọ níu kéo tình yêu

Mối quan hệ thiếu an toàn

Mỗi khi mạng xã hội xôn xao câu chuyện đau lòng về hậu quả của việc mất kiểm soát vì tình yêu tan vỡ, chị Hằng (35 tuổi, quê Tuyên Quang) lại nhớ về khoảng thời gian 10 năm trước, ngày bạn trai cũ xách can xăng đến phòng trọ dọa tự tử sau cuộc chia tay.

Năm đó, chị Hằng hơn 20 tuổi, làm việc tại Hà Nội. Chị yêu một người đàn ông hơn mình vài tuổi, ngoại hình sáng, công việc ổn định.

Thời gian đầu hẹn hò, người đó hết mực yêu thương, chiều chuộng chị. Có lần chị nói không khoẻ, bạn trai sẵn sàng chạy xe hàng trăm km đến chăm sóc chị. Mỗi khi ở bên chị, người này luôn nhẹ nhàng, ấm áp và thể hiện mặt tính cách tốt đẹp của mình.

“Khi đi đường mà gặp người khó khăn, anh sẵn sàng giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự tốt đẹp của anh và tình yêu anh dành cho tôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ”, chị Hằng kể.

Khi không còn cảm giác an toàn, chị Hằng quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, sau khoảng 1 năm hẹn hò, chị Hằng nhận ra nhiều điều bất ổn trong mối quan hệ này.

Trước khi quen người đàn ông này, chị từng có một mối tình đẹp và bạn trai không may gặp tai nạn qua đời. Sau đó, chị xem gia đình người ấy như người thân, thường qua lại thăm hỏi.

Người đàn ông cũng biết chuyện cũ của chị, tỏ ra đồng cảm, hứa hẹn sẽ yêu thương, chăm sóc chị thay người bạn trai đã khuất. Nhưng sự đồng cảm ấy không kéo dài. Anh ta ghen tuông với tất cả các mối quan hệ là bạn bè của chị, thậm chí kể cả người đã khuất, thường tự ý kiểm tra điện thoại của chị, cố kiểm soát mọi việc chị làm…

“Sự kiểm soát của anh ta khiến tôi áp lực, mệt mỏi. Một lần, tình cờ đọc được tin nhắn của anh ta với bạn bè, tôi sốc khi thấy anh ta dùng ngôn ngữ thiếu lành mạnh, khác hẳn những gì thể hiện khi ở bên cạnh tôi.

Tôi cảm thấy người này còn mặt tính cách khác mà mình không biết. Mất đi cảm giác an toàn, tôi quyết định dừng lại”, chị Hằng kể.

Ngày kinh hoàng

Thay vì gặp mặt trực tiếp, chị Hằng nói lời chia tay qua tin nhắn. Người đàn ông đó không chấp nhận, níu kéo chị bằng mọi cách, từ nhẹ nhàng đến dọa dẫm.

Khi chị không nghe máy, anh ta tra bằng được số điện thoại của đồng nghiệp chị để hỏi thăm. Có lúc, anh ta nhắn tin cho bạn bè của chị, gây áp lực để chị phải nghe điện thoại. Thậm chí anh ta còn nhắn tin dọa, sẽ đến quỳ trước cửa cơ quan để chị chịu ra gặp mặt.

“Tôi sợ hãi và mệt mỏi nhưng anh ta càng như vậy, tôi càng kiên định chia tay. May mắn, thời gian đó người ấy phải giải quyết việc cá nhân nên không thể đến phòng trọ tìm gặp tôi nhiều”, chị Hằng kể.

Sự níu kéo tiêu cực ấy diễn ra trong khoảng 1 tháng. Chị tưởng sự kiên định của mình sẽ khiến anh ta chấp nhận thực tại, thế nhưng, người đó vẫn mất kiểm soát và có hành vi gây sốc.

Một ngày, người đàn ông đó xách theo một can xăng tìm đến phòng trọ của chị. Khi chị chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe người đó nói: “Nếu em nhất quyết bỏ anh, anh sẽ chết trước mặt em vì anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì”.

Nói xong, người đó đổ xăng ra nền phòng, rồi đổ lên cả đầu mình. Ở nhà một mình, phòng trọ lại vắng tanh, tình cảnh ấy khiến chị sợ hãi, hoảng loạn.

Chị cố gắng bình tĩnh, vừa khóc vừa nói: "Anh bình tâm đã. Em tin nếu anh thực sự muốn chết thì anh đã không làm thế trước mặt em. Anh không muốn thế, đúng không?".

Đôi bên giải thích, chất vấn rồi giằng co. Chị giả vờ lả đi, chân mềm nhũn đứng không vững, thể hiện mình không có sức phản kháng hay cãi vã nữa. Lúc này, người đàn ông mới buông can xăng và chiếc bật lửa xuống để đỡ chị ngồi dậy.

“Mọi thứ dừng lại ở đó. Sau này nghĩ lại, tôi thấy có thể mình may mắn, cũng có thể anh không có gan đốt lửa nhưng sự thật là, nếu hôm ấy tôi kích động anh thì tình huống xấu nhất có thể đã xảy ra”, chị Hằng chia sẻ.

Sự việc đó khiến chị khủng hoảng. Thay vì dứt khoát chia tay, chị chọn cách “hoãn binh”. Chị nói với người đó, chị mắc chứng rối loạn lo âu, phải đi khám bác sĩ và dùng thuốc.

Không kể chi tiết toàn bộ sự việc để mẹ lo lắng, nhưng chị đã nói qua tình hình với mẹ và đề xuất mẹ xuống ở cùng mình một thời gian. Mẹ chị đã gác lại công việc, xuống Hà Nội ở cùng con gái hơn 1 tháng. Mỗi lần người đàn ông đó sang thăm, mẹ chị đều khuyên nhủ: “Hai đứa không có duyên thì giải thoát cho nhau. Cô không nỡ nhìn Hằng mệt mỏi, kiệt sức thế. Cháu không lấy Hằng thì còn người khác”.

Ban đầu, anh ta vẫn khẳng định: “Cháu không lấy vợ và cháu cũng không để Hằng lấy chồng”.

Nhưng rồi, vì công việc cá nhân, người này không thể qua lại thường xuyên. Việc mẹ chị ở đó cũng khiến anh ta không dám manh động.

Bản thân chị thưa dần những lần nhắn tin, gọi điện trò chuyện cùng người đó để mọi thứ nhạt dần.

Qua một thời gian, cảm thấy người đàn ông này không còn cực đoan như trước, chị lựa lời nói chia tay. Lần chia tay này cũng từ từ, nhẹ nhàng, chị vừa thuyết phục, vừa rời xa để anh ta hiểu mối quan hệ đã thực sự kết thúc.

“Cuối cùng mọi chuyện cũng qua, tôi và người đó trở lại cuộc sống bình thường. Sau này, anh có một lần gọi điện xin lỗi về hành động hôm đó”, chị Hằng kể.

Từ chuyện đã qua, chị Hằng nhận ra việc chia tay đôi khi cần khéo léo và tỉnh táo để bản thân không rơi vào nguy hiểm.

Theo chị, lời chia tay cần nói khi cả hai đều ở trạng thái bình tĩnh. Có thể chia tay qua tin nhắn để dò xét phản ứng của đối phương, từ đó có cách ứng xử phù hợp.

“Nếu họ quá tiêu cực hậu chia tay, mình cần nhượng bộ rồi tìm cách. Tuyệt đối không kích động đối phương, khiến bản thân gặp nguy hiểm”, chị Hằng chia sẻ.