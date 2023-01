Trào lưu cô dâu diện lại váy cưới của mẹ: Con mong được hạnh phúc như bố mẹ

Ảnh cưới của bố mẹ (bên trái) và ảnh cưới của Như Ý.

Chiếc áo hạnh phúc

Bất cứ cô dâu nào cũng mong muốn mình trở thành nàng công chúa xinh đẹp, rạng ngời nhất trong ngày cưới. Thế nên, việc lựa chọn chiếc váy cưới ra sao luôn là vấn đề khiến các cô dâu trẻ phải đau đầu. Bên cạnh những mẫu váy cưới thời thượng, lộng lẫy, vẫn có những nàng dâu chọn mặc lại chiếc váy cưới của mẹ năm xưa. Cho dù kiểu dáng có đơn giản, không hợp mốt, nhưng khi khoác lên mình, họ vẫn luôn cảm thấy vô cùng hãnh diện và hạnh phúc.

Như câu chuyện của chị Nguyễn Lê Thị Như Ý (22 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) diện lại chiếc áo dài mà mẹ từng mặc trong ngày đính hôn cách đây 28 năm đã “gây bão” cộng đồng mạng. Trong một bài đăng trên nhóm mạng xã hội, chị Như Ý gây chú ý với dòng trạng thái ngắn gọn: “Áo dài đám hỏi của ba mẹ năm 1994 và hiện tại”, kèm theo 2 bức ảnh cưới ngày ấy – bây giờ vô cùng đặc biệt.

Theo đó, một bức chụp ba mẹ chị Như Ý trong đám hỏi 28 năm về trước. Bức thứ 2, là hình cưới được chị và chồng sắp cưới chụp cách đây không lâu. Điều đặc biệt là cả hai mẹ con đều kiều diễm và khả ái khi diện cùng một chiếc áo dài màu hồng. Dù đã gần 30 năm nhưng chiếc áo dài vẫn đẹp như mới, kiểu dáng không hề lỗi mốt, trái lại còn vô cùng hợp với bối cảnh chụp ảnh cưới của chị ở Lăng Tự Đức (Thừa Thiên - Huế).

Theo lời Như Ý, chiếc áo dài màu hồng trong bộ ảnh cưới của chị chính là chiếc áo dài mà mẹ chị - bà Lê Thị Mỹ (56 tuổi) mặc trong ngày đính hôn năm 1994. Chiếc áo đó, đã được bà Mỹ giữ gìn cẩn thận suốt gần 3 thập niên qua, vẫn còn nguyên vẹn như mới.

“Mẹ mình vô cùng trân trọng những kỷ vật trong ngày cưới, gìn giữ nó như báu vật. Nhân dịp mình sắp cưới, với sự gợi ý của mẹ, cũng là mong muốn của mình, mình đã lấy bộ áo dài đó để chụp ảnh cưới. Thật trùng hợp và tuyệt vời là khi mình mặc vào, áo vừa khít như thể được may sẵn để dành cho mình vậy, không phải chỉnh sửa gì”, cô gái hào hứng kể.

Chị Như Ý cho biết, rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ, gần 30 năm trôi qua nhưng cả hai vẫn luôn hòa thuận, dù có bất cứ chuyện gì cũng nhường nhịn nhau. Chị mong rằng chiếc áo dài này sẽ đem đến may mắn để mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy.

“Đó cũng là lý do khi mình diện chiếc áo dài này lên người, mình cảm giác như đó là một chiếc áo dài hạnh phúc. Mình mong là mình cũng giống mẹ, đã chọn đúng người. Mình tin chiếc áo dài sẽ trao truyền sự may mắn, để tụi mình cũng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như ba mẹ”, chị Như Ý bày tỏ.

Như Ý cũng chia sẻ rằng, bản thân sẽ giữ gìn chiếc áo thật cẩn thận, để sau này cho con gái - nếu có cơ duyên, hy vọng con sẽ mặc chiếc áo dài này một lần nữa trong ngày trọng đại.

Hay chị Ngô Quỳnh Liên sinh năm 1992, trong lễ ăn hỏi của mình diễn ra vào tháng 3/2022 cũng khiến quan khách ai nấy tấm tắc khen ngợi khi diện chiếc áo dài đỏ thêu hoa cúc. Không phải thuê thiết kế riêng hay đặt mua, đây chính là chiếc áo dài “gia truyền” đã được mẹ chị Liên mặc trong đám cưới từ năm 1984. Chị gái của Liên cũng đã diện chiếc áo dài đỏ này trong lễ ăn hỏi năm 2014 và nay nó đã được truyền cho chị.

Được biết, chiếc áo dài cưới đặc biệt này được đặt may riêng, do một người thợ may có tiếng lúc bấy giờ làm. Dù đã gần 40 năm trôi qua, mẹ chị Liên chỉ bảo quản trong tủ như quần áo bình thường nhưng chất vải vẫn mới nguyên, chỉ bung chỉ ở một số đường thêu nhỏ mà thôi. “Mình luôn nghĩ sẽ mặc bộ áo dài này trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, chưa từng có ý định mặc bộ trang phục nào khác", cô dâu kể.

"Ba mẹ con mỗi người một size. Chị gái mình đã phải bóp lại một chút khi mặc trong lễ ăn hỏi cách đây 3 năm. Lần này mình mặc thì bộ áo dài được nới rộng ra. Sau này có con gái, mình rất mong muốn con gái sẽ mặc lại bộ trang phục này. Theo mình, đó không chỉ là khoác lên một chiếc áo mà là lặp lại lịch sử, nối dài truyền thống và cũng là sự bắt đầu của cuộc sống vợ chồng lãng mạn, tuyệt vời như bố mẹ mình đang có", Quỳnh Liên hạnh phúc tâm sự.

Đằng sau chiếc váy cưới nhuốm màu thời gian

Không chỉ có chị Như Ý và Quỳnh Liên, vừa qua mạng xã hội cũng chia sẻ rần rần đoạn clip của một cô gái diện lại 3 chiếc váy cưới của mẹ từ 27 năm trước. Dù đã lâu nhưng chiếc váy vẫn không lỗi mốt tí nào, thậm chí còn vô cùng lộng lẫy, cứ như được thiết kế riêng cho cô vậy. Được biết, cô gái trong đoạn clip tên Phương Nguyên (SN 1998) hiện đang làm việc tại Hà Nội.

Phương Nguyên chia sẻ: “Nhà mình đang sửa chữa nên mấy mẹ con có dọn dẹp lại đồ đạc. Trong lần vừa rồi về quê phụ mẹ, mình mới thấy lại chiếc váy cưới đó nên xin mẹ lấy ra mặc thử. Công việc hiện tại mình làm mẫu ảnh nữa nên cũng thích chụp hình nên rủ em trai ra đồng chụp bộ ảnh. Không nghĩ khi đăng tải lên lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy”.

“Bố mình mất sớm, mẹ một mình nuôi dạy cả 3 chị em. Có lẽ, chiếc váy cưới là kỉ niệm vô giá nên mẹ vẫn giữ cẩn thận sau 27 năm. Cũng vì là kỉ niệm vô giá với bố nên mẹ từng không cho chị em mình đụng vào đâu. Hồi trước còn nhỏ, tụi mình không biết nên có hôm lôi váy ra nghịch phá. Quay lên hình mọi người thấy vẫn còn mới vậy thôi chứ thực tế cũng có đôi chỗ sờn, rách, mất hạt cườm,... Và đương nhiên, hồi đó tụi mình bị mẹ phạt vì tội nghịch ngợm váy cưới. Giờ mình lớn mẹ mới đồng ý cho mặc thử”, Phương Uyên chia sẻ thêm.

Tương tự Phương Nguyên, cô dâu Tú Anh (23 tuổi, Hà Nội) cũng tái hiện hình ảnh của mẹ trong bộ váy cưới có tuổi đời 30 năm. Váy cưới của mẹ cô có màu trắng, dáng suông, thiết kế khá đơn giản. Đây là kiểu váy góp phần làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo của cô dâu.

Tú Anh cho biết, những ngày còn bé, cô thường tưởng tượng hình ảnh mẹ lung linh trong chiếc váy cưới. Để hiện thực hóa liên tưởng đó, cô quyết định mặc lại áo cưới của mẹ và chụp hình. Khi thực hiện bộ ảnh, Tú Anh đã phải tự thiết kế thêm chiếc voan đội đầu từ vải màn bởi tấm voan mẹ đội ngày cưới đã bị thất lạc từ lâu.

“Mặc dù được mẹ nâng niu, váy cưới vẫn xuất hiện vài vệt ố. Đối với tôi, đó chính là dấu tích của thời gian và minh chứng cho tình yêu của cha mẹ suốt 3 thập kỷ”, cô xúc động tâm sự.

Có thể thấy, dù có bao nhiêu chiếc váy cưới xa hoa, nhưng nếu có cơ hội cô dâu vẫn muốn được diện chiếc váy cưới của mẹ. Bởi đó không chỉ đơn giản là một chiếc váy mà còn cả kỷ niệm ngày xưa, minh chứng cho bao nhiêu sự cố gắng vun đắp của bố mẹ cho gia đình. Khoác lên mình chiếc váy ấy, cô dâu chắc hẳn đều mong muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bạc đầu giai lão như bố mẹ mình.

