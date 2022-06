Trào lưu cắm trại ngoài trời thu hút bạn trẻ Gen Z

Thứ Sáu, ngày 03/06/2022 09:23 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau hai năm không thể tự do du lịch khắp nơi vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian gần đây, các bạn trẻ đang dần quay trở lại với nhịp sống sôi động cùng nhiều trào lưu thú vị. Trong đó, phải kể đến sức hút của việc cắm trại ngoài trời.

Ly cho rằng đi cắm trại là một trải nghiệm thú vị vì được hòa mình vào thiên nhiên, trò chuyện cùng với mọi người…

Sở dĩ việc cắm trại ngoài trời thu hút được đông đảo bạn trẻ là bởi tính trải nghiệm mới mẻ. Đến với khu cắm trại, các bạn trẻ sẽ được thư giãn theo cách rất riêng sau thời gian dài học tập và làm việc. Ly Trần (năm cuối, trường ĐH Lao động - Xã hội) cho biết: “Với mình, điều thú vị nhất của việc đi cắm trại chính là được hòa mình cùng với thiên nhiên và tạm thời quên đi công việc, trốn khỏi deadline... Đặc biệt là mọi người sẽ không còn ngồi lầm lũi bấm điện thoại nữa mà sẽ cùng dựng trại, nấu nướng và trò chuyện để tạo nên những kỉ niệm đẹp bên nhau”.

Nguyễn Minh Phương (năm thứ hai, trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cũng tâm sự: “Mỗi lần cắm trại, chúng mình lại được cùng khám phá ra những vùng đất mới. Đây cũng là dịp để mình và những người bạn thân được hàn huyên, tâm sự. Sau mỗi lần đi cắm trại về thì chúng mình lại thêm hiểu nhau hơn và có nhiều năng lượng hơn cho những ngày làm việc tiếp theo”.

Với Phương, cắm trại như một cách để nạp năng lượng và dành thời gian cho bè bạn.

Biết đến với nickname 'Phượng Đi Đâu' qua những video triệu view về đam mê xê dịch trên Tiktok, Lê Thị Phượng (trường ĐH FPT - Hà Nội) cho biết, cô rất thích các hoạt động ngoài trời và đã trải nghiệm cắm trại ở nhiều địa điểm khác nhau. Từ những nơi gần Thủ đô như Hồ Hàm Lợn cho tới những địa điểm xa xôi như Vách Đá Trắng (Hà Giang)... đều đã in dấu chân của cô.

Video về chuyến cắm trại tại Vách Đá Trắng (Hà Giang) của Phượng đã đạt được hơn 2 triệu lượt xem trên trang TikTok @phuongdidau.

Nói về những tips hay để chuyến đi cắm trại thêm trọn vẹn, Phượng chia sẻ: “Đầu tiên là phải chọn được địa điểm an toàn, vì đi cắm trại qua đêm và ngủ ngoài trời nên cần lưu ý giữ gìn đồ đạc và xe cộ. Khi đi cắm trại, mình thường chọn những nơi gần nhà dân hoặc do chính nhà dân làm dịch vụ. Thứ hai là trước khi đi cắm trại, cần chuẩn bị đồ đạc như lều trại, bàn ghế… thật đầy đủ để chuyến đi vừa thoải mái, vừa có nhiều thứ để 'check in'. Thứ ba là về đồ ăn thức uống, nếu bạn chọn nơi không có dịch vụ thì nên chuẩn bị những loại đồ ăn gọn nhẹ, dễ mang theo và chế biến như thịt, xúc xích, khoai tây chiên…”.

Theo Phượng, khi đi cắm trại qua đêm thì an toàn là trên hết.

Không chỉ với Phượng, mà với phần đông các bạn trẻ, thú 'check-in' là một phần không thể thiếu trong bất cứ chuyến đi nào. Là một người rất thích chụp ảnh, Ly Trần cũng không ngại nói về những mẹo hay ho để tạo ra bức ảnh ưng ý khi đi cắm trại: “Để có được bức ảnh đẹp thì trợ thủ đắc lực của mình chính là chiếc gậy tripod, nó giúp mình ghi lại được kỉ niệm cùng với tất cả những người có mặt trong chuyến đi. Mình luôn chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để setup, lựa chọn trang phục phù hợp, mình khuyên mọi người nên mặc đồ mang màu tươi sáng và nhớ mang sạc dự phòng đi để nạp đầy pin điện thoại nữa nhé!”.

Ly chụp ảnh sống ảo cùng bàn đồ ăn bắt mắt.

Song, một bức ảnh cắm trại đẹp lại không chỉ dựa vào thiết bị hay trang phục mà phụ thuộc phần lớn vào tâm trạng của người chụp và cảnh sắc nơi cắm trại. Chính vì thế, chọn địa điểm nào để đi cũng là một vấn đề được bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cân nhắc.

“Ở gần trung tâm Hà Nội, có một số điểm mà các bạn không thể bỏ qua như Công viên Yên Sở hay bãi Bồi gần vườn Nhãn ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Xa hơn một chút thì mình muốn kể đến: Vườn quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Đò (Sóc Sơn), núi Trầm (Chương Mỹ)... Xa hơn nữa, các bạn có thể đến cắm trại tại thung lũng mận lớn nhất Mộc Châu - thung lũng mận Nà Ka. Mình đã có những kỉ niệm rất tuyệt vời ở nơi này”, Minh Phương chia sẻ về những địa điểm cắm trại thú vị của mình.

Minh Phương gợi ý nhiều địa điểm cắm trại thú vị hợp với sinh viên.

Cắm trại ngoài trời là một trải nghiệm rất đáng thử với tất cả mọi người, đặc biệt là khi được trải nghiệm cùng với gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhất. “Tuy nhiên, dù đi đâu cũng hãy nhớ dọn dẹp sạch sẽ trước khi bạn rời khỏi địa điểm cắm trại nhé!", Ly nhắn nhủ.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/trao-luu-cam-trai-ngoai-troi-thu-hut-ban-tre-gen-z-post1443143.tpoNguồn: https://svvn.tienphong.vn/trao-luu-cam-trai-ngoai-troi-thu-hut-ban-tre-gen-z-post1443143.tpo