Tranh cãi dịch vụ thuê người lạ chúc Tết cha mẹ

Ngày 9/2 (22 tháng Chạp), nền tảng dịch vụ UU Paotui (trụ sở tại Trịnh Châu, Hà Nam) ra mắt tính năng "Chúc Tết hộ" tại 180 thành phố ở Trung Quốc. Bên cạnh các gói cơ bản như dán câu đối (39 tệ), tặng quà (199 tệ), hãng này gây sốc với gói cao cấp nhất giá 999 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng).

Gói dịch vụ kéo dài tối thiểu hai tiếng. Nhân viên được cam kết đào tạo lễ nghi bài bản, mặc trang phục lịch sự, thay mặt khách hàng mua quà Tết, gửi lời chúc phúc và thực hiện nghi thức "tam khấu đầu" (quỳ lạy ba cái) trước phụ mẫu. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp (livestream) để khách hàng theo dõi từ xa.

Nền tảng chạy việc vặt UU Paotui ở Trịnh Châu, Hà Nam ra mắt dịch vụ "dập đầu cha mẹ" chúc Tết. Ảnh: World Journal

Ngay khi ra mắt, dữ liệu hiển thị trên ứng dụng cho thấy gần 200 người đã đặt mua. Tuy nhiên, dịch vụ này lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về giới hạn đạo đức và sự thương mại hóa tình thân.

"Cha mẹ có thực sự muốn thấy một người lạ đến dập đầu lạy mình không? Nếu có hiếu hãy tìm cách về thăm, hoặc gọi điện thoại hỏi han còn hơn bày vẽ những trò hư danh này", một tài khoản bình luận trên Weibo, nhận được hàng nghìn lượt đồng tình. Nhiều ý kiến gay gắt hơn cho rằng: "Luân thường đạo lý, trung hiếu lễ nghĩa giờ cũng đem ra trả giá được sao?".

Ông Chen Liteng, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc, nhận định hành động dập đầu là đại lễ chứa đựng đạo hiếu, cốt lõi nằm ở sự kính trọng xuất phát từ tâm, không phải hàng hóa. "Dịch vụ này đã làm mất đi giá trị cốt lõi của tình thân, chạm đến giới hạn của thuần phong mỹ tục", ông Chen nói.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến coi đây là "nước đi bất đắc dĩ" hay "hiếu đạo kỹ thuật số" (cyber-filial piety) của những người con xa xứ không thể về quê, giúp người già bớt cô đơn.

Một nhân viên của UU Paotui tại Trịnh Châu cho biết anh sẵn sàng nhận đơn nếu có. "Kiếm tiền bằng sức lao động, hai bên tự nguyện thì không có gì đáng xấu hổ", anh nói, dù thừa nhận đa phần khách chỉ đặt dán câu đối và tặng quà.

Trước làn sóng chỉ trích, chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt, UU Paotui đã phải gỡ bỏ gói dịch vụ 999 tệ. Ngày 11/2, đại diện nền tảng giải thích mục đích ban đầu là cung cấp phương án cho những người muốn "tròn chữ hiếu một cách thể diện" khi không thể đoàn tụ, hoàn toàn không có ý báng bổ truyền thống. Những khách đã đặt đơn sẽ được bồi thường gấp ba lần giá trị.

Đây không phải lần đầu nền tảng này thử nghiệm các dịch vụ gây tranh cãi. Trước đó, hãng từng tung ra dịch vụ tảo mộ thuê dịp Thanh minh, xin lỗi hộ (cao điểm 2.000 đơn/ngày) hay dắt chó đi dạo, với tham vọng lấp đầy "những khoảng trống tình cảm của con người hiện đại".