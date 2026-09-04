Trái đắng của người phụ nữ lấy chồng kém 37 tuổi

Bà Dawn Ottewell, sống tại Dewsbury, West Yorkshire cho biết đang làm thủ tục ly hôn với người chồng tên Bright Emokpae, 31 tuổi, quốc tịch Nigeria.

Năm 2021, khi đang độc thân, bà Ottewell quen Bright qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, anh tự xưng tên là Brian Thomas, ngoài 30 tuổi. Khi chuyển sang nhắn tin qua WhatsApp, người này mới tiết lộ tên thật, mang quốc tịch Nigeria và đang là sinh viên ngoài 20 tuổi.

Dù biết đối phương nói dối, bà Ottewell vẫn bỏ qua do thường xuyên nhận được những lời khen và sự quan tâm. "Tôi biết mình đã quá nhẹ dạ, nhưng tôi yêu anh ấy", bà cho biết.

8 tháng sau khi quen, bà đến Bắc Síp, nơi Bright đang sống bằng thị thực sinh viên. Dù dự kiến chỉ ở hai tuần, bà được Bright cầu hôn và đồng ý ở lại. Cặp đôi kết hôn ngày 22/3/2022. Giấy đăng ký kết hôn ghi Bright 27 tuổi, còn Ottewell 64 tuổi.

Bà Ottewell và chồng Bright. Ảnh: The Sun UK

Sau một tháng, bà Ottewell về Anh. Chồng bà về Nigeria làm thủ tục xin thị thực. Một năm sau, Bright chính thức chuyển đến Anh và được người nhà vợ xin việc tại một công ty sản xuất cửa. Từ đây, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.

Bà Ottewell cho biết chồng ngày càng lạnh nhạt, ít đóng góp sinh hoạt phí nhưng thường xuyên xin tiền để gửi về Nigeria. "Những đồ đạc mới trong nhà đều do tôi mua. Khi đi ăn, tôi thường là người trả tiền", bà kể. Hai người không có tài khoản ngân hàng chung.

Phản hồi với truyền thông, Bright bác bỏ cáo buộc. Anh cho biết đã trả 450 USD trong tổng số 1.200 USD tiền vé máy bay sang Anh, đồng thời chịu trách nhiệm trả thuế và tiền nước khi sống chung.

Tháng 10/2023, hai người chia tay nhưng tái hợp sau 6 tháng. Thời điểm này, bà Ottewell vừa nhận khoản bồi thường 85.000 USD sau một ca phẫu thuật. Đến cuối năm 2024, lấy lý do đọc được tin nhắn của vợ với người khác trên ứng dụng hẹn hò, Bright dọn đi và cắt đứt liên lạc. "Tôi tin anh ấy chưa bao giờ yêu tôi mà chỉ muốn có visa", bà Ottewell nói.

Bà đã tìm đến tổ chức tư vấn miễn phí Citizens Advice để xin hỗ trợ pháp lý, nhưng việc không thể liên lạc với chồng khiến thủ tục kéo dài. Hiện tuổi đã cao và có nhiều bệnh nền, bà Ottewell lo lắng Bright có thể đòi quyền lợi đối với tài sản của mình, bao gồm trang sức, tiền mặt và khoản bồi thường y tế, nếu bà qua đời khi thủ tục ly hôn chưa hoàn tất.

Câu chuyện của bà Ottewell phản ánh tình trạng lừa đảo tình cảm qua mạng đang gia tăng. Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, có hơn 12.000 vụ được báo cáo tính đến tháng 3/2026, tăng 29% so với năm trước, tổng thiệt hại hơn 137 triệu USD. Nhóm nạn nhân từ 60-69 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.

Sau khi tờ báo địa phương liên hệ, Bright đã đồng ý ký giấy ly hôn vào cuối tháng 8. Dù vậy, bà Ottewell vẫn muốn chia sẻ câu chuyện để cảnh báo những người phụ nữ lớn tuổi khác cần cẩn trọng với các mối quan hệ qua mạng.