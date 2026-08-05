Cô gái miền Tây 'đánh cược' cuộc đời, lấy chồng Hàn hơn 20 tuổi sau vài tiếng gặp

Liều lĩnh bước vào cuộc hôn nhân lệch tuổi

Vừa tốt nghiệp THPT, chị Lê Thị Mỹ Nương (SN 1994) rời quê nhà Cần Thơ lên TPHCM tìm cơ hội kết hôn với người nước ngoài qua mai mối. Sinh ra trong gia đình làm nông nghèo, cha mẹ không hạnh phúc, cô gái miền Tây khi ấy hy vọng lấy chồng ngoại quốc để có điều kiện phụ giúp gia đình.

Chị được giới thiệu gặp anh Gwon Tae Cheon, người đàn ông Hàn Quốc hơn mình 20 tuổi, làm trong lĩnh vực xây dựng. Chỉ sau vài giờ gặp gỡ, cô gái 19 tuổi "liều lĩnh" gật đầu đồng ý kết hôn, bất chấp khoảng cách tuổi tác cùng rào cản ngôn ngữ, văn hóa.

"Lúc gặp anh, trong túi tôi chỉ còn đúng 113.000 đồng, không đủ tiền mua vé xe về quê. Sau này tôi vẫn hay trêu chồng rằng, nếu hôm ấy còn đủ tiền về thì chưa chắc tôi đã đồng ý, vì anh lớn hơn tôi tận 20 tuổi", chị Nương kể. Nhìn lại quyết định năm ấy, chị thừa nhận mình đã "đánh cược" với cuộc đời.

Sau gần 5 tháng hoàn tất thủ tục, tháng 8/2013, chị Nương một mình sang Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống làm dâu nơi xứ người.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Busan lúc 7h sáng nhưng chờ mãi không thấy anh Gwon. Không biết tiếng Hàn, không có điện thoại hay tiền trong người, cô gái miền Tây loay hoay ra hiệu nhờ người xung quanh gọi giúp. Điện thoại của anh Gwon đổ chuông nhưng không có người bắt máy, sau đó mất tín hiệu.

"Tôi ngồi chờ đến hơn 11h trưa, vừa đói vừa sợ, tay chân bủn rủn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình bị chồng bỏ, sẽ không có ai đến đón nữa", chị Nương nhớ lại.

Gần trưa, anh Gwon Tae Cheon mới hớt hải chạy tới sân bay. "Anh vừa chạy đến đã nắm chặt tay tôi rồi xin lỗi liên tục", chị Nương kể. Sau này chị mới biết, vì hồi hộp đón vợ sang Hàn nên anh mất ngủ nhiều đêm, đến gần sáng mới chợp mắt và ngủ quên, khi tỉnh dậy liền vội vã lái xe ra sân bay.

Đám cưới của hai vợ chồng diễn ra năm 2013

Nơi anh Gwon đưa vợ về chỉ là một căn phòng trọ nhỏ dành cho người độc thân. Ngoài tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, căn phòng gần như không có đồ nấu nướng. Trong tủ lạnh chỉ có kim chi và vài hộp cơm trắng đóng gói sẵn. Bữa ăn đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới chỉ là một gói mì.

"Anh nhường tôi ăn trong nồi, còn anh ăn trên nắp nồi. Đến chiếc nồi cơm điện trong nhà cũng không có. Trước đó, tôi được giới thiệu anh có nhà riêng, công việc ổn định nên nhìn căn phòng ấy, tôi thoáng nghĩ mình bị lừa", chị Nương kể.

Sau này chị mới biết chồng có nhà riêng nhưng vì làm việc xa nên cho thuê, còn bản thân thuê trọ gần chỗ làm. Sống độc thân nhiều năm, anh Gwon vốn quen cuộc sống giản dị, ít sắm sửa đồ đạc.

Hiểu ra mọi chuyện, chị Nương gạt bỏ những hoang mang ban đầu, tự nhủ sẽ cùng chồng vun vén cuộc sống và sớm tìm việc để phụ giúp gia đình ở Việt Nam.

Thời gian đầu, hai vợ chồng giao tiếp bằng ứng dụng dịch ngôn ngữ. Khi chị nóng lòng muốn đi làm, anh Gwon ngăn lại, khuyên vợ tập trung học tiếng Hàn, học tiếp đại học và khẳng định sẽ lo chuyện tiền bạc.

"Lúc đó tôi thực sự xúc động. Có lẽ tình yêu của tôi với chồng bắt đầu từ sự tử tế ấy", chị Nương chia sẻ.

Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng chị Nương cũng trải qua không ít biến cố. Đầu năm 2015, khi chuẩn bị chuyển về căn hộ của chồng, họ phát hiện bị người quen lừa mất tiền đặt cọc. Số tiền khá lớn khiến hai vợ chồng phải vay ngân hàng để lấy lại căn hộ.

Gánh nợ lớn, chị Nương vừa làm ở công ty, vừa làm thêm tại quán ăn để cùng chồng trả nợ.

"Tôi sinh ra trong gia đình nghèo nên không sợ vất vả. Tôi tin vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua. Tôi cũng luôn nghĩ mình phải chủ động kiếm tiền, không dựa dẫm hay lợi dụng bạn đời", chị chia sẻ.

Hơn 8 năm tìm con

Cuộc sống dần ổn định, đã trả hết nợ nhưng nhiều năm vợ chồng chị Nương vẫn chưa có con. Chồng chị Nương là con trai duy nhất trong gia đình, mẹ đã lớn tuổi và luôn mong ngóng cháu nội. Chị Nương hiểu áp lực chồng phải đối diện, nhất là khi anh cũng ngày một lớn tuổi.

"Hai bên gia đình đều mong con, xung quanh cũng có lời ra tiếng vào. Nhưng chưa bao giờ anh trách móc hay khiến tôi cảm thấy đó là lỗi của mình", chị Nương chia sẻ.

Từ năm 2018, chị nghỉ việc để điều trị hiếm muộn bằng IVF, đồng thời học kinh doanh online nhằm có thêm thu nhập và phụ giúp cha mẹ ở Việt Nam.

Sau hơn 8 năm chờ đợi, năm 2022, vợ chồng chị Nương đón con gái đầu lòng. Ngày con chào đời cũng trở thành một trong những ký ức khiến chị xúc động nhất khi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.

Do em bé khá lớn, chị Nương được chỉ định sinh mổ. Chị mất nhiều máu và tỉnh lại muộn hơn dự kiến. "Khi mở mắt, tôi thấy anh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi con đâu, anh nói bác sĩ đã đưa con sang phòng khác và gọi anh qua nhưng anh chưa đi. Anh bảo đã có y tá chăm con, còn anh muốn đợi tôi tỉnh lại mới yên tâm", chị Nương nhớ lại.

Đêm đó, anh Gwon gần như thức trắng, làm theo hướng dẫn của y tá để massage bụng, chăm sóc vợ khi chị chưa thể tự vận động. Sau khi xuất viện, anh đều đặn nấu canh rong biển cho vợ ăn suốt 2 tháng.

"Nhìn cách anh chăm sóc mình, tôi biết bản thân đã chọn đúng người", chị Nương nói.

Sau 13 năm bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, chị Nương có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc

Chị Nương cũng được gia đình chồng yêu thương. Mẹ chồng luôn khen con dâu hiếu thảo và cho biết từ ngày cưới vợ, anh Gwon thay đổi, thường xuyên về thăm, trò chuyện và thậm chí lần đầu nói: "Con yêu mẹ. Con cảm ơn mẹ".

Năm 2024, vợ chồng chị Nương tiếp tục đón con trai nhờ IVF. Ngoài giờ làm, anh Gwon san sẻ việc nhà, chăm con để vợ có thời gian kinh doanh, chăm sóc bản thân.

Đến năm 2025, cả hai mua căn hộ mới, đón cha mẹ chị từ Việt Nam sang Hàn Quốc sống cùng, quây quần bên các con cháu.

Nhìn lại 13 năm kể từ ngày bước vào "cuộc hôn nhân liều lĩnh", chị Nương thấy mình may mắn khi gặp được một người chồng tử tế. Chính tình yêu và sự bao dung của anh đã chữa lành những tổn thương tuổi thơ, giúp chị trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ảnh: NVCC