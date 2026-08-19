9X Vĩnh Long bỏ việc, cưới người đàn ông liệt tứ chi, 6 năm chưa từng hối hận

Từ người mua hàng thành bạn đời

Đầu năm 2019, chị Nguyễn Thủy Trúc (SN 1990, ở xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) tình cờ mua một món hàng của anh Nguyễn Chánh Tín (SN 1987, Gia Lai), người bị liệt tứ chi sau một vụ tai nạn giao thông. Từ mối quan hệ giữa người mua và người bán, hai người bắt đầu trò chuyện, chia sẻ rồi nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Dù biết anh Tín bị liệt tứ chi nhưng chị Trúc vẫn quyết định gắn bó vì nghị lực phi thường của anh. Ảnh: NVCC

Biết rõ hoàn cảnh của anh Tín, nhưng điều khiến chị Trúc quyết định gắn bó là nghị lực vươn lên và cách anh nhìn nhận cuộc sống. Sau một thời gian tìm hiểu, giữa năm 2020, chị nghỉ việc văn phòng, đưa anh Tín vào TPHCM sinh sống.

Ba tháng đầu, chị Trúc cùng anh Tín ở bệnh viện để anh tập vật lý trị liệu, đồng thời chị học cách chăm sóc người bại liệt. Từ một cô gái chưa từng chăm bệnh nhân, chị phải học từng việc nhỏ như lật người, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cơm nước và hỗ trợ anh Tín.

Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh rất lớn.

Nhớ lại những ngày đầu chung sống, Trúc cho biết chị gần như không còn thời gian cho bản thân, bởi mọi việc đều xoay quanh anh Tín. Buổi sáng, chị thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn, hỗ trợ anh tập vật lý trị liệu, vệ sinh răng miệng rồi cho anh ăn. Khi anh Tín làm việc, chị tranh thủ chuẩn bị bữa trưa, giặt giũ và căn giờ cho anh uống thuốc.

Thời gian đầu, chị Trúc cùng anh Tín ở bệnh viện để anh tập vật lý trị liệu, còn chị học cách chăm sóc người bại liệt. Ảnh: NVCC

Theo chị Trúc, do anh Tín bị bệnh dạ dày nên thức ăn phải chia thành nhiều bữa nhỏ. Giữa các bữa chính, anh dùng thêm trái cây, sữa chua hoặc uống sữa. Ngoài việc ăn uống, chị còn phải tắm rửa, vệ sinh và thường xuyên thay đổi tư thế nằm cho anh Tín để phòng tránh lở loét. Cứ vài tiếng, chị lại phải giúp anh nằm nghiêng một lần.

“Những ngày đầu, mọi thứ trở nên quá tải, khiến tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhiều khi mới rời anh Tín được vài phút thì anh gọi, tôi lại phải lập tức chạy đến. Công việc chăm sóc anh Tín chiếm gần như toàn bộ thời gian khiến tôi không còn khoảng trống cho bản thân”, chị Trúc nói.

Vừa dạy yoga, vừa chăm chồng liệt tứ chi

Đến năm 2023, sau một hành trình dài vượt qua sự phản đối của hai bên gia đình, họ tổ chức đám cưới. Từ đó, cuộc sống của hai vợ chồng dần đi vào ổn định. Chị Trúc bắt đầu sắp xếp công việc khoa học hơn, rút ngắn thời gian chăm sóc để có thể nghỉ ngơi và làm những việc khác.

Chăm sóc người liệt tứ chi khiến chị Trúc thường xuyên đau mỏi lưng vì phải khom người, nâng đỡ chồng và thực hiện nhiều công việc nặng. Ảnh: NVCC

Chăm sóc người liệt tứ chi cũng khiến chị Trúc thường xuyên đau mỏi lưng vì phải khom người, nâng đỡ và thực hiện nhiều công việc nặng. Chị bắt đầu tập yoga để giữ sức khỏe, không ngờ, yoga sau đó lại mở ra cho chị một hướng đi mới - giáo viên dạy yoga.

Hằng ngày, sau khi ăn uống, tập luyện, anh Tín bán hàng qua mạng và viết sách, còn chị Trúc tranh thủ dạy yoga, vừa có thêm thu nhập, vừa chủ động thời gian để chăm sóc chồng.

“Vì chăm sóc người như anh Tín, tôi không thể đi làm công ty và cũng không thể rời khỏi nhà trong khoảng thời gian dài. Dạy yoga là phù hợp nhất để có thể ở bên cạnh anh ấy”, chị chia sẻ.

Theo chị, vất vả nhất là mỗi khi hai người phải di chuyển xa. Ngoài quần áo, chị phải chuẩn bị đầy đủ thuốc men và các dụng cụ y tế cần thiết cho chồng.

Với Chánh Tín, bạn đời Nguyễn Thủy Trúc là món quà kỳ diệu từ cuộc sống. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, những chuyến đi ấy cũng đem đến cho chị Trúc niềm vui. Chứng kiến khán giả chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay tán thưởng khi anh Tín truyền cảm hứng, chị như vơi bớt mệt mỏi. “Tôi vui và tự hào về người đồng hành của mình”, chị nói.

Sau khoảng 6 năm chung sống từ khi đưa anh Tín vào TPHCM, chị Trúc thừa nhận cuộc sống làm vợ một người liệt tứ chi có nhiều vất vả. Tuy nhiên, điều quan trọng là chị thấy luôn hạnh phúc và chưa từng cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình.

“Cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Nhiều người tưởng tôi bị gò bó nhưng thực sự, tôi vẫn đang được sống rất vui vẻ, thoải mái, được đồng hành cùng chồng trong nhiều chuyến đi và có vùng trời riêng của mình”, Trúc chia sẻ.

Còn với anh Tín, điều may mắn nhất trong đời anh không phải là được nhiều người biết đến, mà là gặp chị Trúc - người đã lựa chọn đồng hành cùng anh giữa muôn vàn gian khó.