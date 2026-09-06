Bi kịch của cụ ông cưới người giúp việc

Ông Zhang, 78 tuổi, phải ngồi xe lăn sau khi vợ qua đời năm 2012 và không có con cái. Năm 2014, gia đình thuê một người phụ nữ 45 tuổi đến chăm sóc ông. Hai năm sau, người này đề nghị sống chung nên hai người đăng ký kết hôn.

Do ông không có con và thấy người giúp việc chăm sóc tận tình, các cháu của ông ban đầu ủng hộ cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, sau khi đăng ký kết hôn, thái độ của người vợ thay đổi. Bà không còn thường xuyên nấu ăn, nhiều lần về muộn hoặc vắng nhà. Đồng thời, số tiền tiết kiệm hàng chục nghìn tệ ông Zhang cất trong nhà cũng biến mất.

"Tiền cất ở nơi cao, ngoài tầm với của người ngồi xe lăn. Đến khi chúng tôi phát hiện thì tiền đã mất hết", cháu trai ông kể.

Khi được hỏi về trách nhiệm chăm sóc, người vợ nói nếu ông Zhang không thể tự lo thì hãy tìm người khác. Mất hơn nửa năm, ông Zhang mới kể sự việc với gia đình vì vẫn hy vọng vợ thay đổi.

Sau đó, ông đề nghị ly hôn, chấp nhận bồi thường bằng tiền để được tự do và chuyển về sống cùng cháu trai. Tuy nhiên, người vợ không đồng ý và thường bỏ đi vài ngày mỗi khi gia đình nhắc đến chuyện ly hôn.

Gia đình ông Zhang tìm đến luật sư nhưng được cảnh báo quá trình tố tụng có thể kéo dài, gây rủi ro cho người cao tuổi sức khỏe yếu. Nhằm bảo vệ căn nhà trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, gia đình đưa ông đến Cơ quan Đăng ký Di chúc Trung Quốc. Sau khi kiểm tra năng lực hành vi dân sự, ông Zhang hoàn tất ba thủ tục gồm: lập di chúc để lại tài sản riêng cho cháu trai, chỉ định người giám hộ và lưu hồ sơ.

Theo pháp luật Trung Quốc, tài sản riêng có trước hôn nhân không mặc nhiên trở thành tài sản chung sau kết hôn. Việc chỉ định người giám hộ giúp bảo vệ tài sản của người cao tuổi trong trường hợp họ mất khả năng nhận thức.

Hiện ông Zhang vẫn sống trong căn nhà cũ. Cháu trai vài ngày lại đến chăm sóc, còn người vợ chỉ thỉnh thoảng ghé qua.

Vụ việc của ông Zhang vừa được Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh đề cập trong báo cáo về các vụ án gia đình liên quan đến phân chia tài sản người cao tuổi, công bố cuối tháng 7.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ các vụ án dạng này tăng từ 4,4% lên 15,5%. Trong đó, 18,1% người cao tuổi từng chuyển tài sản cho người chăm sóc hoặc người không có quan hệ huyết thống.

Nhóm 80-89 tuổi chiếm 64,3% các vụ việc liên quan đến định đoạt tài sản. Bất động sản xuất hiện trong 94,6% trường hợp.