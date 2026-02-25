TikToker Thắng Không Kịp dính ồn ào bạo hành gia đình, người trong cuộc lên tiếng

Thắng Không Kịp là ai? Thắng Không Kịp tên thật là Phùng Văn Thắng (sinh năm 1995), được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung hoạt động chủ yếu trên nền tảng TikTok. Trước khi vướng ồn ào, anh sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ các video mang màu sắc hài hước, tình huống đời thường và những nội dung quảng bá sản phẩm. Trong quá trình hoạt động, Thắng Không Kịp từng hợp tác sản xuất nội dung quảng cáo cho một số nhãn hàng, trong đó có hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ H.H Mobile.

Clip bạo hành gây phẫn nộ lan truyền chóng mặt

Sự việc bắt đầu khi một đoạn video do người vợ cũ của Thắng, được gọi tắt là P.N., đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, hai người xảy ra tranh cãi gay gắt tại nhà. Đáng chú ý, khi P.N. đang bế con nhỏ trên tay, người đàn ông trong video đã có hành động vung tay đánh vào mặt người phụ nữ kèm theo lời lẽ xúc phạm. Hình ảnh này khiến nhiều người xem bàng hoàng và phẫn nộ.

Chỉ trong vài giờ, đoạn clip đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Không ít ý kiến lên án gay gắt hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt trong bối cảnh nạn nhân đang bế con nhỏ, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

(Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Bên cạnh video, P.N. còn đăng tải một số hình ảnh cho thấy các vết thương trên cơ thể, khiến làn sóng chỉ trích đối với Thắng Không Kịp càng trở nên gay gắt.

Phản ứng của TikToker Thắng Không Kịp

Trước áp lực dư luận, Thắng Không Kịp đã khóa/hạn chế hoạt động của các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Tuy nhiên, đến ngày 24/2/2026, anh đã mở lại kênh TikTok và đăng tải lời xin lỗi công khai.

Trong chia sẻ mới nhất, Thắng thừa nhận hành vi bộc phát trong lúc nóng giận là sai trái, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng. Anh cho biết bản thân và P.N. đã ly hôn từ tháng 12/2025, từng trải qua nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống, nhưng khẳng định điều đó không thể là lý do biện minh cho hành vi bạo lực. TikToker này cũng nói rằng mình có các bằng chứng liên quan đến toàn bộ sự việc nhưng sẽ không công khai để tránh làm tổn thương thêm người từng là vợ và là mẹ của con mình.

Thắng Không Kịp cho biết sẽ tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội một thời gian để nhìn lại bản thân và sẵn sàng làm việc với các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

Đối tác và cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng

Sau khi clip lan truyền, làn sóng phản đối không chỉ nhắm vào cá nhân Thắng Không Kịp mà còn lan sang các đơn vị từng hợp tác với anh. Trước sức ép dư luận, H.H Mobile đã ra thông báo chấm dứt hợp tác với TikToker này nhằm bảo vệ hình ảnh thương hiệu.

Ở chiều ngược lại, người vợ cũ P.N. sau đó đã gỡ bỏ đoạn video gốc khỏi TikTok. Dù vậy, nhiều bản sao của clip vẫn tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, khiến vụ việc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vụ việc của Thắng Không Kịp làm dấy lên nhiều tranh luận, từ vấn đề bạo lực gia đình, trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, cho đến ranh giới giữa đời tư cá nhân và hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức. Nhiều ý kiến cho rằng, dù hoàn cảnh gia đình có phức tạp đến đâu, hành vi bạo lực vẫn không thể chấp nhận và cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.