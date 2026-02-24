Người đàn ông quỳ lạy trước cửa nhà ân nhân dịp năm mới

Theo trang QQ, sự việc xảy ra vào rạng sáng trước thềm năm mới. Trong video, một người đàn ông ôm vài túi quà, nhẹ nhàng đặt trước cửa ngôi nhà cũ.

Sau đó, anh lùi lại vài bước, đứng trước cánh cửa đang đóng kín, rồi quỳ xuống dập đầu. Chưa kịp để người trong nhà bước ra, anh đã đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi con hẻm.

Người đàn ông quỳ lạy ngoài nhà ân nhân trước thềm năm mới. Ảnh: QQ

Anh Khương - nhân vật trong đoạn video - chia sẻ với phóng viên rằng, khi 10 tuổi, sau khi cha qua đời, anh không còn gặp lại mẹ. Không nơi nương tựa, anh được họ hàng cưu mang, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Suốt nhiều năm qua, anh luôn muốn báo đáp ân tình ấy. Thế nhưng nay đã 30 tuổi, anh vẫn chưa tạo dựng được sự nghiệp, chưa lập gia đình, từng khởi nghiệp thất bại và còn mang nợ.

“Tôi cảm thấy không có mặt mũi nào gặp họ, nên chỉ có thể quỳ lạy để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi viết thư, để lại quà và tiền rồi rời đi”, anh nói.

Sau khi đoạn video được lan truyền, đông đảo cư dân mạng đã để lại những lời động viên: “30 tuổi chưa thành công không có gì đáng xấu hổ. Sống tử tế đã là thành công một nửa”; “Đừng tự trói mình vào những ‘tiêu chuẩn’ xã hội”; “Người biết ơn sẽ không có số phận quá tệ đâu”...

Giữa những ngày Tết nhộn nhịp sôi động, hình ảnh người đàn ông lặng lẽ quỳ lạy trong đêm khiến nhiều người lặng đi. Bởi đôi khi, giá trị của một con người không nằm ở thành tựu, mà ở lòng biết ơn và sự tử tế vẫn còn nguyên vẹn trong tim.