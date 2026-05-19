Nữ sinh hôn cá sấu dài hơn 4 mét trong ảnh tốt nghiệp

Kat Daley mặc đồ tốt nghiệp, chụp ảnh cùng cá sấu. Ảnh: Laura Oglesbee Photography

Cô sinh viên 22 tuổi trường Đại học McNeese State trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau loạt ảnh tốt nghiệp chụp cùng hai con cá sấu tên Big Al và Big Tex tại công viên động vật Gator Country ở Beaumont, Texas hôm 16/5.

Trong bộ ảnh, Kat diện váy xanh đậm, đội mũ tốt nghiệp và tạo dáng ngay cạnh con cá sấu dài khoảng 4,2 mét. Một số khoảnh khắc khiến nhiều người "thót tim" khi cô đứng sát miệng cá sấu đang há rộng, thậm chí cúi xuống hôn lên mõm nó.

Nữ sinh cho biết không hề sợ hãi vì đã làm việc với cá sấu từ nhiều năm nay. Kat hiện cùng chồng sắp cưới điều hành Gator Country - khu bảo tồn nuôi khoảng 450 con cá sấu và chuyên tiếp nhận những cá thể bị bắt ngoài tự nhiên tại bang Texas.

Nữ sinh 22 tuổi hôn và chơi đùa cùng con cá sấu khổng lồ. Ảnh: Laura Oglesbee Photography

"Tôi muốn mọi người thấy công việc hàng ngày của mình và hiểu những con vật này có ý nghĩa thế nào với tôi", Kat nói với New York Post. Cô cho biết cá sấu thường bị truyền thông mô tả quá hung dữ, trong khi thực tế chúng không chủ động tấn công con người nếu không bị quấy rầy.

Tình yêu với động vật hoang dã của Kat bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cô tham gia hoạt động cứu hộ động vật từ năm 7 tuổi và hiện theo đuổi công việc chăm sóc, bảo tồn các loài bò sát.

Nhiếp ảnh gia Laura Oglesbee - người thực hiện bộ ảnh - cho biết Big Al và Big Tex đều là những con cá sấu đã được huấn luyện trong thời gian dài nên Kat rất hiểu tập tính của chúng.

Ngoài ảnh chụp với cá sấu, Kat còn tạo dáng cùng một con rắn đuôi chuông cực độc. Nhiếp ảnh gia tiết lộ cô phải đứng từ xa để chụp vì lo ngại nguy hiểm, trong khi nữ sinh 22 tuổi vẫn giữ con rắn "như không có gì đáng sợ".

Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên, Kat cho biết cô chưa có ý định rời công việc hiện tại.