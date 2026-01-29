Thủ môn Trần Trung Kiên sụt 7kg sau hành trình U23, trở lại sân cỏ tập luyện

Trong một buổi livestream ngắn trên mạng xã hội, Trần Trung Kiên cho biết anh đã giảm khoảng 7kg sau khi trở về từ giải đấu U23 châu Á 2026. Theo đó, cường độ tập luyện cao, lịch sinh hoạt thay đổi và áp lực thi đấu kéo dài có thể là những nguyên nhân chính khiến thể trạng bị ảnh hưởng, dẫn đến việc cân nặng giảm rõ rệt.

Nam cầu thủ tiết lộ mình đã giảm 7kg.

Hình ảnh Trần Trung Kiên với gương mặt khá tâm trạng, thân hình gầy hơn bình thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và hàng loạt lời hỏi thăm từ người hâm mộ. Trước những lo lắng đó, thủ thành của U23 Việt Nam đã chủ động trấn an, khẳng định tình trạng hiện tại không còn đáng ngại và sức khỏe của anh đang dần ổn định trở lại.

Trên trang cá nhân, nam thủ môn đăng tải trạng thái thể hiện sự lạc quan, kèm thông điệp cho thấy bản thân đã sẵn sàng quay lại guồng tập luyện quen thuộc.

Hình ảnh có phần trầm buồn của Trung Kiên khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Sự quan tâm dành cho Trần Trung Kiên không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn từ các đồng đội. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam để lại bình luận động viên, gửi lời chúc sức khỏe và mong anh sớm lấy lại phong độ tốt nhất. Những tương tác này phần nào cho thấy sự gắn kết trong tập thể cũng như tình cảm mà đồng đội dành cho thủ môn trẻ.

Trần Trung Kiên trưởng thành từ môi trường đào tạo bóng đá trẻ và đang là thủ môn số 1 được đánh giá cao ở lứa U23 Việt Nam. Với chiều 1m91 và phản xạ nhanh, anh đã để lại dấu ấn tại các giải đấu khu vực và châu lục, góp phần vào những thành tích đáng chú ý của đội tuyển trẻ trong thời gian qua.

Thủ môn Trung Kiên.

Trong thời gian tới, Trần Trung Kiên dự kiến sẽ trở lại tập luyện theo kế hoạch, chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo cùng câu lạc bộ và đội tuyển, đặc biệt là trở lại đường đua V-League 2025/26.