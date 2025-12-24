Than vãn quá nhiều khiến người đàn ông bị đuổi việc

Câu Chuyện Cuộc Sống tiếp tục lên sóng với 3 chủ đề gần gũi nhưng giàu suy ngẫm: “Lợi bất cập hại” từ thói quen than vãn; Làm gì khi từ lóng hấp dẫn trẻ và Xây dựng sự tử tế từ những điều nhỏ bé.

Mỗi câu chuyện là một góc nhìn về cách con người đối diện áp lực, sử dụng ngôn ngữ và nuôi dưỡng những giá trị tích cực trong xã hội hôm nay.

“Lợi bất cập hại” từ thói quen than vãn

Than vãn làm tiêu hao năng lượng tích cực và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. (Ảnh minh họa)

Than vãn đôi khi giúp giải tỏa cảm xúc nhất thời nhưng nếu lặp đi lặp lại, nó dễ trở thành vòng xoáy tiêu cực, bào mòn năng lượng tinh thần và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Chị N.T.G (TP.HCM) thừa nhận, mỗi lần than thở khi gặp chuyện không như ý, chị lại cảm thấy mình tiêu cực hơn và mất dần động lực, buộc phải tự nhìn lại để thay đổi.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Giàu – chuyên gia tâm lý, việc than vãn kéo dài khiến con người dễ rơi vào lo âu, phán xét và cảm xúc thất thường. Điều quan trọng là sớm nhận diện trạng thái tinh thần đi xuống để biết cách chăm sóc và cân bằng sức khỏe tâm lý. Bà cho rằng, bên cạnh nỗ lực cá nhân như điều tiết cảm xúc, suy nghĩ tích cực hay cho phép bản thân nghỉ ngơi khi quá tải, sự hỗ trợ từ môi trường làm việc và gia đình cũng là nguồn lực không thể thiếu.

Thực tế, thói quen than vãn còn có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng. Anh T.K.L (TP.HCM) chia sẻ, từng bị đuổi việc vì luôn lo sợ và than phiền, khiến cấp trên thiếu niềm tin giao phó công việc. Sau cú sốc ấy, anh buộc phải thay đổi cách nhìn nhận bản thân và cuộc sống.

ThS. Nguyễn Hồng Ân (chuyên gia tâm lý) nhấn mạnh: hiểu rõ giá trị, khả năng, chấp nhận cả điểm mạnh lẫn hạn chế là bước đầu để thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực. Khi từng bước hoàn thiện bản thân, sự tự tin và năng lượng tích cực sẽ dần được bồi đắp.

Làm gì khi từ lóng hấp dẫn trẻ?

Người lớn cần lắng nghe, đồng hành và làm gương trong cách sử dụng ngôn ngữ. (Ảnh minh họa)

Sự lan rộng của từ lóng trong giới trẻ, đặc biệt trên mạng xã hội, đang khiến nhiều phụ huynh và nhà trường lo ngại về nguy cơ lệch chuẩn ngôn ngữ và gia tăng khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là định hướng và đồng hành.

Nhiều bạn trẻ thừa nhận, việc sử dụng từ lóng giúp họ cảm thấy vui vẻ và dễ hòa nhập. Tuy vậy, không ít trường hợp dùng từ mà chưa hiểu hết ý nghĩa, dẫn đến lúng túng khi giao tiếp với người lớn hoặc trong môi trường học đường.

Theo các chuyên gia tâm lý và xã hội học, từ lóng phản ánh nhu cầu được thuộc về một cộng đồng của giới trẻ. Tuy nhiên, lạm dụng tiếng lóng có thể khiến giao tiếp kém hiệu quả, ảnh hưởng đến việc tiếp cận ngôn ngữ học thuật và sự phát triển nhận thức lâu dài.

Ở góc độ phụ huynh, nhiều ý kiến cho rằng thay vì phản đối, người lớn cần chủ động tìm hiểu ngôn ngữ của con em mình để dễ dàng chia sẻ và định hướng. Việc sử dụng ngôn ngữ văn minh, đúng hoàn cảnh cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội.

Xây dựng sự tử tế từ những điều nhỏ bé

Sự tử tế được hình thành từ những hành động nhỏ mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực, sự tử tế được hình thành từ những hành động nhỏ hằng ngày như lời nói nhẹ nhàng hay sự giúp đỡ đúng lúc. Chính những việc làm giản dị ấy lại góp phần nuôi dưỡng nhân cách và gắn kết cộng đồng.

Một hành động giúp người lạ qua đường hay sự quan tâm dành cho đồng nghiệp có thể mang lại niềm vui và trở thành điểm tựa tinh thần cho cả người cho đi lẫn người nhận. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhiều người trẻ chịu áp lực từ công việc và cuộc sống, những hành động tử tế nhỏ bé giúp giảm căng thẳng và củng cố sức khỏe tinh thần.

Khi nội tâm đủ vững vàng và biết chăm sóc sức khỏe tinh thần, mỗi người sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua biến động, lan tỏa giá trị tích cực và sống nhân văn hơn trong cộng đồng.