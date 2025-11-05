Có 8 điều bạn nên ngừng làm từ hôm nay

Khi giao lưu tại Đại học Stanford, Đoàn Vĩnh Bình – tỷ phú người Trung Quốc, nhà sáng lập ra 2 thương hiệu điện thoại Oppo và Vivo từng chia sẻ rằng: “Bí quyết thành công của tôi là một bản danh sách những điều không làm”. Theo ông, ngừng làm những việc sai lầm còn quan trọng hơn việc cố làm đúng.

Mạnh Tử cũng từng nói: “Con người phải biết điều gì không nên làm thì mới có thể làm nên việc lớn”.

Trên hành trình đời người, tránh tiêu hao sức lực vào 8 việc dưới đây mới có thể đi nhanh hơn, xa hơn và đến gần thành công hơn.

1. Lạnh nhạt với người thân

Vì quá thân thuộc, ta thường cho rằng tình thân là hiển nhiên, rằng dù mình có thờ ơ hay cáu gắt, họ vẫn sẽ ở đó. Thế nên, sự kiên nhẫn, dịu dàng, chu đáo của ta thường dành cho người ngoài, còn người thân lại nhận phần cáu gắt và lạnh nhạt.

Chỉ đến khi cảm thấy cô độc, ta mới nhớ đến hơi ấm của gia đình. Chỉ khi mang đầy những tổn thương, ta mới hiểu nhà là nơi chữa lành tốt nhất.

2. Trách móc khi gặp chuyện

Con người ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, ngay cả bậc thánh nhân cũng không thể hoàn hảo. Nếu ai cũng có khuyết điểm, cớ sao ta lại dễ dàng đứng từ góc nhìn của mình để phán xét người khác?

Để trở thành một gia đình là một phúc duyên từ kiếp trước. Để giữ cho mái ấm luôn tràn đầy hạnh phúc, mỗi thành viên cần biết bao dung và chia sẻ. Khi gặp vấn đề, hãy cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp. Trong những lúc mâu thuẫn, hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu rõ hơn. Và khi xảy ra tranh cãi, hãy là người biết lắng nghe nhiều hơn.

Có những thứ bạn cần phải sớm tránh đi.

3. Quên lòng biết ơn

Trong cuộc sống, ta dễ cảm kích khi người ngoài giúp đỡ nhưng lại bỏ qua những hi sinh thầm lặng của người thân. Ta nhìn thấy thiện ý của người xa lạ, mà quên mất nỗi vất vả của người trong nhà. Ta cảm nhận được sự tốt bụng của người ngoài, mà chẳng hiểu được tấm lòng của cha mẹ, vợ chồng hay con cái.

Khi ta lờ đi những hi sinh của gia đình, ta đang tự tay đẩy bản thân xa họ hơn. Khi trong mắt ta chỉ có “cái tôi”, dù là người thân ruột thịt cũng sẽ dần trở thành người xa lạ. Khi ta biết trân trọng những người ở cạnh mình, hạnh phúc sẽ trở nên giản đơn hơn rất nhiều.

4. Lãng phí thời gian vào sai người

Nhà triết học Plato từng nói: “Điều đáng tiếc nhất trong đời là cố chấp giữ lấy thứ vốn không nên giữ”.

Mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều có thời điểm của nó, duyên đến thì không cản được, duyên đi có níu kéo cũng vô ích. Vì vậy, thay vì lãng phí thời gian vào những người không xứng đáng, hãy đầu tư thời gian ấy cho chính bản thân mình.

Bởi lẽ, mối quan hệ lâu bền nhất giữa con người với nhau là khi cả hai cùng ngang tầm và cùng tiến. Muốn gần gũi ai đó, bạn phải có sức hút khiến họ ngưỡng mộ. Muốn giữ được ai đó, bạn phải có năng lực tương xứng để họ trân trọng.

Khi bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn sẽ thu hút những con người tốt hơn đến bên đời.

5. Ép mình làm vừa lòng người khác

Nhà văn Dịch Thư từng nói: “Đời người chỉ có mấy chục năm, điều quan trọng nhất là khiến bản thân hài lòng, chứ không phải làm người khác vui”.

Người thích bạn sẽ yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của bạn. Người ghét bạn dù bạn có cố gắng đến đâu, trong mắt họ, bạn vẫn là kẻ vô dụng. Thay vì đánh mất bản thân trên con đường làm vừa lòng người khác, hãy là chính mình, rồi bạn sẽ gặp được những người thực sự hiểu và trân trọng bạn.

6. Đổ lỗi cho người khác khi thất bại

Thất bại không phải là điều đáng sợ. Điều đáng lo ngại hơn là việc đổ lỗi cho người khác thay vì tự nhìn nhận và rút kinh nghiệm. Khi bạn bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội để phát triển. Mọi thành công đều xuất phát từ quá trình thử, sai và điều chỉnh, chứ không phải là một bước đi thẳng đến đích.

Nếu gặp khó khăn mà chỉ biết né tránh, vấn đề sẽ mãi là vấn đề, không bao giờ trở thành bậc thang giúp bạn đi lên.

7. Vội vàng phủ nhận bản thân

Mỗi người đều có thế mạnh và giá trị riêng. Đừng mãi ngước nhìn thành công của người khác, cũng đừng dùng điểm yếu của mình để so với điểm mạnh của họ.

Người thông minh chỉ so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Như cổ nhân từng nói: “Trời sinh ta ắt có chỗ dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi cũng sẽ có ngày trở lại”.

8. Buông thả bản thân

Nhà triết học Bertrand Russell từng nói: “Buông thả là bản năng, tự kỷ luật mới là tu hành. Thứ khiến bạn vui trong chốc lát, sẽ khiến bạn đau đớn dài lâu”.

Hãy tin rằng, cuộc đời là một vòng tuần hoàn công bằng. Bạn gieo hạt gì, sớm muộn cũng gặt về hạt đó. Buông thả trong sức khỏe, bệnh tật không mời mà đến. Buông thả trong hưởng thụ, mọi thứ sẽ sớm trở về số 0.

Yêu bản thân không phải là chiều chuộng cảm xúc nhất thời, mà là biết kiểm soát và kỷ luật chính mình. Ăn uống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, siêng vận động, đọc nhiều sách, học nhiều điều. Khi bạn có thói quen tốt, cuộc sống sẽ tự khắc mang đến những điều tốt đẹp.