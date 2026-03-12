Cuộc sống của 'Tiểu thư đẹp nhất giới siêu giàu Trung Quốc' sau 14 năm

Những năm gần đây, Vickybabyswl hiếm khi xuất hiện với hình ảnh xa hoa như trước. Trên Instagram, cô chủ yếu viết về các khoảnh khắc đời thường cùng chồng và con trai, từ sinh hoạt gia đình đến các chuyến du lịch.

Theo các bài tổng hợp trên mạng xã hội, cô hiện sinh sống tại Melbourne, Australia, duy trì cuộc sống khá kín tiếng.

Vickybabyswl, tên thật Shi Wei Liang, sinh năm 1988, bắt đầu được chú ý trên Instagram từ năm 2012. Thời điểm đó, nhiều bức ảnh về cuộc sống sang trọng của cô lan truyền trên các blog lifestyle và diễn đàn mạng Trung Quốc, khiến tài khoản cá nhân nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi.

Các hình ảnh được tiết lộ khi ấy thường xoay quanh bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, xe sang và những chuyến du lịch nước ngoài. Nhờ ngoại hình ngọt ngào và phong cách thời trang nữ tính, Vickybabyswl được nhiều diễn đàn gắn cho những biệt danh như "tiểu thư đẹp nhất hội phú nhị đại" hay "nữ thần mạng".

Có thông tin cho biết cô xuất thân trong gia đình giàu tại Trung Quốc, song thông tin cụ thể về cha mẹ và gia đình của Vickybabyswl hầu như không được công khai.

Giai đoạn 2013 - 2014 được xem là thời điểm Vickybabyswl nổi tiếng nhất. Tài khoản Instagram của cô thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi và thường xuyên được chia sẻ lại trên các blog tổng hợp về cuộc sống con nhà giàu.

Đến năm 2016, cô đăng tải hình ảnh nhẫn cầu hôn trên trang cá nhân, xác nhận đã nhận lời bạn trai. Sau đó, hai người tổ chức đám cưới.

Năm 2017, Vickybabyswl sinh con trai đầu lòng tên Jacob, đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh rich kid nổi tiếng mạng xã hội sang vai trò người mẹ.

Trên trang Instagram, Vickybabyswl vẫn đăng hình ảnh thời trang, các chuyến du lịch cùng gia đình và thỉnh thoảng hợp tác làm mẫu cho một số nhãn hàng.

Gu ăn mặc nữ tính cùng phong cách sống sang trọng của cô vẫn được nhiều người theo dõi đánh giá cao.

Vickybabyswl vẫn có gần 900.000 người theo dõi.