Tận tâm đi giao bánh giữa trời mưa bão, anh shipper nghẹn ngào khi mở chiếc phong bì khách đưa

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

Mặc dù trời mưa rất to và khách hàng đã đồng ý giao bánh muộn nhưng vì không muốn khách phải chờ đợi, anh shipper vẫn quyết tâm lặn lội đi giao.

Anh Zulhairi làm shipper tại thị trấn Cheras, Malaysia.

Trong những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, shipper có lẽ là một trong những công việc vất vả nhất vì để mưu sinh và phục vụ khách hàng, họ phải bất chấp cả thời tiết nắng mưa lẫn nguy cơ dịch bệnh. Mới đây, một câu chuyện về anh shipper người Malaysia đã nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Anh Muhammad Zulhairi Abdul Malek, 27 tuổi, là một shipper làm việc tại thị trấn Cheras, phía đông nam thành phố Kuala Lumpur, thuộc bang Selangor, Malaysia. Hôm 23/4 vừa qua, anh Zulhairi có nhận được một đơn hàng giao bánh tới nhà cho khách hàng. Ngay sau đó, anh đã tới tiệm bánh để nhận đồ. Zulhairi kể rằng hôm đó anh đã rất vui khi được chủ tiệm bánh cho thêm một phần bánh để ăn đi đường.

Tuy nhiên, khi anh Zulhairi chuẩn bị đem giao bánh cho khách, trời bắt đầu mưa to do ảnh hưởng của bão. Mặc dù khoảng cách giữa tiệm bánh với nhà của khách hàng chỉ 2 km nhưng trời mưa gió rất to nên anh Zulhairi không thể đi giao được.

Zulhairi và khách hàng đã nhắn tin cho nhau, đồng ý giao bánh muộn. Tuy nhiên, đã 45 phút trôi qua mà cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, khi đó đã khoảng 4h30 chiều. Vì không muốn khách hàng phải đợi lâu, anh Zulhairi quyết định đội mưa đi giao bánh cho khách.

Khi tới nơi và đưa bánh cho khách xong, anh Zulhairi được khách đưa cho một phong bì. Tuy nhiên do trời đã tối, cơn mưa lại quá to, anh đã không mở phong bì ra xem ngay. Trên đường trở về, anh dừng lại tại một trạm xe buýt để trú mưa thì mới nhớ ra chiếc phong bì và mở ra xem. Lúc này, anh shipper mới ngỡ ngàng trước những gì bên trong.

Anh Zulhairi được khách hàng "boa" thêm số tiền không hề nhỏ.

Chiếc phong bì mà khách hàng đưa cho anh Zulhairi có chứa 100 ringgit (gần 540 nghìn đồng) như là tiền để cảm ơn. Anh Zulhairi đã rất sốc khi thấy số tiền này bởi nó thậm chí còn lớn hơn nhiều so với giá trị của chiếc bánh và giá ship bánh chỉ là 5 ringgit (gần 30 nghìn đồng). Sau đó, anh Zulhairi đã nhắn tin lại cho khách để cảm ơn vì sự hào phóng của họ.

Anh shipper chia sẻ: "Họ đã trả cho tôi rất nhiều mặc dù khoảng cách giao hàng rất ngắn. Có lẽ là vì tôi đã bị ướt sũng vì mưa. Tôi cảm thấy hơi tồi tệ vì để khách hàng chờ lâu nhưng rất may là họ đã không phàn nàn".

Anh Zulhairi cũng nhắc nhở những người shipper khác nên cẩn thận khi đi giao hàng trong những ngày thời tiết mưa bão này: "Bản thân tôi cũng không muốn nhận đơn hàng khi gặp trời mưa quá to. Không thể nhìn thấy điều kiện đường xá hoặc dự đoán có ổ gà nào hay không? Chúng tôi phải luôn cẩn thận".

Câu chuyện của anh shipper Zulhairi đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều ca ngợi hành động tốt bụng của người khách cũng như tinh thần trách nhiệm trong công việc của anh Zulhairi.

