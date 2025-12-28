'Sao phải đánh đổi đời người mua căn hộ TP HCM 100 triệu mỗi m2?'

Theo báo cáo quý III của Trung tâm nghiên cứu thị trường One Mount Group, TP HCM sau sáp nhập ghi nhận hơn 5.500 căn hộ mới được chào bán, tăng 261% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu mức phục hồi cao nhất trong ba năm qua. Dù nguồn cung cải thiện, giá căn hộ trung bình tại TP HCM vẫn tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 96 triệu đồng mỗi m2, tăng 21% so với cùng kỳ.

Điều đáng nói là các dự án mới mở trong quý dao động từ 108-131 triệu đồng mỗi m2, phần lớn thuộc phân khúc cao cấp. Cơ cấu giá cho thấy hơn 50% sản phẩm mới có giá trên 100 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, căn hộ tầm trung vẫn chủ yếu tập trung ở Bình Dương. Thống kê đó cho thấy thực tế giá bán căn hộ tại TP HCM vẫn neo ở mức cao, gây khó khăn cho người mua nhà.

Nhiều người mặc định phải có nhà ở trung tâm thành phố mới "xứng". Tuy nhiên, với tôi, nhà chỉ là chỗ che nắng che mưa, không đáng để dồn cả đời tích cóp mua bằng mọi giá. Tôi cũng không hiểu vì sao phải trả một số tiền khổng lồ cho một căn hộ chật hẹp ở trung tâm? Trong khi đó, cùng số tiền ấy, tôi hoàn toàn có thể mua nhà rộng rãi hơn ở ngoại thành hoặc các tỉnh giáp ranh thành phố với giá rẻ hơn nhiều.

Thực tế, đất ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè hay các tỉnh giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai vẫn còn khá mềm, chỉ bằng một phần ba hoặc một nửa so với giá đất nội thành Sài Gòn. Hạ tầng giao thông kết nối cũng ngày càng tốt hơn: cao tốc, đường vành đai, metro đang mở rộng giúp di chuyển về trung tâm chỉ mất 30-45 phút, thậm chí nhanh hơn giờ cao điểm trong thành phố. Vậy cớ gì phải chen chân mua nhà trong trung tâm chật chội, đông đúc, giá cao?

Tôi cho rằng, căn hộ chung cư, dù có cao cấp đến mấy thì cũng vẫn là "nhà của người ta", là tiêu sản vì bạn cũng chỉ được quyền sử dụng chứ không thực sự sở hữu. Sau 50 năm, căn hộ xuống cấp, mất giá, lại phát sinh đủ kiểu tranh chấp với ban quản lý và địa phương. Vậy chẳng phải mua thứ tiêu sản ấy để gánh nợ trả góp cả đời quá phí phạm hay sao?

Thay vào đó, tôi muốn tận hưởng tuổi trẻ của mình: dùng tiền để đầu tư học tập, du lịch, trải nghiệm và chuẩn bị cho tuổi già bằng cách tích lũy để sau này vào viện dưỡng lão chất lượng cao, có người chăm sóc, có bạn bè trò chuyện. Với tôi, hạnh phúc không nằm ở mảnh đất hay bốn bức tường, mà ở sự tự do và an tâm.

Tôi tin, sống ở đâu cũng được, miễn thoải mái, không áp lực tài chính và còn dư dả để dành cho những điều ý nghĩa hơn. Đó mới là thứ đáng để tập trung đầu tư. Còn căn nhà cũng chỉ là nơi để trở về mỗi tối, không nên biến nó thành sợi xích trói buộc cả đời người.