Sang tên hết tài sản cho các con, tôi nhận về bài học cay đắng lúc tuổi già

Tin tưởng tuyệt đối vào con cái, tôi quyết định sang tên toàn bộ tài sản

Năm nay tôi đã 71 tuổi. Tôi có hai người con trai và từng nghĩ rằng tuổi già của mình sẽ trôi qua trong sự quây quần, đầm ấm bên con cháu.

Hai năm trước, chồng tôi đột ngột qua đời vì bệnh nặng. Sau hơn 40 năm gắn bó, sự ra đi của ông để lại trong tôi khoảng trống rất lớn.

Những ngày sống một mình trong căn nhà quen thuộc trở nên dài đằng đẵng. Mỗi bữa cơm chỉ có một người, mỗi tối trở về là một căn nhà im lặng đến nao lòng.

Chỉ sau hai tháng, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển sang sống cùng các con. Tôi cho rằng ở tuổi này, được ở gần con cháu sẽ giúp cuộc sống vui vẻ và bớt cô đơn hơn.

Cũng từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu tính chuyện phân chia tài sản. Tôi muốn mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa từ sớm để các con yên tâm làm ăn, còn bản thân có thể an hưởng những năm tháng cuối đời.

Khi biết ý định của tôi, nhiều người bạn đã khuyên can. Họ cho rằng tôi không nên sang tên tài sản quá sớm mà chỉ nên lập di chúc để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Thế nhưng lúc ấy tôi không nghe.

Tôi tin rằng trước sau gì tài sản cũng thuộc về các con, vậy nên trao sớm hay muộn cũng không khác biệt.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định sang tên căn nhà đang ở cho con trai cả. Tôi hy vọng con sẽ chăm lo việc hương khói tổ tiên và phụng dưỡng tôi khi tuổi cao sức yếu.

Người con trai út được tôi cho một mảnh đất nhỏ cạnh nhà cùng khoản tiền tiết kiệm 300.000 NDT, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng.

Tôi từng nghĩ rằng sau khi giao hết tài sản cho các con, cuộc sống tuổi già của mình sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Từ người mẹ được yêu thương, tôi dần trở thành người giúp việc không lương

Ban đầu, cuộc sống cùng gia đình con trai cả khá êm đềm. Ngôi nhà đông đúc tiếng cười khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Sau nhiều tháng sống cô quạnh, tôi thấy mình như được sống lại những ngày gia đình còn đủ đầy.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Con dâu thấy tôi còn khỏe mạnh nên thường nhờ làm việc nhà. Từ vài việc lặt vặt ban đầu, dần dần tôi trở thành người đảm nhận gần như toàn bộ việc bếp núc, lau dọn và chăm sóc cháu.

Không chỉ vậy, phần lớn chi phí sinh hoạt trong gia đình cũng do tôi tự bỏ tiền chi trả.

Tôi làm tất cả bằng sự tự nguyện vì nghĩ rằng giúp đỡ con cháu là niềm vui tuổi già. Nhưng đổi lại, thứ tôi nhận được không phải sự quan tâm như mong đợi.

Mỗi khi đau ốm, tôi thường phải tự xoay xở. Các con chỉ hỏi han qua loa rồi tiếp tục công việc riêng. Có những lúc tôi cảm thấy mình như một người ở nhờ ngay trong chính căn nhà từng thuộc về mình.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là trong một lần tổ chức sinh nhật cho cháu nội tại nhà hàng, cả gia đình đi đông đủ nhưng không ai chủ động mời tôi tham dự.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra vị trí của mình trong gia đình đã khác trước rất nhiều.

Sang nhà con út, tôi lại nghe được sự thật khiến lòng đau nhói

Sau khoảng nửa năm sống cùng con trai cả, tôi nhớ con út nên quyết định sang ở cùng các con một thời gian.

Lúc mới đến, tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt. Con trai và con dâu chăm sóc tôi chu đáo, khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Nhưng sự nhiệt tình ấy nhanh chóng biến mất khi tôi ngỏ ý muốn ở lại lâu dài.

Tôi nhận thấy thái độ của các con dần thay đổi nhưng không hiểu nguyên nhân. Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa con trai út và vợ.

Con dâu út cho rằng gia đình anh cả đã nhận căn nhà có giá trị lớn hơn nên trách nhiệm chăm sóc mẹ cũng phải thuộc về họ. Cô ấy cảm thấy bất công nếu phải gánh thêm trách nhiệm phụng dưỡng tôi.

Nghe những lời đó, tim tôi như thắt lại. Thì ra việc phân chia tài sản mà tôi từng nghĩ là công bằng lại trở thành nguyên nhân khiến các con tính toán hơn thiệt với nhau.

Không muốn trở thành gánh nặng hay nguyên nhân gây mâu thuẫn, tôi lặng lẽ quay trở về nhà con trai cả.

Thế nhưng từ đó, cuộc sống của tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ở lại cũng buồn. Rời đi cũng chẳng biết đi đâu.

Tuổi già mới hiểu: Đừng trao hết tài sản cho con quá sớm

Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi mới thấm thía lời khuyên của bạn bè năm xưa.

Sai lầm lớn nhất của tôi không phải là yêu thương con cái quá nhiều, mà là trao hết tài sản khi bản thân vẫn còn sống và cần một điểm tựa cho tuổi già.

Khi người già giao toàn bộ tài sản cho con quá sớm, họ vô tình đặt mình vào thế bị động. Một khi quyền sở hữu không còn, tiếng nói và sự chủ động trong cuộc sống cũng dần mất đi.

Không chỉ vậy, tài sản đôi khi còn trở thành nguyên nhân khiến anh em trong gia đình phát sinh mâu thuẫn, so đo trách nhiệm chăm sóc cha mẹ.

Nhiều người nghĩ rằng giữ tài sản là ích kỷ, nhưng thực tế đó lại là một cách bảo vệ chính mình.

Ở tuổi xế chiều, điều quan trọng nhất không phải là sở hữu bao nhiêu của cải, mà là giữ được quyền quyết định cuộc sống của bản thân.

Khi còn tự chủ về tài chính, người già có thể lựa chọn nơi ở, cách sinh hoạt và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Để tuổi già bình yên, hãy luôn giữ cho mình một đường lui

Giờ đây, tôi hiểu rằng tình yêu dành cho con cái là vô điều kiện, nhưng việc quản lý tài sản cần có sự tỉnh táo.

Dù thương con đến đâu, người già cũng nên giữ lại cho mình một phần tài sản hoặc quyền kiểm soát tài sản cho đến cuối đời. Đó không phải là sự nghi ngờ con cái, mà là cách đảm bảo cuộc sống tuổi già được an toàn và chủ động hơn.

Cuộc đời đã dạy tôi một bài học đắt giá: dựa vào người khác luôn tiềm ẩn rủi ro, còn dựa vào chính mình mới là chỗ dựa bền vững nhất.

Khi bước vào những năm tháng cuối đời, thứ mang lại cảm giác an tâm không chỉ là tình thân, mà còn là khả năng tự chủ về tài chính và cuộc sống của chính mình.

* Câu chuyện là bài chia sẻ của tác giả Dương Hải Châu, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

Theo Toutiao